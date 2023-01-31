الثلاثاء, يناير 31, 2023
الرئيسيةحياتناكاد يبكي.. الفنان خالد الرفاعي لا يجد تكاليف علاجه وظهور مؤثر (فيديو)
حياتنا

كاد يبكي.. الفنان خالد الرفاعي لا يجد تكاليف علاجه وظهور مؤثر (فيديو)

الفنان السعودي خالد الرفاعي كشف أنه وخلال مرضه لم يتلقّ اتصالاً واحداً من زملائه في الوسط الفني الذي وصفه بأنه "وسط جاحد"

كتب خالد الأحمد
الفنان خالد الرفاعي watanserb.com
الفنان خالد الرفاعي
- Advertisement -

وطن- كشف الفنان الكوميدي السعودي خالد الرفاعي، عن تطورات حالته الصحية، وتأثير التدخين على صحته بعد أن كان يدخن 80 سيجارة يوميا، مما أثر على نفسيته بشكل كبير وأجبره على ترك الشاشة والساحة الفنية لفترة طويلة ومع ذلك لم يسأل عنه أحد من زملائه في الوسط الفني.

أخبره الأطباء بإصابته بالسرطان قبل أن تثبت التحاليل عدم الإصابة

وقال خالد الرفاعي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية في ظهور فجر موجة جدل، إن الأطباء أخبروه في البداية بإصابته بالسرطان، قبل أن تثبت التحاليل عدم إصابته بالمرض.

كما ذكر أنه ورغم تركه التدخين منذ 4 سنوات ونصف، إلا أنه لا يزال يعاني من تأثير ضرره على صحته.

ونشر حساب “روتانا خليجية” فيديو المقابلة ونقل على لسان خالد الرفاعي تعليقه: “الوسط الفني جاحد.. الفنان خالد الرفاعي يشكو تجاهل زملاء الوسط الفني بكلمات مؤثرة.”

الفنان الكوميدي السعودي خالد الرفاعي
الفنان الكوميدي السعودي خالد الرفاعي

وتطرق الرفاعي للحديث عن الأعمال المسرحية قائلا إنه لا يشاهدها بشكل كبير، لافتا إلى أنه يتابع التليفزيون والأعمال الدرامية في رمضان فقط.

- Advertisement -

وتساءل لماذا تعرض أغلب الأعمال الفنية في شهر رمضان فقط ويتم إهمال باقي شهور العام، واستدرك هل الناس لا يرون التلفزيون إلا في رمضان.

وقال إن “العمل الجيد يفرض نفسه ولا يجب أن يقيد عرض الأعمال في هذا الشهر الفضيل”.

وأشار خالد الرفاعي إلى أن الوسط الفني الذي نعيش فيه “جاحد” وكرر الكلمة ثلاثاً.

ويعاني الرفاعي وهو متزوج ولديه ابنة واحدة اسمها زينب، من مرض عضال في الرئة وعدة مشاكل صحية آخرى، ويذكر أنه يواجه صعوبة في دفع تكاليف علاجه وظهر في اللقاء مع روتانا وهو يضع أنبوباً أنفياً.

كما أصيب منذ عامين بمرض كوورونا الذي شفي منه.

ووصف خالد الرفاعي الوسط الفني بعدم الوفاء والجحود، وكشف أنه وخلال مرضه لم يتلقّ إتصالاً واحداً من زملائه في الوسط الفني، موضحاً أن الإنسان يحتاج إلى من يسأل عليه غير أولاده.

وأشار إلى أن الفنانين الكبار في العمر لم يعد مرغوباً بهم والمنتجون ليسوا بحاجة لأعمالهم، رغم أن هناك أدواراً فنية تحتاج لممثلين في أعمار متقدمة كدور الأب والجد.

وناشد الرفاعي الجهات المعنية بأن يكون هناك إلتفاتة للفنانين القدامى وتقديرهم، وأن يكون هناك نقابة للفنانين.

من هو خالد الرفاعي؟

وخالد الرفاعي، ممثل كوميدي سعودي مواليد الرياض 1959 كانت بدايته الفنية في الثمانينات حيث قدم العديد من المسرحيات والمسلسلات، وبرامج الكاميرا الخفية.

من أعمال خالد الفنية : “طقها والحقها” 2017، “صح عليك” 2013، “وين الشنطة” 2012، “فورمات مخ” 2012، “الخادمة” 2017.

وكذلك: “المقطار” 2010، “شجون” 2010، “عذاب” 2009، “أبجد هوز” 2009، “بيني وبينك” 2008، “يا ناس يا هوه” 2008، “أنا وأنت والانترنت” 2006.

المصدرتويتر، روتانا خليجية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

الجزائرية عبلة بن سنوسي وإطلالة مثيرة بقميص الأهلي السعودي (شاهد)

حياتنا

رهف القحطاني بعد إزالة “لغلوغها” وبثور من ظهرها بعملية تجميل (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة فاطمة نصيف الداعية التي قضت 50 عامًا في الدعوة النسائية بالسعودية

الهدهد

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

فيديو

حالة وفاء نادرة بين ناقة وصاحبها السعودي.. لن تصدق ما فعلته (فيديو)

حياتنا

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

الهدهد

السعودية: غضب ومطالبات بوقف قناة “الواقع” بعد إيحاءاتها الجنسية وترويجها للمثلية (شاهد)

الهدهد

مجانية وتتيح العمرة.. كل ما تريد معرفته عن تأشيرة المرور السعودية الجديدة

الهدهد

“أنا الرسول ويجب مبايعتي”.. سعودي يدعي النبوة في الحرم النبوي (فيديو)

الهدهد

أحدث ضجة.. حقيقة فيديو انهيار فندق ضخم بمكة المكرمة (شاهد)

الهدهد

تركي آل الشيخ سيكافئ من يستخرج محمد عبده “الأصلي” من هذه الصورة (شاهد)

حياتنا

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة وليس مزحة .. العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات لهذا السبب

الجزائرية عبلة بن سنوسي وإطلالة مثيرة بقميص الأهلي السعودي (شاهد)

رهف القحطاني بعد إزالة “لغلوغها” وبثور من ظهرها بعملية تجميل (شاهد)

سبب وفاة فاطمة نصيف الداعية التي قضت 50 عامًا في الدعوة النسائية بالسعودية

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

فيديوهات “رقص المعلاية” الفاضحة بعُمان تستنفر صحفيا سعوديا شهيرا

البرلمان الأوروبي يصدر قراره بالإجماع تجاه قضية “رشى قطر والمغرب” المزعومة

صور ابنة عمرو دياب “الساخنة” في المصعد تثير الغضي والجمهور يلوم والدها! (شاهد)

حالة وفاء نادرة بين ناقة وصاحبها السعودي.. لن تصدق ما فعلته (فيديو)

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC