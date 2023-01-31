الثلاثاء, يناير 31, 2023
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الهدهد

السعودية: غضب ومطالبات بوقف قناة “الواقع” بعد إيحاءاتها الجنسية وترويجها للمثلية (شاهد)

سعوديون دشنوا وسما دعوا من خلاله السلطات إلى إغلاق قناة الواقع

كتب سالم حنفي
إغلاق قناة الواقع watanserb.com
مطالبات سعودية بإغلاق قناة الواقع
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وطن – تسببت قناة “الواقع” السعودية، بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاهد التي تبثها وتشجع على المثلية الجنسية، والعديد من التجوزت الغير لائقة.

وجاءت موجة الغضب بعد ما تضمنته إحدى المسابقات التي يشارك فيها بعض الشبان ويتم بثها على مدار الـ24 ساعة، لتوثق حياتهم، تقليدا ببرمج تلفزيون الواقع التي تبثها القنوات الغربية.

وسم أوقفوا قناة الواقع يتصدر

ودشن الناشطون السعوديون عبر موقع التدوين المصغر وسما بعنوان: “أوقفوا قناة الواقع“، تصدر قائمة الوسوم الاكثر تداولا في المملكة.

وطالب المغردون من خلال الوسم، السلطات السعودية ووزارة الإعلام بشكل خاص العمل على إغلاق القناة أو فرض رقابة مشددة عليها.

غضب المغردين مما تبثه القناة

وقال مغرد غاضبا مما تبثه القناة السعودية: “هذا برنامجكم الي فرحانين فيه؟؟ اوقفو قناه الواقع كلها ملاحظات وقلة ادب واخلاق بالله هاذي حركات ببرنامج محافظه وقناة محترمه على قولتهم؟.. الى متى وهالقرف قاعد ينتشر ويصير شي عادي بنظرهم ولاكأنه شي مُعيب بالمجتمع”.

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وقال آخر:” تلقاها من التصميم ولا من اللحاجة ولا من القرف اللي قاعد يصير لازم يوقفونها ويشوفون وضع المخرج بزرنجي هو ولا كيف؟”.

وقال الدكتور الصيدلي، حيزام السليم، مشاركا عبر الوسم:” هي نفس فكرة قناة بدايه بس تم تغيير الاسم .. استقطاب كل من هب و دب و ترويج افكاره و تقديمه للمجتمع كمشهور و صاحب محتوى !! و اغلب المحتوى همجيه و سفاهات يستحي منها حتى الاطفال .”

وقال آخر معلقا على مشهد من البرنامج تضمن إيحاءات مثلية:” جزاك الله خير ي الماسك والا كان شفنا شي يحزن الامه الاسلاميه”.

وقالت مغردة، مهاجمة القناة:” شفت مقاطع فيها مخنثة على الهواء مباشرة والله شي ماينسكت عليه ارجو التدخل من الجهات المختصة وضع مقرف وشاذ وقذر لأبعد درجة ترى النعومة اللي تصل للتخنث والتشبه بالنساء فيها لعنة من النبي ﷺ”.

وقال المغرد سعد بن مشعل بن جدعان منتقدا القناة:” هذه القنوات وامثالها اللي تسوق الهبل على الناس خاصه المراهقات والمراهقين حركات وايحاءات ومقاطع غريبه واحد يبوس واحد واحد يحضن واحد واحد يبرك فوق واحد وش هالانحطاط”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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