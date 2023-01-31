الثلاثاء, يناير 31, 2023
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رياضة

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي والموعد في كأس العالم للأندية 2023

منافسات كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي watanserb.com
تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، في منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وستقام مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على ملعب (طنجة)، في دولة المغرب المستضيفة للبطولة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

فيما ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القدس الشريف ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

دفاع المارد الأحمر الأهلاوي: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، علي معلول، رامي ربيعة.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة (طاهر محمد)، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود عبد المنعم (كهربا).

معلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وستبث وقائع أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، والمغربية الرياضية.

كما وستنقل مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على قناة (SCC) الرياضية السعودية، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12523، وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

تدريبات أوكلاند سيتي
تدريبات أوكلاند سيتي

وسيعلق على أحداث المباراة على قنوات (SCC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي عيسى الحربين أو جعفر الصليح.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023. برصيد 37 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز لهذا الموسم.

المصدروطن + كأس العالم للأندية + نادي الأهلي + أوكلاند سيتي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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