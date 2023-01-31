الثلاثاء, يناير 31, 2023
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رياضة

حكيم زياش قريب من التوقيع مع باريس سان جيرمان

المغربي زياش يقترب خطوة من الانتقال إلى النادي الباريسي مع نهاية الميركاتو الشتوي

كتب فارس أبو شيحة
حكيم زياش وباريس سان جيرمان watanserb.com
حكيم زياش وباريس سان جيرمان
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وطن- ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم في أوروبا، بأن المغربي حكيم زياش على بعد خطوة من التوقيع مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع الساعات الأخيرة على نهاية الميركاتو الشتوي.

وقال الصحفي الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” لا يزال باريس سان جيرمان وتشيلسي يناقشان صيغة صفقة حكيم زياش، لكن لا يوجد قرار حتى الآن بين كلا الناديين لحسم الأمور بشكل نهائي”.

انتقال حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان

وأضاف الصحفي الموثوق رومانو، ” حكيم زياش يأمل في الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، لقد وافق بالفعل على العرض، لكن المحادثات ما تزال مستمرة بشأن إتمام الصفقة بين الناديين”.

وفي حال نجح باريس سان جيرمان الفرنسي في إتمام صفقة التعاقد مع المغربي زياش. لاعب وسط فريق تشيلسي (البلوز) مع الساعات الأخيرة على نهاية سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، فإنه سيزامل مواطنه أشرف حكيمي الذي يلعب في صفوف النادي.

كما وينتهي عقد المغربي زياش مع نادي تشيلسي الإنجليزي، في صيف عام 2025، بعد قدمه إلى الفريق في صيف عام 2020. قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي.

انتقال حكيم زياش
انتقال حكيم زياش

من هو حكيم زياش المغربي؟!

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حكيم زياش، لاعب كرة قدم مغربي الجنسية محترف في أوروبا، حاصل على الجنسية الهولندية، وهو من موليد شهر مارس/ آذار عام 1993. أي يبلغ من العمر 29 عاماً، يلعب في مركز خط الوسط الهجومي والجناح.

بدأ مسيرته الكروية من بوابة نادي هيرنفين الهولندي عام 2007، ثم انتقل بعدها إلى فريق تفينتي عام 2014. وبعدها إلى أياكس عام 2016. كما وانضم بعدها في عام 2020 إلى نادي تشيلسي الإنجليزي.

حكيم زياش وتشيلسي
حكيم زياش وتشيلسي

كما وتوج بالعديد من الألقاب على الصعيد الفردي والجماعي مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، لعل من أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020-2021، السوبر الأوروبي. وكأس العالم للأندية، والدوري الهولندي والسوبر الهولندي وغيرها.

ويتصدر باريس سان جيرمان حامل اللقب صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني لانس برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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