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فيديوهات “رقص المعلاية” الفاضحة بعُمان تستنفر صحفيا سعوديا شهيرا

الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس دعم الحملة الشعبية في سلطنة عمان التي تطالب بمنع رقصة المعلاية الأقرب للإباحية

كتب فهمي الورغمي
رقص المعلاية بعُمان watanserb.com
رقص المعلاية بعُمان
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وطن- على خلفية الجدل الكبير الذي أحدثته الحملة الشعبية لمنع “رقص المعلاية” في سلطنة عُمان ومطالبة نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنعه، رسميا، من الأفراح والمناسبات في السلطنة، تفاعل الصحفي السعودي البارز عبدالعزيز الخميس، مع هذه الحملة معبرا عن رأيه فيها.

صحفي سعودي يتفاعل مع حملة “منع المعلاية”

وانطلقت منذ أيام حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، قادها نشطاء، أكدت على ضرورة تحرك السلطات العمانية لمنع رقصة “المعلاية”، وهي نوع فاضح من الرقص، بحسب ما ذكرت الحملة، لا يعبر عن الفنون الشعبية داخل السلطنة، وأنه منافٍ للعادات والتقاليد العُمانية الأصيلة

وفي سياق التفاعل مع هذه الحملة التي تصدرت تحت وسم “منع المعلاية” الترند في سلطنة عمان، علق الإعلامي والصحفي السعودي “عبد العزيز الخميس” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر على هذه الحملة وعبر عن دعمه لها.

ودون بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “حملة عُمانية قوية في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بـ منع المعلايه”.

مضيفا: “وهي رقصة يرونها تنافي تقاليد وتاريخ عُمان ولا تمثل ما يجب عليه الفن العماني”.

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يشار هنا إلى أن رقصة المعلاية هي فن شعبي راقص يقام في الأفراح الشعبية بسلطنة عمان، إلا أنه أصبح منذ سنوات غير مرغوب فيه بسبب طريقة ممارسته الفاضحة وأمام الرجال.

حيث تُمارس رقصة المعلاية بحضور نساء، مع وجود مغنيات، أو حاضرات للتشجيع والدعم أو التقاط الأموال التي يرميها الحاضرون، ومعظمهم رجال.

علما أن راقصة المعلاية ترتدي خلال رقصها، لباسًا يخفي جميع أجزاء جسدها، حتى أن بعضهن يرتدي النقاب، فيما يفضل البعض الاكتفاء بالحجاب مع إظهار جزء بسيط من شعر الرأس.

حملة منع المعلاية تتصدر الترند في سلطنة عُمان

وبالفعل، فقد غزا وسم “منع المعلاية” الترند عبر مختلف منصات السوشيال ميديا في سلطنة عُمان، منذ أيام، ورغم اختلاف ردود الأفعال حول هذا النوع من الرقص إلا أن كثيراً من النشطاء أكدوا أنه “مناف للعادات والتقاليد العمانية” ويشوه صورة المجتمع العماني المحافظ.

حيث شاركت صفحة عمانيون ضد التطبيع عبر منصة تويتر مقطعا مصورا للناشط العماني “منير البلوشي” وهو يشيد بحملة منع المعلاية.

مقاطع رقص المعلاية بسلطنة عمان تفجر جدلا ومطالبة شعبية بمنعها
مقاطع رقص المعلاية بسلطنة عمان تفجر جدلا ومطالبة شعبية بمنعها

استغلال القصر والطبقات الفقيرة في رقص المعلاية

وعلقت نقلاً عن البلوشي: “أكبر جريمة تحصل في بعض هذه الفرق قيامهم بإستغلال القواصر واغلبهن يكن من الطبقة الفقيرة المحتاجة”.

وتابعت “الجريمة الحاصلة ليست ببسيطة علينا التكاتف لـ منع_المعلايه الدخيلة على مجتمعنا لأجل مجتمع أفضل”.

من جانبه تفاعل الصحفي العماني “علي بن سالم الراشدي” مع الحملة وعلق على رقصة المعلاية واصفا إياها بأنها “رقصة ماجنة يتجمع حولها شياطين وشيطانات من الإنس الباحثين عن المتعة المحرمة، ولا تمت إلى المجتمع العماني بأي صلة”.

وبناء على ذلك أضاف الراشدي: “يجب تجريمها ومداهمة الأوكار التي تقام فيها واحالة كل من يحضرها إلى القضاء مباشرة…انه رجس من عمل الشيطان”.

وكانت حسابات وصفحات عبر منصة تويتر، تفاعلا مع حملة منع المعلاية، طالبت السلطات المعنية في سلطنة عُمان بضرورة التحرك من أجل منع هذه الرقصة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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