حارس الأهلي محمد الشناوي يرفض عروضاً مغرية لهذا السبب

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وطن- رفض حارس الأهلي المصري محمد الشناوي (34 عاماً)، عروضاً مغرية للاحتراف الخارجي أحدهم في الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي المصري، في تصريح نشر عبر حساب نادي الأهلي المصري على موقع (تويتر)، عن تلقي الحارس محمد الشناوي عروضاً مغرية للاحتراف بالخارج في الدوري السعودي والإنجليزي.

رفض الحارس محمد الشناوي عروضاً مغرية

وقال مدير الكرة بالأهلي عبد الحفيظ: “الحارس محمد الشناوي تلقى أكثر من عرض في الخارج خلال الفترة الماضية، كان أبرزها عرض نادي النصر السعودي ونادي ويجان الإنجليزي”.

🔴| عبد الحفيظ يكشف عن عروض الشناوي وتقدير الخطيب لموقف حارس الأهلي 😍🦅🫶 pic.twitter.com/3YhrfIOqPQ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 30, 2023

وتابع عبد الحفيظ حديثه: “الحارس الشناوي رفض تلك العروض، ووضع مصلحة الأهلي أولاً، كما وآثر مصلحة فريقه على الرغم من قيمة العروض التي تلقاها. وهذا الشيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الفريق الذي ضرب مثالاً في الإخلاص لناديه..”.

فضل مصلحة الأهلي على العروض المغرية

كما أردف: “الروح التي تعامل بها الحارس محمد الشناوي، وعدم تأثيره بتلك العروض المغرية، تعكس قيمته الكبيرة عند جمهور النادي الأهلاوية والمسؤولين، وكذلك عند كل قيادات الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب الذي أثنى عليه بشدة”.

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وختم مدير الكرة بنادي الأهلي: “لاعبو الأهلي في مثل هذه المواقف، يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة أنهم يتعاملون بمنطلق مصلحة النادي أولاً. مع تأكيد الكامل من جانب النادي على حقوقهم في كل الاتجاهات”.

عقد الشناوي مع الأهلي المصري

ويتألق حارس الأهلي محمد الشناوي، في المستوى الجيد مع الفريق منذ قدومه في صيف عام 2016، إلى جانب دوره الكبير في تتويج النادي بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

كما يستعد كابتن فريق الأهلي محمد الشناوي مع زملائه، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث سيستهل مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء.

وينتهي عقد الحارس الشناوي مع نادي الأهلي المصري في صيف عام 2025.

ومن أبرز الألقاب التي توج بها الحارس محمد الشناوي مع فريق الأهلي، خلال مسيرته مع المارد الأحمر الأهلاوي، الدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر مرتين، زدوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين وغيرها.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، برصيد 37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني، برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.