الأربعاء, فبراير 1, 2023
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تقارير

مصادر: الجزائر عقدت أول مجلس حرب لدراسة سيناريو المواجهة المباشرة مع المغرب!

اجتماع مجلس الحرب الأول الجزائري عقد عقب ورود تقارير عن تنفيذ طائرات مغربية مسيرة لعمليات خارج المنطقة الحدودية المعترف بها

كتب سالم حنفي
مجلس الحرب الأول الجزائري لمواجهة المغرب watanserb.com
الرئيس الجزائري يلتقي كبار جنرالات الجيش لبحث المواجهة المباشرة مع المغرب
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وطن– كشف موقع “المغرب إنتلجنس”، أن النظام الجزائري عقد رسميًا يوم 30 يناير/كانون الثاني المنصرم “مجلس الحرب الأول”، الذي ضمّ جميع قادة الجيش الأكثر أهمية في البلاد.

وأكد موقع “المغرب إنتلجنس” الناطق بالفرنسية، أن الاجتماع الذي عقد عكس ما أكدته الرئاسة الجزائرية ووسائل إعلام جزائرية أخرى، أنه اجتماع لمجلس الأمن الأعلى الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقالت مصادر مطلعة في الجزائر العاصمة، إن الاجتماع كان لقاءً عسكرياً بحتاً مع كبار المسؤولين في الهيئات والتوجهات الأكثر حساسية للجيش الوطني والشعبي، وهي الجيش الجزائري.

المجلس درس سيناريو المواجهة المباشرة مع المغرب

وبحسب المصادر، تم عقد هذا المجلس الحربي الأول لدراسة سيناريو المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة الملكية المغربية رسميًا.

واتهمت عدة تقارير إعلامية وعسكرية تم تقديمها إلى الرئيس عبدالمجيد تبون المغرب بشنّ عمليات عسكرية مؤخرًا خارج الحاجز الترابي الذي يفصل الصحراء المغربية عن المنطقة التي تسيطر عليها البوليساريو، حسبما أفادت نفس المصادر.

ووفقاً للمصادر، يدرك الجيش الجزائري أن المغرب قد ضاعف بشكل خطير عمليات التدخل في المناطق التي قيل إن البوليساريو حررتها، وإن هذه التدخلات المسلحة تقترب بشكل خطير من الحدود الجزائرية.

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وأكدت المصادر، أن قادة الجيش الجزائري قدّروا مخاطر العدوان المغربي بدرجة كبيرة، ويعتقدون أنهم يعرفون أن المغرب يريد جرّ الجزائر إلى صراع مفتوح من خلال مضاعفة الاستفزازات في المناطق الحدودية البعيدة عن الجدار الرملي الشهير.

قلق الجيش الجزائري من تواجد إسرائيلي على حدوده

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الجزائري يشعر بقلق كبير بشأن نشر مفترض للقوات شبه العسكرية الإسرائيلية على الحدود الجزائرية المغربية.

وقالت المصادر، إن النظام الجزائري يشتبه رسميًا في أن المغرب أطلق قواعد لوجستية إسرائيلية على أراضيه لتهديد أهداف عسكرية جزائرية بشكل مباشر.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة جميع هذه الاتهامات الخطيرة والتعليق عليها من قبل القادة العسكريين الكبار خلال مجلس الحرب هذا، الذي انعقد علانية في الجزائر العاصمة.

مسؤول جزائري يتهم المغرب بالقيام بعمليات خارج الحدود المعترف بها

وكان المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الجزائرية، والمبعوث الخاص المكلّف قضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، قد اتهم المغرب، بـ”قتل” مدنيين “خارج الحدود الدولية المعترف بها” باستخدام “أسلحة متطورة”، في إشارة إلى هجوم بطائرات مسيرة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن السلطات المغربية “تقود أعمالاً حربية شرق الجدار الرملي، وتقوم بعمليات قتل خارجة عن القانون تستهدف المدنيين باستعمال أسلحة متطورة خارج حدودها المعترف بها دولياً”.

واستنكر استمرار المغرب في “الهروب نحو الأمام بشكل أعمى، ومجازفته في تغذية تصعيد التوتر في المنطقة بطريقة خطيرة”، على حد تعبيره.

المصدرالمغرب إنتليجنس - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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