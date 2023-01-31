سبب وفاة فاطمة نصيف الداعية التي قضت 50 عامًا في الدعوة النسائية بالسعودية

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وطن- تُوفيت الداعية السعودية، الدكتورة فاطمة عمر نصيف، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، قضت 50 عامًا منها في الدعوة إلى الله، عبر أنشطة وملتقيات دعوية في البداية قبل أن تتصدر المشهد الدعوي النسوي في السعودية.

ما سبب وفاة الداعية فاطمة نصيف؟

عُرفت فقيدة الدعوة السعودية “فاطمة عمر نصيف” بغزارة نشاطها الدعوي لأكثر من نصف قرن قضتها في خدمة كتاب الله والمجال الدعوي.

تُوفيت الداعية فاطمة عمر نصيف، التي وُلدت عام 1944، ليتصدر خبر وفاتها منصات التواصل الاجتماعي في السعودية. وجاءت التعازي من مختلف أطياف المجتمع السعودي والخليجي.

تُعتبر الدكتورة والداعية فاطمة نصيف واحدة من أشهر الوجوه الدعوية النسائية في المملكة العربية السعودية. وهي شقيقة الدكتور عبدالله نصيف.

وللعلم، فإن عائلة الدكتورة فاطمة نصيف لم تشر إلى معاناة الدكتورة الراحلة من أي مرض مزمن أو خطير في الآونة الأخيرة قبل وفاتها، الثلاثاء.

الأمر الذي يُرجح أن وفاتها كانت لسبب رئيسي هو تقدمها في السن، بحسب ما ذكرت صفحات ووسائل إعلام محلية.

السوشيال ميديا تنعي الدكتورة فاطمة نصيف

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ونعت جمعية “خيركم لتحفيظ القرآن بجدة” الفقيدة وكتبت عبر صفحتها على تويتر “يتقدم رئيس (خيركم) وجميع منسوبيها بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل نصيف في وفاة د.فاطمة نصيف رئيسة القسم النسائي بخيركم سابقاً وعضوة الجمعية العمومية ،عن عمر يناهر الـ80 عاماً قضت معظمها في خدمة القرآن”.

قبل أن تتوجه الجمعية بخالص الدعاء للراحلة قائلة “تغمدها المولى بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته..وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

🔹يتقدم رئيس (خيركم) وجميع منسوبيها بخالص العزاء والمواساة لأسرة آل نصيف في وفاة د. #فاطمة_نصيف رئيسة القسم النسائي بخيركم سابقاً وعضوة الجمعية العمومية ،عن عمر يناهر الـ80 عاماً قضت معظمها في خدمة #القرآن

تغمدها المولى بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/oAwVbZe0s3 — جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة (@khayrocom) January 31, 2023

من جانبها، نعت الدكتورة الكويتية “حنان أحمد القطان” فقيدة الدعوة السعودية فاطمة نصيف، وكتبت عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قائلة: “نعزي الأمة الإسلامية برحيل الداعية المربية الدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف التي أنارت أعمالها جدّة والمملكة السعودية.”

وتابعت مشيدة بالداعية الراحلة وإرثها:”وطارت آثارها الجليلة حتى بلغت الآفاق، فقد كانت من أهل السبق في خدمة العلم والدعوة أسست الكليات وربت العقول وبنت الجسور الإيمانية والعلمية لطالباتها”.

نعزي الأمة الإسلامية برحيل الداعية المربية الدكتورة فاطمة بنت عمر نصيف

التي أنارت أعمالها #جدّة والمملكة السعودية وطارت آثارها الجليلة حتى بلغت الآفاق ، فقد كانت من أهل السبق في خدمة العلم والدعوة أسست الكليات وربت العقول وبنت الجسور الإيمانية والعلمية لطالباتها .#فاطمة_نصيف pic.twitter.com/DpPLKTrVp4 — د حنان أحمد القطان (@Hanan_alqattan) January 31, 2023

من جانبها، تقدمت الناشطة الإسلامية “خلود بن عبد الله الخميس” عبر تويتر بخالص عزائها إلى عائلة الفقيدة فاطمة نصيف.

ونعت “خلود” الراحلة في تغريدة جاء في نصها “رحم الله شيختنا د فاطمة عمر نصيف صُلي عليها في مسجد من اتبعت سنته حتى قُبضتﷺودُفنت في البقيع مع أصحابه وأزواجه.”

وتابعت داعية لها:”اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد واجعلها في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين”.

وختمت نعيها بدعاء إلى الراحلة قالت فيه: “اللهم نشهد أنها تحب الله ورسوله فادخلها الجنة بلا حساب ولاعقاب”.

رحم الله شيختنا د فاطمة عمر نصيف صُلي عليها في مسجد من اتبعت سنته حتى قُبضتﷺودُفنت في البقيع مع أصحابه وأزواجه اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد واجعلها في عليين مع الأنبياء والشهداء والصديقين

اللهم نشهد أنها تحب الله ورسوله فادخلها الجنة بلاحساب ولاعقاب pic.twitter.com/W3WOSaekRx — خلود بنت عبدالله الخميس (@kholoudalkhames) January 31, 2023

الناشط السعودي والدكتور “عبد الرحمان العصيل” قدم هو الآخر واجب العزاء في وفاة الداعية السعودية فاطمة نصيف.

وكتب ناعيا إياها: “رحم الله الدكتورة فاطمة عمر نصيف وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ، أكثر من ثلاثين عاماً قضتها في خدمة القرآن وأهل القرآن جعل الله ما قدّمته شفيعاً لها ، والعزاء لكافة طلبتها وذويها وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

رحم الله الدكتورة فاطمة عمر نصيف وغفر لها وأسكنها فسيح جناته ، أكثر من ثلاثين عاماً قضتها في خدمة القرآن وأهل القرآن جعل الله ما قدّمته شفيعاً لها ، والعزاء لكافة طلبتها وذويها وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .. #وفاه_الدكتوره_فاطمه_نصيف pic.twitter.com/UYDwjZQO9L — مازن عبدالرحمن العصيل (@mazen_vip1996) January 31, 2023

من هي الداعية السعودية فاطمة عمر نصيف؟

وتُعد الداعية “فاطمة نصيف” أول سعودية تنال جائزة رائدة العمل النسوي والثقافي والخيري في المملكة، وأول من فازت بجائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي عام 2010.

وقبله في 2007، حصلت الراحلة فاطمة عمر نصيف على جائزة الشخصية المميزة في العمل التطوعي من كلية دار الحكمة بجدة.

كما حصلت على جائزة الدعوة والتعليم والشباب في مجال العمل الدعوي عام 2009.