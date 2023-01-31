الثلاثاء, يناير 31, 2023
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رياضة

حارس الأهلي محمد الشناوي يرفض عروضاً مغرية لهذا السبب

ينتهي عقد الشناوي مع الأهلي المصري في صيف 2025

كتب فارس أبو شيحة
رفض الحارس محمد الشناوي عروض مغرية للرحيل عن الأهلي watanserb.com
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وطن- رفض حارس الأهلي المصري محمد الشناوي (34 عاماً)، عروضاً مغرية للاحتراف الخارجي أحدهم في الدوري الإنجليزي، خلال الفترة الماضية.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي المصري، في تصريح نشر عبر حساب نادي الأهلي المصري على موقع (تويتر)، عن تلقي الحارس محمد الشناوي عروضاً مغرية للاحتراف بالخارج في الدوري السعودي والإنجليزي.

رفض الحارس محمد الشناوي عروضاً مغرية

وقال مدير الكرة بالأهلي عبد الحفيظ: “الحارس محمد الشناوي تلقى أكثر من عرض في الخارج خلال الفترة الماضية، كان أبرزها عرض نادي النصر السعودي ونادي ويجان الإنجليزي”.

وتابع عبد الحفيظ حديثه: “الحارس الشناوي رفض تلك العروض، ووضع مصلحة الأهلي أولاً، كما وآثر مصلحة فريقه على الرغم من قيمة العروض التي تلقاها. وهذا الشيء يحسب لهذا الحارس الكبير وكابتن الفريق الذي ضرب مثالاً في الإخلاص لناديه..”.

فضل مصلحة الأهلي على العروض المغرية

كما أردف: “الروح التي تعامل بها الحارس محمد الشناوي، وعدم تأثيره بتلك العروض المغرية، تعكس قيمته الكبيرة عند جمهور النادي الأهلاوية والمسؤولين، وكذلك عند كل قيادات الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب الذي أثنى عليه بشدة”.

حارس الأهلي محمد الشناوي
حارس الأهلي محمد الشناوي
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وختم مدير الكرة بنادي الأهلي: “لاعبو الأهلي في مثل هذه المواقف، يدعو للاطمئنان على مسيرة الفريق، خاصة أنهم يتعاملون بمنطلق مصلحة النادي أولاً. مع تأكيد الكامل من جانب النادي على حقوقهم في كل الاتجاهات”.

عقد الشناوي مع الأهلي المصري

ويتألق حارس الأهلي محمد الشناوي، في المستوى الجيد مع الفريق منذ قدومه في صيف عام 2016، إلى جانب دوره الكبير في تتويج النادي بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والقاري.

الحارس محمد الشناوي
الحارس محمد الشناوي

كما يستعد كابتن فريق الأهلي محمد الشناوي مع زملائه، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث سيستهل مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء.

وينتهي عقد الحارس الشناوي مع نادي الأهلي المصري في صيف عام 2025.

ومن أبرز الألقاب التي توج بها الحارس محمد الشناوي مع فريق الأهلي، خلال مسيرته مع المارد الأحمر الأهلاوي، الدوري المصري 5 مرات، وكأس مصر مرتين، زدوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مرتين وغيرها.

الشناوي حارس الأهلي
الشناوي حارس الأهلي

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، برصيد 37 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني، برصيد 31 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + نادي الأهلي المصري
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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