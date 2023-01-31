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لتقليل خطير الإصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي

يمكن أن يحميك الشاي الأسود الصيني من فرصة الإصابة بالخرف

كتب ايمان الباجي
لتقليل خطير الأصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي watanserb.com
الشاي الأسود الصيني
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وطن- وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود الصيني يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وعلى العيش لفترة أطول، وفقا لما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.

الشاي الأسود الصيني

خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine، إلى أن استهلاك 120 مل يوميًا من الشاي الأسود الصيني لمدة عام “يقلل بشكل كبير” من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر تعرضك لحالات تهدد حياتك مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي.

يقلل الشاي الأسود الصيني من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كجزء من الدراسة التي أجريت عام 2004، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاي المنتظم وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدراسة:“بالمقارنة مع من يشربون الشاي غير المعتاد، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46 في المائة بالنسبة لأولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل في اليوم. وانخفض بنسبة 65 في المائة لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم.

ومع ذلك، فإن استهلاك الشاي لأكثر من عام لم يكن مرتبطًا بمزيد من الانخفاض في مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

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إن استهلاك الشاي الأخضر أو الشاي الأسود الصيني، أو ما يعرف بـ”شاي أولونغ”، 120 مل يوميًا أو أكثر لمدة عام واحد، كان قد قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين.

الخرف

نظر بحث منفصل، نُشر في مجلة Foods Journal في عام 2022، في آثار الشاي الأسود الصيني على مرض الزهايمر.

يساعد الشاي الأسود الصيني على العيش لفترة أطول

ووجد البحث أن مستخلصات التيجوانيين في الشاي كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.

ودراسة أخرى من مجلة التغذية والصحة والشيخوخة في عام 2010، أشارت إلى أن الشاي الصيني الأسود، إلى جانب أنواع الشاي الأخرى، كان قادراََ على تحسين وظائف المخ.

وقالت الدراسة:”ارتبط استهلاك الشاي الأسود الصيني والشاي الأخضر بتحسين الأداء الإدراكي. ولم يكن هناك ارتباط بين استهلاك القهوة والوظيفة الإدراكية.”

السكري

كشفت تجربة أجريت في تايوان ونشرت في مجلة رعاية مرضى السكري، في عام 2003، أن شاي أولونغ يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم.

وقالت الدراسة:”بالنسبة للتركيزات الأولية، فإن شاي أولونغ خفض بشكل ملحوظ تركيزات الجلوكوز والفركتوزامين في البلازما.”

وأضافت:”الشاي الأسود الصيني قد يكون فعالاََ في علاج مرض السكري من النوع 2.”

ويمكن أن نجد شاي أولونغ في محلات السوبر ماركت والمتاجر الصحية.

 

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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