الثلاثاء, يناير 31, 2023
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صور ابنة عمرو دياب “الساخنة” في المصعد تثير الغضي والجمهور يلوم والدها! (شاهد)

في أحدث إطلالة لها، نشرت جنا عمرو دياب صوراً، على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها داخل أحد المصاعد، لكنّ ملابسها أثارت انتقادات الجمهور له.

كتب أنس السالم
جنا ابنة عمرو دياب watanserb.com
جنا ابنة عمرو دياب
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وطن – بين الفينة والأخرى، تثير جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب جرأة الملابس التي تظهر بها.

جرأة جنا ابنة عمرو دياب

وفي أحدث إطلالة لها، نشرت جنا عمرو دياب صوراً، على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها داخل أحد المصاعد، لكنّ ملابسها أثارت انتقادات الجمهور له.

جنا ابنة الفنان عمرو دياب
جنا ابنة الفنان عمرو دياب

وارتدت ابنة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

جنا ابنة عمرو دياب
جنا عمرو دياب

وعلقت متابعة على صور ابنة عمرو دياب بالقول: “خسرتي الهضبة جمهوره. على قد ما كنت احبه على قد ما بستخريه من الضياع اللي معيشكون فيه”. فيما كتب آخر منتقداً والدها الفنان: “بابا عرف يربي”.

بينما كتب آخر: “هقول ايه بس ابوكي وامك مسلمين بالأسم الشهره والفلوس نسيتهم دينهم وحساب الله”.

وعلق متابع: “أنا نفسي اعرف أزاى عمرو دياب سيبك كدة وامك فين … هو الهضبه بيعمل فلوس كتيرة عشان تصرفوها وتسهروا مع شباب مش من دينك ويحرم عليكى اصلا تتجوزى فما بالك تحضنى فيه”.

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ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .

وبالحديث عن كنزي، فقد قام حبيبها، لوك بيرسون، بنشر صورهما عبر حسابه على “انستجرام”، والتي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها.

كنزي عمرو دياب وحبيبها
كنزي عمرو دياب وحبيبها

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما، ونشرت حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

يذكر أنّ تزوج عمرو دياب من شيرين رضا وأنجب منها “نور”.

شيرين رضا watanserb.com
شيرين رضا

كما انفصل عمرو دياب عن شيرين رضا وتزوج بأخرى سعودية هي زينة محمد عاشور، وأنجب مِنها توأم هما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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