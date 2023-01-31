حقيقة وليس مزحة .. العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات لهذا السبب

- Advertisement -

وطن – بدأ العلماء في المطارات بجمع وتحليل نفايات مراحيض الطائرة، بعدما اتضح أنها يمكن أن تكون مفيدة في تتبع ومكافحة انتشار الأمراض مثل Covid-19.

يعتقد بعض الناس خطأً أن نفايات المرحاض يتم إسقاطها من الطائرة في منتصف الرحلة، لكن اتضح أنه يتم حفظها وتحليلها بالفعل.

العلماء يجمعون فضلات الركاب على متن الطائرات

ويعتقد العلماء أن مياه الصرف الصحي للطائرات ستمكنهم من اكتشاف المتغيرات الجديدة التي تدخل بلدانهم ومن أين.

هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكنهم أن يكونوا على دراية بأي طفرات قد تكون مهددة قبل أن تخلق مشاكل.

تم اقتراح الفكرة منذ فترة في أمريكا، لكن المخاوف بشأن المتغيرات الجديدة القادمة من الصين بعد تغيير سياسة صفر Covid قد دفعت بالمخطط إلى الأمام.

وفق ما أوردته صحيفة The Atlantic فإنّ المطارات متحمسة بالفعل للمشاركة مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما نقلت thesun

- Advertisement -

قالت لاورا برونر من شركة “جنكو بيووركس” وهي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية: “كان هناك مطاران تواصلوا بالفعل مع مركز السيطرة على الأمراض ليطلبوا أن يكونوا جزءًا من البرنامج”.

يقول العلماء إنهم يحبون هذا النوع من المراقبة ليس فقط لأن النتائج يمكن أن تظل مجهولة تمامًا ولكن الركاب أيضًا لا يتعين عليهم الاشتراك.

“تحديد المتغيرات الجديدة ومعرفة مدى خطورتها”

ومع ذلك، على عكس الاختبارات الفردية، لن يخبر العلماء الأشخاص على متن الطائرة بما إذا كان قد تم العثور على Covid أم لا لديهم، ولن يستخدموه لأغراض تتبع الاتصال.

بدلاً من ذلك، سيتم استخدامه ببساطة لتحديد المتغيرات الجديدة ومعرفة مدى خطورتها.

يُنظر إلى المطارات على أنها الأماكن المثالية للقيام بذلك بسبب عدد الأشخاص الذين يمرون من جميع أنحاء العالم كل يوم.

واجه العلماء بعض المشكلات الصغيرة في اختباراتهم، مع اختيار الطائرات المناسبة لتحليل واحدة من أكبر المشكلات.

إنهم بحاجة إلى التأكد من أن الرحلات التي يختارونها تتمتع بمستوى عالٍ من استخدام المرحاض لجعلها تستحق التحليل .

على الرغم من عدم وجود خطط لمراقبة استخدام الركاب للمرحاض فعليًا، إلا أنه شيء يتعين عليهم مراعاته عند التخطيط للرحلات التي يجب تضمينها في بياناتهم.