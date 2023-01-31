صور مُفاجئة لـ”هبة عبوك” قبل التجميل.. هذا ما خضعت له تحديداً وحولها إلى ما هي عليه!

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وطن– قبل أعوام، كانت الممثلة الإسبانية تونسية الأصل، هبة عبوك، تمر بأسعد مراحل حياتها حين أنجبت طفلها أمين من زوجها النجم المغربي أشرف حكيمي.

عمليات جراحية

لكن الأمومة والعمل ليسا الجوانب الوحيدة التي غيرت الممثلة، التي ظهرت ذات يوم على الشاشة الإسبانية الصغيرة وحققت النجاح مع دورها في مسلسل “الأمير”، والذي جعل الجميع ينتبهون إلى وجهها الجميل ذي البشرة القرفية بملامح غريبة وعينين مائلتين.

منذ ذلك الحين، أصبح وجه هبة عبوك معروفًا للغاية، لكن وجهها على وجه التحديد خضع لعدة تغييرات جمالية في السنوات السبع الماضية.

وذكرت صحيفة “إل سبانول“، أن الطبيبة ميغيل دي لا بينيا كشفت العلاجات أو العمليات الجراحية التي خضعت لها الممثلة بالتفصيل.

استئصال البيشات

تقول الطبيبة: “إذا قمنا بتحليل ما قبل وما بعد بعناية، فإننا نرى تغييرًا ملحوظًا في كل من الثلث الأوسط والثلث السفلي من الوجه. لجأت الممثلة إلى جراحة تجميلية بسيطة أو خارجية، والتي تعمل على تحديد الوجه”.

وتابعت الطبيبة: “كما خضعت هبة إلى عملية استئصال البيشات، أي تراكمات الدهون التي تتركز على جانبي الخدين”.

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وأشارت الطبيبة إلى أنه لا يهم أن يكون المريض قد اتبع أسلوب حياة صحي يجمع بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية. حجم البيشات يمكن أن تزداد بمرور الوقت بسبب عوامل مختلفة ، الوراثة الجينية أو التغيرات الهرمونية أو غيرها”.

مع هذا التنقيح، يتبين أن الجزء السفلي من الخدين كان دائري الشكل، وأصبح الآن أكثر حدة.

تحديد الفك

تقول الطبيبة دي لا بينيا: “لقد تحققنا من أنه حتى الآن تم تحديد الفك. كان هذا التنقيح كلفها نحو 1200 يورو”.

إنه ليس التغيير الوحيد. أرادت هبة إبراز عظام وجنتيها، ولكن دون الحاجة إلى إضافة حجم زائف، لذلك لجأت إلى حقنة خاصة “لتعزيز مظهر وجها ليكون أكثر حدة وأكثر تنظيماً”.

هناك تأثير الكنتور الشهير للطب التجميلي. وهو وضع علامات على عظام الوجنتين بحمض الهيالورونيك، جنبًا إلى جنب مع الترسبات الدقيقة لمحفزات الكولاجين الموجودة أسفل عظام الخد المذكورة مباشرةً لتنعيم الجلد بتأثير طبيعي للغاية.

كان هذا العلاج يكلف 1400 يورو.

الطية الأنفية الشفوية

عند تحليل ما قبل الممثلة وبعدها، لاحظت الطبيبة أيضًا حدوث تحول في المنطقة الوسطى من وجهها.

تقول: “خففت هبة عبوك الطية الأنفية الشفوية، أي خطي التعبير اللذين ينطلقان من الأطراف السفلية للوجه. الأنف إلى زوايا الشفاه. إذا قمنا بتحليل صورها منذ 7 سنوات والصور الحالية، فإننا نتحقق من أن الطية الأنفية الشفوية الآن غير محسوسة عمليًا”.

يظهر لدى منطقة عين هبة تغيير جديد، لذا قد يكون خلفها تأثير عين القط المطلوب الذي يحبه المشاهير كثيراً.

تقول الخبيرة: “في الثلث العلوي، اختارت توكسين البوتولينوم أو البوتوكس لفتح ذيل الحاجب، مما يوفر إحساسًا دقيقًا للغاية برفع وإطالة النظرة. هذا العلاج نحو 400 يورو”.

لمعان الوجه

ولا تستبعد الطبيبة أيضًا أن الممثلة أرادت أن تضفي لمعانًا شديدًا على وجهها. لهذا هناك “ميزوثيرابي للوجه بالفيتامينات، أي كوكتيل الفيتامينات الشخصية المطبق في نقاط إستراتيجية لتوفير ترطيب عميق”.

هذا هو التأثير الوميضي الذي يلجأ إليه معظم المشاهير قبل المواعيد العامة المهمة وهذا من شأنه أن يفسر إشراق بشرتهم. هذا الكوكتيل يكلف نحو 300 يورو.