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الهدهد

أول فيديو لعملية الدهس في نابلس وفرار المنفذ وسط استنفار الاحتلال

فلسطين.. عملية الدهس في نابلس أسفرت عن إصابة شخصين من المستوطنين

كتب فهمي الورغمي
عملية دهس في نابلس watanserb.com
عملية دهس في نابلس
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وطن- كشفت وسائل إعلام عبرية عن وقوع عملية دهس في حاجز “زعترة” بنابلس بالضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء 31 يناير كانون الثاني، أسفرت عن إصابة مستوطنين، أحدهما متوسطة والآخر طفيفة.

عملية دهس في نابلس

وذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، وقوع عملية دهس جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة شخصين.

إصابة مستوطنيْن في عملية دهس جنوب نابلس
إصابة مستوطنيْن في عملية دهس جنوب نابلس

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الدهس وقعت بالقرب من حاجز زعترة، وأسفرت عن إصابة شخصين، أحدهما بجراح متوسطة أما الآخر فوصفت إصابته بالطفيفة.

منفذ عملية الدهس في نابلس انسحب بسلام

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإن منفذ عملية الدهس انسحب من المكان، وتجري مطاردة المركبة التي قامت بتنفيذ العملية.

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وتأتي هذه العملية التي وُصفت بالبطولية لدى عموم الفلسطينيين، في ظل حملة تصعيد على الأراضي الفلسطينية المحتلة بدأها الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.

إصابة جنديين بعملية دهس جنوب نابلس
إصابة جنديين بعملية دهس جنوب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يُصعد والمقاومة ترد

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية غادرة في مخيم بالضفة الغربية، استشهد على إثرها 10 فلسطينين وإصابة كثيرين.

قبل أن يقوم المقاوم الفلسطيني “خيري علقم” بعملية إطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 8 مستوطنين إسرائيليين.

وعلى خلفية عملية جنين، توعدت الفصائل الفلسطينية الجيش الإسرائيلي، حيث قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، إن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لن يوقف المقاومة، وإن مقاتلي الشعب الفلسطيني سيبقون في الميدان.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن جيش الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وقال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إن الاحتلال سيدفع ثمن المجزرة التي نفذها في جنين ومخيمها، وإن رد المقاومة لن يتأخر.

وعلى صعيد السلطة الفلسطينية، فقد أعلنت منذ، الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ردا على الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

هذا وتشهد الضفة الغربية منذ سنوات حالة احتقان غير مسبوقة، تنذر بحسب مراقبين، باندلاع انتفاضة شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين يواصلون يومياً التوسع على حساب الفلسطينيين.

المصدرتويتر، صحيفة يديعوت أحرونوت، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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