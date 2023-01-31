الثلاثاء, يناير 31, 2023
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ناسا تستعد لإسقاط محطة الفضاء الدولية إلى الأرض..هذا هو الموعد ومكان السقوط!

سيتم إسقاط محطة الفضاء الدولية في منطقة "بوينت نيمو" غير المأهولة في المحيط الهادئ في يناير 2031

كتب سالم حنفي
إسقاط محطة الفضاء الدولية watanserb.com
محطة الفضاء الدولية
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وطن – من المقرر أن تقوم ناسا بإسقاط محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بحلول عام 2031 كطريقة للتقاعد للمنزل السابق لرائد الفضاء الكندي كريس هادفيلد الذي كان قائدا للمحطة، واول رائد يمشي في الفضاء.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يبدو أن محطة ناسا الفضائية المذهلة قد انتهت ، مع اقتراب موعد تقاعد محطة الفضاء الدولية، التي ستتحطم على الكوكب بعد اليوم الأخير من نشاطها.

وتعتبر “ناسا” أن القيام بذلك يتمثل في نقطة فصل الفضاء والطبقة المحيطة من الغلاف الجوي للأرض.

وبدلاً من ترك المحطة الفضائية سيئة السمعة لتتعفن بعيدًا في السماء، يستعد الخبراء للتنقل عبر محطة الفضاء الدولية إلى نهاية مائية آمنة عن طريق ضربها مباشرة في المحيط الهادئ.

سيتم الاعتماد على رحلات تجارية بديلا عن المحطة

وقال متحدث باسم وكالة ناسا: “القطاع الخاص قادر تقنيًا وماليًا على تطوير وتشغيل وجهات تجارية في مدار أرضي منخفض ، بمساعدة ناسا.”

وأضاف: “نتطلع إلى مشاركة دروسنا المستفادة وخبرة العمليات مع القطاع الخاص لمساعدتهم على تطوير وجهات آمنة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة في الفضاء”.

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ووفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية، فقد أوضح المتحدث باسم “ناسا” أن التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونجرس ، يوضح بالتفصيل الخطة الشاملة لضمان الانتقال السلس إلى الوجهات التجارية بعد تقاعد محطة الفضاء الدولية في عام 2030.

الموقع الذي سيتم إسقاط محطة الفضاء الدولية فيه

ومع اقتراب عام 2030 موعدًا متوقعًا لتقاعد محطة الفضاء الدولية ، تأمل ناسا في اصطدامها بمنطقة “بوينت نيمو” غير المأهولة في المحيط الهادئ.

وحدد تقرير الميزانية من مسؤولي ناسا كانون الثاني (يناير) 2031 كوقت محتمل لنزع المدار لمحطة الفضاء الدولية ، والتي ستتحطم على بعد 3000 ميل قبالة ساحل شرق نيوزيلندا.

وليس من المألوف أن تقوم ناسا بإلقاء نفاياتها الفضائية في أعماق المحيطات ، حيث أشار تقرير لشبكة سي إن إن إلى أن 263 قطعة من الحطام الفضائي من دول مختلفة قد تم إلقاؤها منذ عام 1971.

ولعبت دول مثل روسيا واليابان والولايات المتحدة دورها في إغراق المحيطات بأجزاء غير مجدية من المواد التي ترتاد الفضاء.

ويبدو أن تقاعد محطة الفضاء الدولية يتماشى مع خطط ناسا المستقبلية ، مع مدير محطة الفضاء الدولية في مقر ناسا ، روبين جاتينز ، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لـ “وجهات فضائية تجارية” لتحل محل المحطة.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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