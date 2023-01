تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام ريال بيتيس، الأربعاء، في الجولة ال19 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب (بينيتو فيامارتن).

وتشهد تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس، فقدان خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الظهير الأيمن للفريق الكتالوني بسبب الإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، مع استعادة خدمات ليفاندفسكي وفيران توريس. عقب انتهاء عقوبة الإيقاف بحقهما.

وسيدخل المباراة المدرب الإسباني تشافي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره ريال بيتيس، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة (البلوغرانا): جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي، سيرجي روبيرتو (إريك غارسيا).

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي ديونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس)، أنسو فاتي.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، عند الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يعلق على المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز الصعب في المباراة الماضية على غيرونا. بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع النجم الإسباني الشاب بيدري.

