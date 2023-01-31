جورجينا في إطلالة جريئة جداً تكشف الكثير من مفاتنها في أحد مولات الرياض! (شاهد)

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وطن – في ظهور لافت ومثير ظهرت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو صورا لها خلال تسوقها من إحدى مولات الرياض وتحديدا من أمام محلات “ألو يوغا” التي تعتبر واحدة من أشهر العلامات التجارية لملابس اليوغا في جميع أنحاء العالم.

وظهرت “جوروجينا” بتسريحة شعر “إفريقية”، حيث ظهرت في إحدى الصور التي تم التقطها في “لأسانسير” مرتدية زي اليوجا الكاشف لبطنها ومظهرا لمفاتن صدرها، مع بالطو من الفرو قامت بإنزاله من على كتفها الأيسر لإظهار مفاتنها، كما نشرت عبر حسابها في “انستغرام“.

كما ظهرت في صورة أخرى وهي تقف أمام محل “ألو يوغا” بزيها الكامل، حيث ارتدت بالطو الفرو وحذاء رياضي أبيض اللون، حاملة في يدها حقيبة تحمل شعار المحل.

وظهرت “جورجينا” في صورة اخرى وقد نزعت البالطو تماما في الاسانسير، لتظهر زي اليوغا وشعار ماركة الملابس بشكل كامل.

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ليست المرة الأولى

وقد سبق لجورجينا أن شاركت صور لها من نفس المكان في وقت سابق وليست المرة الأولى التي ترتدي فيها جورجينا من هذه الماركة، اذ يتحدث البعض عن أنها سفيرتها حول العالم.

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وتتخذ “ألو يوغا” من لوس أنجلوس في الولايات المتحدة مقرا لها،وتم تأسيسها عام 2007 تهدف لنشر الوعي وثقافة اليوغا عالميا.

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها في الرياض

وقبل أيام، احتفلت جورجينا رودريغز برفقة شريكها لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، بعيد ميلادها الـ 29 بأجواء مبهرة وديكورات ذهبية في الرياض، والذي يصادف يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وظهرت جورجينا رودريغز بفستان من اللون الأبيض وحذاء بكعب عال من نفس اللون بينما تركت شعرها منسدلا بخصلات مموجة، واصطحبت جورجيا أطفالها معها خلال الاحتفال.

View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

رونالدو يفاجىء جورجينا في دبي

وليست هذه المرة الاولى التي تحتفل به “جورجينا” بعيد ميلادها في بلد عربي، حيث احتفلت بعيد ميلادها الماضي في دبي، حيث تلقت مفاجأة من كريستاينو رونالدو بالترويج إلى المسلسل الواقعيI am Georgina” على نتفليكس على برج خليفة، مع صورة لها كُتب عليها “ميلاد سعيد جورجينا”.