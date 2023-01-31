صور ابنة عمرو دياب “الساخنة” في المصعد تثير الغضي والجمهور يلوم والدها! (شاهد)

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وطن – بين الفينة والأخرى، تثير جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب جرأة الملابس التي تظهر بها.

جرأة جنا ابنة عمرو دياب

وفي أحدث إطلالة لها، نشرت جنا عمرو دياب صوراً، على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها داخل أحد المصاعد، لكنّ ملابسها أثارت انتقادات الجمهور له.

وارتدت ابنة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

وعلقت متابعة على صور ابنة عمرو دياب بالقول: “خسرتي الهضبة جمهوره. على قد ما كنت احبه على قد ما بستخريه من الضياع اللي معيشكون فيه”. فيما كتب آخر منتقداً والدها الفنان: “بابا عرف يربي”.

بينما كتب آخر: “هقول ايه بس ابوكي وامك مسلمين بالأسم الشهره والفلوس نسيتهم دينهم وحساب الله”.

وعلق متابع: “أنا نفسي اعرف أزاى عمرو دياب سيبك كدة وامك فين … هو الهضبه بيعمل فلوس كتيرة عشان تصرفوها وتسهروا مع شباب مش من دينك ويحرم عليكى اصلا تتجوزى فما بالك تحضنى فيه”.

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ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .

وبالحديث عن كنزي، فقد قام حبيبها، لوك بيرسون، بنشر صورهما عبر حسابه على “انستجرام”، والتي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما، ونشرت حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

يذكر أنّ تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها “نور”.

كما انفصل عمرو دياب عن شيرين رضا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور، وأنجب مِنها توأم هما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.