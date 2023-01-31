الثلاثاء, يناير 31, 2023
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ميا خليفة غاضبة بعد النصب عليها بـ5 آلاف دولار بسبب “مؤخرتها الغبية”! (شاهد)

استعرضت ميا مؤخراً وشمها الجديد على انستجرام والذي يظهر فيه امرأة عارية تجلس على كوكب

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة غاضبة بعد النصب عليها بـ5 آلاف دولار بسبب
ميا خليفة
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وطن– دفعت النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة، ثمن قطعة أثاث من العلامة التجارية البريطانية للأثاث الفاخر Maker & Son بقيمة 4000 جنيه إسترليني (نحو 5 آلاف دولار).

كرسي سحابي

انتشرت الشركة على نطاق واسع بعد حملة إعلانية شهيرة عرضت خلالها “كرسيها السحابي” المريح ، لكن هناك شكوك الآن حول حصول العملاء على سلعهم بعد الدفع بحسب ماذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

يبدو أن ميا خليفة قد اقتنعت أيضًا من الإعلانات واشترت كرسيًا.

لم تكن ميا مسرورة بشركة الأثاث Maker & Son التي أفلست

لسوء حظها والعديد من العملاء الآخرين ، أفلست الشركة الآن قبل تسليم القطع المطلوبة.

إعلان إفلاس

على موقع الويب الخاص بهم ، يقولون: “في أكتوبر ، تم وضع شركة Maker & Son Ltd قيد الإدارة. وتم تصفيتها مؤخرًا كنتيجة لرسوم آمنة تحملها شركة باركليز على العمل. لسوء الحظ ، إلى جانب هذه العملية ، تم وضع جميع ودائع العملاء وأي مدفوعات تم إجراؤها إلى Maker & Son Ltd الآن ”

وتابعت الشركة”بينما نواصل التداول بصفتنا Maker & Son Ops Ltd ، على نفقتنا الخاصة ، سنعمل مع العملاء للوفاء بجميع الطلبات التاريخية وأكبر عدد ممكن من المبالغ المستردة من الشركة المصفاة. لا مفر من حدوث تأخيرات كبيرة في هذه الطلبات وبعض القيود. ”

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لكن نجمة أونلي فانز، ميا خليفة، عبرت عن غضبها من الشركة.

ميا غاضبة

قالت ميا في قصتها على انستجرام: “يا إلهي لا … هذه الشركة انتشرت على تيك توك لبيعها مثل كراسي الصالة ذات المظهر السحابي المريح. وقررت مؤخرتي الغبية طلب واحدة مقابل 4000 جنيه إسترليني. ثم قررت بعد شهر تقديم إعلان للإفلاس وليس رد حقوق الناس ، لم ترسل الكراسي .. ماذا !؟ ”

حتى أن ميا هددت باتخاذ إجراء قانوني

ثم علقت على قصة نشرتها الشركة المفلسة قائلة: “أعطوني كرسيا الخاص بي أيها الهمجيون! أو أعيدوا لي أموالي”.

لم يُعرف بعد الإجراء الذي ستتخذه ميا.

يُعتقد أن مئات العملاء سيتأثرون أيضًا

ومؤخراً، استعرضت ميا وشمها الجديد على انستجرام ، والذي يظهر فيه امرأة عارية تجلس على كوكب.

وشم المرأة العارية

حصلت ميا على التصاميم السماوية الجديدة في استوديو Skye Ink Tattoo في ميامي ، فلوريدا.

القطعة الرئيسية موجودة على ساعدها الأيمن وتصور مشهدًا سماويًا محاطًا بإكليل من الفطر السحري والأشجار.

في ذلك ، توجد الكواكب فوق بركة مياه ذات مظهر باطني تنظر منها امرأة في وسط المشهد إلى الأسفل.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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