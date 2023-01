حكيم زياش قريب من التوقيع مع باريس سان جيرمان

- Advertisement -

وطن- ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم في أوروبا، بأن المغربي حكيم زياش على بعد خطوة من التوقيع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع الساعات الأخيرة على نهاية الميركاتو الشتوي.

وقال الصحفي الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” لا يزال باريس سان جيرمان وتشيلسي يناقشان صيغة صفقة حكيم زياش، لكن لا يوجد قرار حتى الآن بين كلا الناديين لحسم الأمور بشكل نهائي”.

وأضاف الصحفي الموثوق رومانو، ” حكيم زياش يأمل في الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، لقد وافق بالفعل على العرض، لكن المحادثات ما تزال مستمرة بشأن إتمام الصفقة بين الناديين”.

Paris Saint-Germain and Chelsea are still discussing the formula for Hakim Ziyech deal. No decision yet between the two clubs. 🇲🇦 #DeadlineDay

Ziyech hopes to join PSG, he already accepted — but more talks will follow today. pic.twitter.com/gu0AnBEhGq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023