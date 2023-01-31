الثلاثاء, يناير 31, 2023
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تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

رونالدو يواصل تدريباته الشاقة مع نادي النصر السعودي ونشر صورا على حسابه بتويتر من صالة الألعاب الخاصة بالنادي أظهرت امتلاكه لقوة بدنية هائلة

كتب خالد الأحمد
كريسيتيانو رونالدو watanserb.com
كريسيتيانو رونالدو
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وطن- يواصل اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” تدريباته الشاقة لخوض المباريات القادمة لفريق النصر، الذي انظم إليه مؤخراً في صفقة تاريخية.

ويستعد رونالدو للعب مع النصر أمام فريق “الفتح” كأساسي يوم، الجمعة المقبل.

تدريبات رونالدو وقوته البدنية

ونشر “الدون” كما يلقبه معجبوه على حسابه في “تويتر” صوراً له داخل صالة اللياقة البدنية التابعة لنادي النصر، وهو يقوم بحركات الجري والركض والإحماء استعداداً للمباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري “روشن” السعودي للمحترفين 2022-2023.

تدريبات رونالدو وقوته البدنية
تدريبات رونالدو وقوته البدنية
تدريبات رونالدو وقوته البدنية
تدريبات رونالدو وقوته البدنية
تدريبات رونالدو وقوته البدنية
تدريبات رونالدو وقوته البدنية

وأظهرت الصور مدى القوى البدنية الهائلة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو، والذي يحرض على حفظ لياقته في أعلى مستوياتها دائما عبر التدريبات الشاقة والمثابرة.

وانضم رونالدو البالغ من العمر 37 سنة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو “2 مليار ريال سعودي .

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وعلق رونالدو على صوره باللغة الإنكليزية :”العمل الجاد لا يتوقف أبد”.

كما نشر نادي النصر على حسابه الرسمي بتويتر صورًا من تدريبات رونالدو يوم 30 يناير 2023.

إصابة رونالدو

وكان رونالدو قد تعرض لـ”الإصابة” في مفصل القدم، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، في كلاسيكو السوبر، وسط مخاوف من غيابه طويلًا.

وفي هذا السياق أعلنت مصادر نصراوية سلامة مفصل قدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة “الرياضية“، عن أن رونالدو، عانى سابقًا من إصابة خطيرة في مفصل القدم؛ إلا أن الإصابة الحالية، والتي تعرض لها في كلاسيكو السوبر، كانت أقل خطورة.

وأشارت إلى معاناة الأسطورة البرتغالية، من تورم في المفصل “حاليًا”، ولكنه سيكون جاهزًا على الرغم من ذلك، لمباراة الفتح القادمة.

وطبقا للتقارير الطبية للدون فإن اللياقة البدنية له تصدر عن لاعب بعمر الـ26 عاما، حيث لا يزال كريستيانو يتمتع بالسرعة والقوة والفضل يعود إلى العمل والتدريبات المستمرة.

المصدرتويتر، صحيفة الرياضية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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