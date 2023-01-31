لتقليل خطير الإصابة بالخرف..عليك بكوب من هذا الشاي

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وطن- وجدت إحدى الدراسات أن الشاي الأسود الصيني يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وعلى العيش لفترة أطول، وفقا لما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.



الشاي الأسود الصيني

خلصت إحدى الدراسات، التي نُشرت في دورية Archives of International Medicine، إلى أن استهلاك 120 مل يوميًا من الشاي الأسود الصيني لمدة عام “يقلل بشكل كبير” من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة خطيرة محتملة لأنها تزيد من خطر تعرضك لحالات تهدد حياتك مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف الوعائي.

كجزء من الدراسة التي أجريت عام 2004، حلل الأكاديميون العلاقة بين استهلاك الشاي المنتظم وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدراسة:“بالمقارنة مع من يشربون الشاي غير المعتاد، انخفض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 46 في المائة بالنسبة لأولئك الذين شربوا 120 إلى 599 مل في اليوم. وانخفض بنسبة 65 في المائة لأولئك الذين شربوا 600 مل في اليوم.

ومع ذلك، فإن استهلاك الشاي لأكثر من عام لم يكن مرتبطًا بمزيد من الانخفاض في مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

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إن استهلاك الشاي الأخضر أو الشاي الأسود الصيني، أو ما يعرف بـ”شاي أولونغ”، 120 مل يوميًا أو أكثر لمدة عام واحد، كان قد قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الصينيين.

الخرف

نظر بحث منفصل، نُشر في مجلة Foods Journal في عام 2022، في آثار الشاي الأسود الصيني على مرض الزهايمر.

ووجد البحث أن مستخلصات التيجوانيين في الشاي كانت قادرة على تقليل بعض عوامل الخطر للخرف داخل الجسم.

ودراسة أخرى من مجلة التغذية والصحة والشيخوخة في عام 2010، أشارت إلى أن الشاي الصيني الأسود، إلى جانب أنواع الشاي الأخرى، كان قادراََ على تحسين وظائف المخ.

وقالت الدراسة:”ارتبط استهلاك الشاي الأسود الصيني والشاي الأخضر بتحسين الأداء الإدراكي. ولم يكن هناك ارتباط بين استهلاك القهوة والوظيفة الإدراكية.”

السكري

كشفت تجربة أجريت في تايوان ونشرت في مجلة رعاية مرضى السكري، في عام 2003، أن شاي أولونغ يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم.

وقالت الدراسة:”بالنسبة للتركيزات الأولية، فإن شاي أولونغ خفض بشكل ملحوظ تركيزات الجلوكوز والفركتوزامين في البلازما.”

وأضافت:”الشاي الأسود الصيني قد يكون فعالاََ في علاج مرض السكري من النوع 2.”