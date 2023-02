- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، الثلاثاء.

وقالت صحفية (ليكيب) الفرنسية، إن صفقة انتقال النجم المغربي حكيم زياش، فشلت في الساعات الأخيرة، بسبب تأخر نادي تشيلسي في إرسال عقود التوقيت في الوقت المحدد، قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو).

وتابعت الصحيفة الفرنسية: “نادي تشيلسي أرسلوا العقود 3 مرات خاطئة، إلى نادي باريس سان جيرمان، وهو ما أدى إلى تأخير العقود، وفشل إتمام الصفقة، بعد حلول الساعة الثانية عشرة من صباح الأربعاء، على إغلاق باب انتقالات الميركاتو الشتوي للاعبين”.

كما أضافت: “رابطة أندية الدوري الفرنسي لم توافق على انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان، بسبب تأخر إرسال مستندات العقود بشكل صحيح من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي”.

وختمت: “إدارة باريس سان جيرمان قدمت بالفعل طلب استئناف رسمياً لرابطة أندية الدوري الفرنسي. ومن المحتمل أن تحسم صفقة انتقال حكيم زياش إلى النادي الباريسي خلال الساعات القادمة”.

وكان المغربي الدولي حكيم زياش لاعب الوسط الهجومي تشسلسي، كان منفتحاً على قَبول عرض الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها على موقع (تويتر): “باريس سان جيرمان لديه استئناف لدى رابطة أندية الدوري الفرنسي. ولكن لم يتحقق من صحة العقود بين النادي الباريسي وتشيلسي، والصفقة معطلة حالياً”.

