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منى فاروق تكشف مفاجأة حول وفاة والدها بسبب فيديوهاتها مع خالد يوسف! (فيديو)

كشفت منى فاروق أن أكثر إِشاعة أزعجتها هي شائعة ارتباطها بكثير من الأسماء وحسمت حقيقة ارتباطها بعمر فوزي نجل وفاء عامر

كتب رفيف عبدالله
منى فاروق تكشف مفاجأة حول وفاة والدها بسبب فيديوهاتها مع خالد يوسف! (فيديو) watanserb.com
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وطن- أكدت الفنانة المصرية منى فاروق، أن والدها لو يمت وهو غضبان عليها بسبب أزمة الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

حيث انتشر عام 2019 للفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج مقطع فيديو “إباحي”، برفقة المخرج المصري والنائب بمجلس الشعب خالد يوسف.

وقالت منى فاروق في لقاء مع صحيفة “تحيا مصر“، إن هذه الشائعات تثير غضبها وغضب عائلتها.

توفي قبل الأزمة

وتابعت: “الناس طلعت إن أبويا مات غضبان عليا وده محصلش. أبويا مات راضي عني وبيحبني ومكنش معترض على التمثيل. ولا كان حتى في مشاكل بينا وأنا مسبتهوش وكانت روحي فيه”.

وكشفت منى فاروق أن والدها توفي قبل أزمة الأفلام الإباحية بسنين، مردفة: “القصة كانت في 2019 وأبويا اتوفى 2016”.

وتابعت: “أنا كنت في ابتلاء كبير، واللي ربنا بيحبه بيبتليه، وقلت إن كان في جواز في الفترة دي. بس أنا اتعرضت لظلم كبير وجلد وناس جرّحت فيا وفي أهلي”.

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وكشفت منى فاروق أن أكثر إِشاعة أزعجتها، هي شائعة ارتباطها بكثير من الأسماء.

عمر فوزي أصغر مني

وقالت: “خلوني ارتبطت بناس كتير السنة اللي فاتت وأنا ما ارتبطش بحد، وكنت سينجل والله”.

ونفت فاروق أن تكون قد ارتبطت بـ عمر فوزي، نجل الفنانة وفاء عامر.

منى مع نجل وفاء عامر

وعقبت: “عمر فوزي اصغر مني بسنين كتير جدًا وشوفته صدفة في الساحل. واتصورنا صورة بقت تريند.. وساعتها نزلت معاه فيديو على الأكاونت بعد الإشاعة عشان أأكد إن مفيش حاجة”.

وحول ارتباطها بإمام عاشور، ردت منى: “ارتبطت بسبعة السنة اللي فاتت، لا مرتبطش بإمام عاشور طب معزمونيش ليه”.

وأضافت: “إمام عاشور لاعب محترم وأصغر مني على فكرة، وعارفاه من صحاب مشتركين، وشخصية جميلة . وخطب دلوقتي وبقوله الف مبروك”.

كشفت منى أن أكثر إِشاعة أزعجتها هي شائعة ارتباطها بكثير من الأسماء

“وجودكم ماكان فارق”

ووجهت منى فاروق رسالة لكل من خذلها وتخلى عنها خلال أزماتها معبرة عن شكرها الشديد لهم.

وقالت: ” ناس كتير اتخلت عني وشكرًا إنكم اتخليتوا عني. لأن أنا كملت من غيركم وزي الفل والله وجودكم ما كان فارق”.

وأردفت منى: “الشخص اللي بيتخلي بيندم لما بتكمل وبتحاول وعايز تنجح. ولما بننجح أوي بيندم إنه تخلى، وساعتها مبتبقاش شايفه بقى”.

وأضافت: “في فترة معينة اتعرضت لأزمة شديدة نفسيًا واجتماعيًا، وعشان حسيت إن أنا فاشلة ومش ناجحة وإني في حرب ولوحدي.. ربنا بيقويني. بس غصب عني ضعفت مش عشان إيماني ضعيف، كنت بصلي وقريبة من ربنا”.

وتابعت: “كان حلمي أعمل عمرة وعملت عمرتين، بس إحساس الظلم بيوجع، وبتفكر في أفكار غريبة زي الإنتحار مثلًا يا رب مافكر فيه تاني”.

المصدرتحيا مصر
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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