فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

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وطن- ترأس الأنبا مرقس، مطران “شبرا الخيمة” وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمصر، قداس عيد الميلاد، لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، وتقدم بالشكر للقيادة السعودية متمثلة في ولي العهد وحاكم البلاد الفعلي الأمير محمد بن سلمان على هذا الدعم.

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية

وعبر منشور لها على صفحتها بفيسبوك، تضمن مقاطع مصورة من القداس، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنها أقامت أول قداس لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي في السعودية بـ”رعاية كاملة من سلطات المملكة.

وتوجه مطران شبرا الخيمة من جانبه بحسب ما رصدت (وطن)، بالشكر والتقدير لملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما وصفها بالقرارات التي تصب في صالح التنوع بين الأديان ما يعزز الأخوة الإنسانية.

كما أوضحت الكنيسة في منشورها أنه أقيم حفل عشاء بحضور “الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها وذلك فى السفارة المصرية بالرياض-المملكة العربية السعودية.”

وكان ذلك بحضور الوزير السفير أحمد فاروق، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والقنصل العام طارق المليجي.

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بالإضافة إلى المستشار محمد سعد، والقنصل محمد المهدي نائب القنصل العام، كما حضر حفل العشاء المشار إليه المستشارين محمد الكاشف ومحمد العريان.

وأكدت مجلة “الكرازة” الناطقة بلسان الكنيسة، في عددها الأخير هذا الحدث والذي نشره المتحدث باسمها “موسى إبراهيم” على صفحته في “فيسبوك”.

لأول مرة في تاريخ السعودية.. إقامة قداس عيد الميلاد المجيد للمسيحيين المقيمين بالمملكة pic.twitter.com/TgpjgmcVlE — 🦌REEM MoKHTAR" غزال" (@ReemMokhtar15) January 31, 2023

وقالت الكنيسة إنه “في إطار العلاقة المتميزة بين مصر والسعودية، كلّف البابا تواضروس الثاني (بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية)، الأنبا مرقس مطران (منطقة) شبرا الخيمة (مسؤول كنسي) بزيارة الأقباط المصريين المقيمين في السعودية”.

واستمرت الزيارة لمدة شهر، انتهت بإقامة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي مساء 6-7 يناير (كانون الثاني 2023)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

كما أفادت بأن زيارة المسؤول الكنسي المصري شملت عدة مدن في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بإقامة القداسات وحضور أعداد كبيرة من الأقباط المصريين والإريتريين وممارسة كافة الصلوات والاجتماعات الروحية”.

وشددت الكنيسة على أن الزيارة وما فيها تمت بـ”رعاية كاملة من السلطات السعودية”، موجهة الشكر للسفير السعودي في القاهرة “أسامة النقلي”، على “تسهيل إجراءات السفر للمطران والأب الكاهن المصاحب له”.

الكنيسة تشيد بالأمير محمد بن سلمان

ويشار إلى أن زيارة المسؤول الكنسي للسعودية هي التاسعة له منذ 2015، وتتم سنوياً لمدة أسبوعين أو أكثر في كل زيارة، وفق الكنيسة.

وأشادت الكنيسة بالمملكة قائلة إن “السعودية وهي دولة عربية إسلامية شقيقة لنا في مصر، تشهد طفرة في التطوير والتقدم والازدهار والانفتاح”، مضيفة: “حفظ الله المملكة، وتحيا بلادنا مصر”.

ويتبع للكنيسة الأرثوذكسية المصرية العدد الأكبر من المسيحيين في مصر، وهي الكنيسة الأم التي تتبعها كنائس عديدة في عدد من دول العالم.

وأواخر ديسمبر 2018، أفادت مصادر مصرية، بأن الحكومة السعودية أسندت مشروع بناء أول كنيسة في المملكة لإحدى الشركات المصرية.

وعادة ما تحظر السعودية إقامة كنائس في المملكة لاعتبارات دينية في ظل وجود الأماكن والمزارات الإسلامية المقدسة.

وتشهد السعودية تحت حكم محمد بن سلمان، تغيرات جذرية تمثل انقلابا كاملا على الموروث الديني والثقافي في المملكة الذي اشتهرت به لعقود.

والتقى العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، البابا “تواضروس الثاني” خلال زيارته للقاهرة في أبريل 2016.

وفي مارس 2018، زار محمد بن سلمان”، الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وسط القاهرة، وهو أرفع مسؤول سعودي يقوم بهذه الخطوة.

كما التقى الملك سلمان وولي عهده مع البطريرك الماروني اللبناني “بشارة الراعي”، بالرياض في 14 نوفمبر 2017، خلال زيارة وُصفت حينها بـ”التاريخية”.