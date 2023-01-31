السعودية: غضب ومطالبات بوقف قناة “الواقع” بعد إيحاءاتها الجنسية وترويجها للمثلية (شاهد)

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وطن – تسببت قناة “الواقع” السعودية، بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهد التي تبثها وتشجع على المثلية الجنسية، والعديد من التجوزت الغير لائقة.

وجاءت موجة الغضب بعد ما تضمنته إحدى المسابقات التي يشارك فيها بعض الشبان ويتم بثها على مدار الـ24 ساعة، لتوثق حياتهم، تقليدا ببرمج تلفزيون الواقع التي تبثها القنوات الغربية.

وسم أوقفوا قناة الواقع يتصدر

ودشن الناشطون السعوديون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان: “أوقفوا قناة الواقع“، تصدر قائمة الوسوم الاكثر تداولا في المملكة.

وطالب المغردون من خلال الوسم، السلطات السعودية ووزارة الإعلام بشكل خاص العمل على إغلاق القناة أو فرض رقابة مشددة عليها.

غضب المغردين مما تبثه القناة

وقال مغرد غاضبا مما تبثه القناة السعودية: “هذا برنامجكم الي فرحانين فيه؟؟ اوقفو قناه الواقع كلها ملاحظات وقلة ادب واخلاق بالله هاذي حركات ببرنامج محافظه وقناة محترمه على قولتهم؟.. الى متى وهالقرف قاعد ينتشر ويصير شي عادي بنظرهم ولاكأنه شي مُعيب بالمجتمع”.

هذا برنامجكم الي فرحانين فيه؟؟ #اوقفو_قناه_الواقع كلها ملاحضات وقلت ادب واخلاق بالله هاذي حركات ببرنامج محافظه وقناة محترمه على قولتهم؟.. الى متى وهالقرف قاعد ينتشر ويصير شي عادي بنضرهم ولاكأنه شي مُعيب بالمجتمع 🤢🤢 pic.twitter.com/p8on96X36A — ايمو (@nneymsrr) January 30, 2023

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وقال آخر:” تلقاها من التصميم ولا من اللحاجة ولا من القرف اللي قاعد يصير لازم يوقفونها ويشوفون وضع المخرج بزرنجي هو ولا كيف؟”.

تلقاها من التصميم ولا من اللحاجة ولا من القرف اللي قاعد يصير لازم يوقفونها ويشوفون وضع المخرج بزرنجي هو ولا كيف؟🧑🏻‍🦯💔 #اوقفو_قناه_الواقع pic.twitter.com/fJwY8PEqPD — I9 HTM.🖤🏃🏻 (@bbcboy0) January 31, 2023

وقال الدكتور الصيدلي، حيزام السليم، مشاركا عبر الوسم:” هي نفس فكرة قناة بدايه بس تم تغيير الاسم .. استقطاب كل من هب و دب و ترويج افكاره و تقديمه للمجتمع كمشهور و صاحب محتوى !! و اغلب المحتوى همجيه و سفاهات يستحي منها حتى الاطفال .”

هي نفس فكرة قناة بدايه بس تم تغيير الاسم .. استقطاب كل من هب و دب و ترويج افكاره و تقديمه للمجتمع كمشهور و صاحب محتوى !! و اغلب المحتوى همجيه و سفاهات يستحي منها حتى الاطفال . #اوقفو_قناه_الواقع — нezαм αlѕleeм (@folkprince) January 31, 2023

وقال آخر معلقا على مشهد من البرنامج تضمن إيحاءات مثلية:” جزاك الله خير ي الماسك والا كان شفنا شي يحزن الامه الاسلاميه”.

جزاك الله خير ي الماسك والا كان شفنا شي يحزن الامه الاسلاميه #اوقفو_قناه_الواقع pic.twitter.com/lrV3hsVKti — ' (@xile2l) January 31, 2023

وقالت مغردة، مهاجمة القناة:” شفت مقاطع فيها مخنثة على الهواء مباشرة والله شي ماينسكت عليه ارجو التدخل من الجهات المختصة وضع مقرف وشاذ وقذر لأبعد درجة ترى النعومة اللي تصل للتخنث والتشبه بالنساء فيها لعنة من النبي ﷺ”.

شفت مقاطع فيها مخنثة على الهواء مباشرة

والله شي ماينسكت عليه ارجو التدخل من الجهات المختصة وضع مقرف وشاذ وقذر لأبعد درجة ترى النعومة اللي تصل للتخنث والتشبه بالنساء فيها لعنة من النبي ﷺ #اوقفو_قناه_الواقع — زي اللوز 👍🏻 (@zy_allooz) January 31, 2023

وقال المغرد سعد بن مشعل بن جدعان منتقدا القناة:” هذه القنوات وامثالها اللي تسوق الهبل على الناس خاصه المراهقات والمراهقين حركات وايحاءات ومقاطع غريبه واحد يبوس واحد واحد يحضن واحد واحد يبرك فوق واحد وش هالانحطاط”.