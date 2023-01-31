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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس
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وطن- يستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة أمام ريال بيتيس، الأربعاء، في الجولة ال19 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب (بينيتو فيامارتن).

وتشهد تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس، فقدان خدمات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الظهير الأيمن للفريق الكتالوني بسبب الإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، مع استعادة خدمات ليفاندفسكي وفيران توريس. عقب انتهاء عقوبة الإيقاف بحقهما.

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس

وسيدخل المباراة المدرب الإسباني تشافي، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره ريال بيتيس، في منافسات الدوري الإسباني، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة (البلوغرانا): جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي، سيرجي روبيرتو (إريك غارسيا).

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خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي ديونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز (فيران توريس)، أنسو فاتي.

رافينيا دياز
رافينيا دياز

توقيت مباراة برشلونة وريال بيتيس

وستنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

ولكن بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، عند الساعة العاشرة مساءً.

معلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يعلق على المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز الصعب في المباراة الماضية على غيرونا. بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع النجم الإسباني الشاب بيدري.

ويتصدر برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز. برصيد 47 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 45 نقطة لهذا الموسم.

تدريبات ريال بيتيس
تدريبات ريال بيتيس
المصدروطن + نادي برشلونة + نادي ريال بيتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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