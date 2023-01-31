الثلاثاء, يناير 31, 2023
الرئيسيةحياتناحقيقة وليس مزحة .. العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات لهذا...
حياتنا

حقيقة وليس مزحة .. العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات لهذا السبب

يعتقد بعض الناس خطأً أن نفايات المرحاض يتم إسقاطها من الطائرة في منتصف الرحلة، لكن اتضح أنه يتم حفظها وتحليلها بالفعل.

كتب أنس السالم
بدأ العلماء في المطارات بجمع وتحليل نفايات مراحيض الطائرة watanserb.com
بدأ العلماء في المطارات بجمع وتحليل نفايات مراحيض الطائرة
- Advertisement -

وطن – بدأ العلماء في المطارات بجمع وتحليل نفايات مراحيض الطائرة، بعدما اتضح أنها يمكن أن تكون مفيدة في تتبع ومكافحة انتشار الأمراض مثل Covid-19.

يعتقد بعض الناس خطأً أن نفايات المرحاض يتم إسقاطها من الطائرة في منتصف الرحلة، لكن اتضح أنه يتم حفظها وتحليلها بالفعل.

العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات

ويعتقد العلماء أن مياه الصرف الصحي للطائرات ستمكنهم من اكتشاف المتغيرات الجديدة التي تدخل بلدانهم ومن أين.

هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكنهم أن يكونوا على دراية بأي طفرات قد تكون مهددة قبل أن تخلق مشاكل.

تم اقتراح الفكرة منذ فترة في أمريكا، لكن المخاوف بشأن المتغيرات الجديدة القادمة من الصين بعد تغيير سياسة صفر Covid قد دفعت بالمخطط إلى الأمام.

العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات
ركاب طائرة

وفق ما أوردته صحيفة The Atlantic فإنّ المطارات متحمسة بالفعل للمشاركة مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما نقلت thesun

- Advertisement -

قالت لاورا برونر من شركة “جنكو بيووركس” وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية: “كان هناك مطاران تواصلوا بالفعل مع مركز السيطرة على الأمراض ليطلبوا أن يكونوا جزءًا من البرنامج”.

يقول العلماء إنهم يحبون هذا النوع من المراقبة ليس فقط لأن النتائج يمكن أن تظل مجهولة تمامًا ولكن الركاب أيضًا لا يتعين عليهم الاشتراك.

“تحديد المتغيرات الجديدة ومعرفة مدى خطورتها”

ومع ذلك، على عكس الاختبارات الفردية، لن يخبر العلماء الأشخاص على متن الطائرة بما إذا كان قد تم العثور على Covid أم لا لديهم، ولن يستخدموه لأغراض تتبع الاتصال.

بدلاً من ذلك، سيتم استخدامه ببساطة لتحديد المتغيرات الجديدة ومعرفة مدى خطورتها.

العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات

يُنظر إلى المطارات على أنها الأماكن المثالية للقيام بذلك بسبب عدد الأشخاص الذين يمرون من جميع أنحاء العالم كل يوم.

واجه العلماء بعض المشكلات الصغيرة في اختباراتهم، مع اختيار الطائرات المناسبة لتحليل واحدة من أكبر المشكلات.

إنهم بحاجة إلى التأكد من أن الرحلات التي يختارونها تتمتع بمستوى عالٍ من استخدام المرحاض لجعلها تستحق  التحليل .

على الرغم من عدم وجود خطط لمراقبة استخدام الركاب للمرحاض فعليًا، إلا أنه شيء يتعين عليهم مراعاته عند التخطيط للرحلات التي يجب تضمينها في بياناتهم.

المصدرThe Atlantic - thesun - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا يتم طلاء معظم الطائرات باللون الأبيض؟

حياتنا

ما سبب وجود منفضة سجائر على متن الطائرات رغم أنه من الممنوع التدخين؟

حياتنا

للمسافرين..أشياء تجنبوا لمسها أثناء السفر بالطائرة

حياتنا

ما نظام الأمن النموذجي الذي تشترك فيه كل من السيارات والطائرات؟

حياتنا

لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ .. طيار يجيب

حياتنا

13 و 17 و 666 أرقام لا تُستخدم على مقاعد الطائرة .. اكتشف معنا السرّ

حياتنا

عائلة كويتية شعرت بمذاق غريب في الطعام وكاميرا المراقبة تكشف الصدمة.. “فضلات الخادمة”! (شاهد)

حياتنا

10 أشياء في الطائرات تفتقر إلى النظافة

الهدهد

ابن سلمان لم يفق من صدمة الجبري بعد.. دعوة قضائية ضد السعودية ومطالبة بتعويضات بملايين الدولارات

الهدهد

خسة وكذب مارستها أبوظبي.. “شاهد” عبد الله العذبة: الإمارات حولت الضيف إلى معتقل بعد احتراق جميع أوراقها

أرشيف - المجلة

هذا هو سرّ “الإنحناء” في مقدمة طائرة (بوينغ 747) .. هل فكرّتم به من قَبْل!؟

الهدهد

السيسي رفض ذكر الأسباب.. بيع مطار الإسكندرية لمستثمر إماراتي بعد تطويره بـ300 مليون جنيه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أول فيديو لعملية الدهس في نابلس وفرار المنفذ وسط استنفار الاحتلال

زيادة عدد المنازل اليهودية في الإمارات وهذا ما يوضع في مدخلها (شاهد)

طارت بالأطفال.. سقوط مروع للعبة في ليالي مسقط وسبب الكارثة (فيديو)

الجزائرية عبلة بن سنوسي وإطلالة مثيرة بقميص الأهلي السعودي (شاهد)

كاد يبكي.. الفنان خالد الرفاعي لا يجد تكاليف علاجه وظهور مؤثر (فيديو)

رهف القحطاني بعد إزالة “لغلوغها” وبثور من ظهرها بعملية تجميل (شاهد)

سبب وفاة فاطمة نصيف الداعية التي قضت 50 عامًا في الدعوة النسائية بالسعودية

فيديو أول قداس لعيد الميلاد في السعودية برعاية كاملة من محمد بن سلمان

فيديوهات “رقص المعلاية” الفاضحة بعُمان تستنفر صحفيا سعوديا شهيرا

البرلمان الأوروبي يصدر قراره بالإجماع تجاه قضية “رشى قطر والمغرب” المزعومة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC