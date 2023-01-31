تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

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وطن- يواصل اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” تدريباته الشاقة لخوض المباريات القادمة لفريق النصر، الذي انظم إليه مؤخراً في صفقة تاريخية.

ويستعد رونالدو للعب مع النصر أمام فريق “الفتح” كأساسي يوم، الجمعة المقبل.

تدريبات رونالدو وقوته البدنية

ونشر “الدون” كما يلقبه معجبوه على حسابه في “تويتر” صوراً له داخل صالة اللياقة البدنية التابعة لنادي النصر، وهو يقوم بحركات الجري والركض والإحماء استعداداً للمباراة المقبلة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري “روشن” السعودي للمحترفين 2022-2023.

Hard work never stops 💪🏼 pic.twitter.com/SpII10Vnyr — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 30, 2023

وأظهرت الصور مدى القوى البدنية الهائلة التي يتمتع بها كريستيانو رونالدو، والذي يحرض على حفظ لياقته في أعلى مستوياتها دائما عبر التدريبات الشاقة والمثابرة.

وانضم رونالدو البالغ من العمر 37 سنة، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو “2 مليار ريال سعودي .

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وعلق رونالدو على صوره باللغة الإنكليزية :”العمل الجاد لا يتوقف أبد”.

كما نشر نادي النصر على حسابه الرسمي بتويتر صورًا من تدريبات رونالدو يوم 30 يناير 2023.

Hard work always pays off 💪 pic.twitter.com/T5CiuVQXDi — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 30, 2023

إصابة رونالدو

وكان رونالدو قد تعرض لـ”الإصابة” في مفصل القدم، بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، في كلاسيكو السوبر، وسط مخاوف من غيابه طويلًا.

وفي هذا السياق أعلنت مصادر نصراوية سلامة مفصل قدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت المصادر في تصريحات لصحيفة “الرياضية“، عن أن رونالدو، عانى سابقًا من إصابة خطيرة في مفصل القدم؛ إلا أن الإصابة الحالية، والتي تعرض لها في كلاسيكو السوبر، كانت أقل خطورة.

وأشارت إلى معاناة الأسطورة البرتغالية، من تورم في المفصل “حاليًا”، ولكنه سيكون جاهزًا على الرغم من ذلك، لمباراة الفتح القادمة.

وطبقا للتقارير الطبية للدون فإن اللياقة البدنية له تصدر عن لاعب بعمر الـ26 عاما، حيث لا يزال كريستيانو يتمتع بالسرعة والقوة والفضل يعود إلى العمل والتدريبات المستمرة.