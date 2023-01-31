كاد يبكي.. الفنان خالد الرفاعي لا يجد تكاليف علاجه وظهور مؤثر (فيديو)

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وطن- كشف الفنان الكوميدي السعودي خالد الرفاعي، عن تطورات حالته الصحية، وتأثير التدخين على صحته بعد أن كان يدخن 80 سيجارة يوميا، مما أثر على نفسيته بشكل كبير وأجبره على ترك الشاشة والساحة الفنية لفترة طويلة ومع ذلك لم يسأل عنه أحد من زملائه في الوسط الفني.

أخبره الأطباء بإصابته بالسرطان قبل أن تثبت التحاليل عدم الإصابة

وقال خالد الرفاعي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية في ظهور فجر موجة جدل، إن الأطباء أخبروه في البداية بإصابته بالسرطان، قبل أن تثبت التحاليل عدم إصابته بالمرض.

كما ذكر أنه ورغم تركه التدخين منذ 4 سنوات ونصف، إلا أنه لا يزال يعاني من تأثير ضرره على صحته.

ونشر حساب “روتانا خليجية” فيديو المقابلة ونقل على لسان خالد الرفاعي تعليقه: “الوسط الفني جاحد.. الفنان خالد الرفاعي يشكو تجاهل زملاء الوسط الفني بكلمات مؤثرة.”

وتطرق الرفاعي للحديث عن الأعمال المسرحية قائلا إنه لا يشاهدها بشكل كبير، لافتا إلى أنه يتابع التليفزيون والأعمال الدرامية في رمضان فقط.

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وتساءل لماذا تعرض أغلب الأعمال الفنية في شهر رمضان فقط ويتم إهمال باقي شهور العام، واستدرك هل الناس لا يرون التلفزيون إلا في رمضان.

وقال إن “العمل الجيد يفرض نفسه ولا يجب أن يقيد عرض الأعمال في هذا الشهر الفضيل”.

وأشار خالد الرفاعي إلى أن الوسط الفني الذي نعيش فيه “جاحد” وكرر الكلمة ثلاثاً.

ويعاني الرفاعي وهو متزوج ولديه ابنة واحدة اسمها زينب، من مرض عضال في الرئة وعدة مشاكل صحية آخرى، ويذكر أنه يواجه صعوبة في دفع تكاليف علاجه وظهر في اللقاء مع روتانا وهو يضع أنبوباً أنفياً.

كما أصيب منذ عامين بمرض كوورونا الذي شفي منه.

ووصف خالد الرفاعي الوسط الفني بعدم الوفاء والجحود، وكشف أنه وخلال مرضه لم يتلقّ إتصالاً واحداً من زملائه في الوسط الفني، موضحاً أن الإنسان يحتاج إلى من يسأل عليه غير أولاده.

وأشار إلى أن الفنانين الكبار في العمر لم يعد مرغوباً بهم والمنتجون ليسوا بحاجة لأعمالهم، رغم أن هناك أدواراً فنية تحتاج لممثلين في أعمار متقدمة كدور الأب والجد.

وناشد الرفاعي الجهات المعنية بأن يكون هناك إلتفاتة للفنانين القدامى وتقديرهم، وأن يكون هناك نقابة للفنانين.

من هو خالد الرفاعي؟

وخالد الرفاعي، ممثل كوميدي سعودي مواليد الرياض 1959 كانت بدايته الفنية في الثمانينات حيث قدم العديد من المسرحيات والمسلسلات، وبرامج الكاميرا الخفية.

من أعمال خالد الفنية : “طقها والحقها” 2017، “صح عليك” 2013، “وين الشنطة” 2012، “فورمات مخ” 2012، “الخادمة” 2017.

وكذلك: “المقطار” 2010، “شجون” 2010، “عذاب” 2009، “أبجد هوز” 2009، “بيني وبينك” 2008، “يا ناس يا هوه” 2008، “أنا وأنت والانترنت” 2006.