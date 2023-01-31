الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

مستندات خاطئة كان السبب وراء فشل انتقال المغربي زياش إلى باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
انتقال حكيم زياش watanserb.com
حكيم زياش
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وطن- كشفت تقارير صحفية فرنسية، سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الساعات الأخيرة على إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، الثلاثاء.

وقالت صحفية (ليكيب) الفرنسية، إن صفقة انتقال النجم المغربي حكيم زياش، فشلت في الساعات الأخيرة، بسبب تأخر نادي تشيلسي في إرسال عقود التوقيت في الوقت المحدد، قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو).

سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى تشيلسي

وتابعت الصحيفة الفرنسية: “نادي تشيلسي أرسلوا العقود 3 مرات خاطئة، إلى نادي باريس سان جيرمان، وهو ما أدى إلى تأخير العقود، وفشل إتمام الصفقة، بعد حلول الساعة الثانية عشرة من صباح الأربعاء، على إغلاق باب انتقالات الميركاتو الشتوي للاعبين”.

كما أضافت: “رابطة أندية الدوري الفرنسي لم توافق على انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان، بسبب تأخر إرسال مستندات العقود بشكل صحيح من قبل نادي تشيلسي الإنجليزي”.

وختمت: “إدارة باريس سان جيرمان قدمت بالفعل طلب استئناف رسمياً لرابطة أندية الدوري الفرنسي. ومن المحتمل أن تحسم صفقة انتقال حكيم زياش إلى النادي الباريسي خلال الساعات القادمة”.

حكيم زياش
حكيم زياش

حكيم زياش وافق على عرض باريس سان جيرمان

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وكان المغربي الدولي حكيم زياش لاعب الوسط الهجومي تشسلسي، كان منفتحاً على قَبول عرض الانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم في أوروبا، في تغريدة نشرها على موقع (تويتر): “باريس سان جيرمان لديه استئناف لدى رابطة أندية الدوري الفرنسي. ولكن لم يتحقق من صحة العقود بين النادي الباريسي وتشيلسي، والصفقة معطلة حالياً”.

وكانت تقارير صحفية أخرى، تحدثت خلال الساعات الماضية، بأن حكيم زياش سينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد المغربي حكيم زياش مع نادي تشيلسي في صيف 2025، بعد قدومه إلى صفوف البلوز في عام 2020، قادماً من صفوف فريق أياكس أمسترادام الهولندي.

فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان
فشل انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان
المصدروطن + فابريزيو رومانو + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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