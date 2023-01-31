هبة عبوك كما لم تشاهدها من قبل.. فيديو يكشف جانبا لم يظهر منها!

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وطن– اكتسحت النجمة الإسبانية هبة عبوك، بأسلوبها في الاستعراض، الصفوف الأمامية لأسبوع الموضة في باريس.

ضيفة كل موسم

والممثلة تونسية الأصل، ضيفة في كل موسم وخاصة الآن بعدما أصبحت تعيش في العاصمة الفرنسية مع لاعب كرة القدم المغربي الأصل

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خلال عرض جيفنشي الأخير للرجال ، استحوذت هبة على كل الأنظار بنظام الأزياء الذي ارتدته.

ومنذ انتهاء كأس العالم وعودتها من قطر، انتهزت بطلة “الأمير” الفرصة للسفر إلى وجهات مختلفة مثل المغرب أو إسبانيا.

لحظتها المفضلة

عند عودتها إلى المنزل ، حضرت عروض الأزياء في باريس ، نعم ، لحظتها المفضلة هي عندما تعود إلى المنزل ويكون أطفالها هناك لاستقبالها.

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جنبا إلى جنب مع لاعب كرة القدم ، شكلت هبة عائلة جميلة مع طفلين: أمين ، ثلاث سنوات ، ونعيم ، أحد عشر شهرًا.

لعبت هبة دور البطولة في لحظة حنونة للغاية نشرتها صحيفة “هولا” مع طفلها الأصغر أمين الذي أغرقته بالقبلات. لأن أهم شيء بالنسبة لها هو الأسرة. وشعارها دوماً: “الأسرة تأتي أولاً”.

زواج بعد عامين

هبة عبوك البالغة من العمر 36 عاماً، ممثلة رائعة من أصول تونسية وليبية، ولدت في مدريد، لعبت دور البطولة إلى جانب لاعب كرة القدم على غلاف فوغ العربية في أكتوبر.

تزوّجت من أشرف حكيمي بعد عامين من لقائهما في عام 2020.

قيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية، كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا، في أثناء وجود حكيمي في ألمانيا، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.

يعيشان الآن معًا في باريس -المدينة التي التقيا فيها- حيث يلعب لاعب كرة القدم جنبًا إلى جنب مع صديقه المقرب ومنافسه في نصف النهائي كيليان مبابي.

حالة حب

وكات أنباء قد أشيعت مؤخراً عن علاقة النجم المغربي بزوجته التونسية حول وجود توتر بينهما قد يؤدي إلى الانفصال.

لكن هبة عبوك نفت قبل أيام لوكالة “أوروبا برس”، أنها تمر بأزمة زوجية، وأكدت أن كل شيء يسير بشكل رائع بينها وبين زوجها أشرف.

وقالت هبة عبوك: “كل شيء على ما يرام. لا يوجد شيء. كل ما قيل باطل”.

وأشارت هبة بابتسامة، إلى أنهما “بالطبع ما زالا معًا وفي حالة حب كما في اليوم الأول”.