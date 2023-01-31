أسرار الطلاق بين محمد بن راشد والأميرة هيا وابتزاز حارسها الشخصي لها بعد غرامها به

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وطن – نشر موقع “nowtolove” البريطاني المتخصص في نقل اخبارالعائلات الملكية حول العالم تفاصيل وأسرار معركة الطلاق بين حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وطليقته الأردنية، الاميرة هيا بنت الحسين.

وقال موقع “nowtolove” في تقرير مطول له إن معركة طلاق شرسة بين حاكم دبي الثري ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأردنية الفاتنة ، الأميرة هيا ، تسببت في إحداث صدمة في المجتمع الراقي والسياسة والدبلوماسية والعائلة المالكة البريطانية، ربما لم تنته بعد.

أضاف لموقع إنه في كانون الأول/ديسمبر2021 ، بعد أشهر من الأدلة المثيرة ، مُنحت هيا البالغة من العمر 47 عامًا مبلغًا قياسيًا قدره 550 مليون جنيه إسترليني (1 مليار دولار) ، حيث انتقد القاضي الشيخ البالغ من العمر 72 عامًا بأنه يمثل خطرا على سلامة زوجته بشكل واضح ودائم.

وبحسب الموقع، يصور “آل مكتوم” نفسه على أنه رجل نزيه ، يحارب مطالب زوجته غير المعقولة ، ويحارب حضانة أطفاله. وبدلاً من ذلك ، صورته هيا ، التي تلقى تعليمها في بريطانيا ، على أنه طاغية لا يرحم اختطف اثنتين من بناته ، ولا يدخر جهداً في فرض إرادته على أسرته. أخبرت هيا المحكمة أنه حتى بعد أن تركت الشيخ في عام 2019 وهربت إلى لندن ، “شعرت بمطاردة طوال الوقت” ، وأن أنشطتها تخضع للمراقبة المستمرة ، ولم يكن هناك مكان آمن للاختباء فيه.

زواج الأميرة هيا من محمد بن راشد

ولفت الموقع إلى انه عندما تزوجت هيا من الشيخ في عام 2004 ، لم تكن المناسبة مذهلة فحسب ، بل لكثير من المراقبين المليئين بالوعود. بدت هيا الأنيقة وكأنها تلتقط صورة جديدة للأنوثة العربية الحديثة. تتقن خمس لغات ، وقد درست في جامعة أكسفورد ، وأصبحت أول امرأة في الأردن تحصل على رخصة قيادة شاحنات ثقيلة ، وباعتبارها فارسة موهوبة ، مثلت بلدها في أولمبياد سيدني 2000.

وحينها، ارتدت العروس فستانًا أبيض عائمًا مزينًا بالذهب ، مع قلادة بسيطة من الزمرد حول رقبتها ، وأعلنت أنها غير منزعجة لأنها ستصبح “أصغر” زوجات الشيخ الست.

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وقالت حينها: “الوقوع في الحب يمكن أن يحجب الكثير من الأشياء..دخلت في هذا الزواج وعيني مفتوحتان ، وبالتأكيد أنا سعيدة للغاية.”

وعلى الرغم من أن زوجها جاء من خلفية إسلامية تقليدية أكثر صرامة ، إلا أن قيامه بإعادة تشكيل دبي المتربعة إلى مركز عالمي متلألئ للأعمال والمتعة أقنع الكثيرين بأن الشيخ الملياردير كان مصلحًا ملتزمًا – ليس أقله في مجال حقوق المرأة.

كما أنه راعي لعشرات الجمعيات الخيرية ومنظمات حقوق الإنسان ، ويكتب الشعر ، ويزين اسمه المراكز الفنية والثقافية في دبي وحول العالم. أقوى رجل في سباقات الخيول الدولية ، فهو على علاقة وثيقة بما يكفي مع الملكة حتى يتم تصويرهما بانتظام معًا وتبادل الخيول كهدايا. إنه يتنقل دون عناء بين المؤثرين في العالم، الذين يرونه جسرًا مهمًا بين الإسلام والغرب.

وبحسب الموقع، في السنوات الأولى من زواجهما ، أصبح الشيخ وهيا انعكاسًا حيًا للمملكة الصحراوية اللامعة والنابضة بالحياة التي كانا حريصين على الترويج لها. أثناء تجولهم حول العالم في طائرة بوينج 747 الخاصة بالشيخ ، ظلوا يرافقون كبار رجال الأعمال والسياسيين وأفراد العائلة المالكة.

وعلى الرغم من ذلك، فإنه خلف الواجهة القوطية للمحكمة العليا في لندن ، تسببت معركة طلاق شرسة بين حاكم دبي الثري، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأردنية الفاتنة ، الأميرة هيا ، في إحداث صادمة للمجتمع الراقي والسياسة والدبلوماسية والعائلة المالكة البريطانية.

وُلد طفلان ، الأميرة جليلة ، 14 عامًا ، والأمير زايد ، 10 أعوام ، ومع ازدهار دبي وتدفق الدولارات ، أصبح أسلوب حياة آل مكتوم أكثر سخاءً من أي وقت مضى ، مع إضافة العقارات الكبرى في بريطانيا إلى محفظتهم العقارية ، إلى جانب الجديد. استثمارات سباقات الخيول في الولايات المتحدة وأستراليا ويخت فاخر بقيمة 500 مليون دولار.

يشير كل شيء إلى أن هيا كانت الأكثر تفضيلاً بين زوجات الشيخ ، ومنحت منزلها ومجمعها الكبير. استمتعت بمفردها من بين رفاقها بالدخول المجاني إلى قصر زعبيل الشاسع ، منزل الشيخ المصمم على طراز الليالي العربية في وسط دبي.

هروب لطيفة وشمسة ابنتا محمد بن راشد

لكن بحلول عام 2019 ، كانت الأمور تنهار. كانت نقطة التحول ، وفقًا لفريق هيا القانوني ، هي الاستيلاء المسلح على ابنة زوجها ، الأميرة لطيفة ، التي تم اعتراضها على متن يخت في المحيط الهندي أثناء محاولة جريئة للهروب من دبي.

قبل وقت قصير من الإبحار ، كتبت لطيفة ، 36 عامًا ، إلى صديقتها المقربة تينا جوهياينن: “طوال حياتي تعرضت لسوء المعاملة والاضطهاد. تتم معاملة النساء هنا على أنهن دون البشر. لا يستطيع والدي الاستمرار في فعل ما لديه كان يفعله بنا جميعًا “.

كانت وجهتها المخطط لها هي جوا في غرب الهند ، ولكن بعد أسبوع من الرحلة ، مع قرب الساحل الهندي تقريبًا ، تم الاستيلاء على اليخت من قبل الكوماندوز البحري بناء على طلب الشيخ ، وعادت لطيفة إلى دبي و بالكاد شوهدت منذ ذلك الحين.

وفي مقطع فيديو مروّع تمت مشاركته في وقت قريب من هروبها ، تصف لطيفة النساء في دبي – حتى النساء الملكيات مثلها – بأنهن “يمكن التخلص منهن تمامًا”. وهي مسجونة فعليًا فيما تسميه “بيت النساء المكتئبات” ، وتروي أنها ممنوعة ليس فقط من السفر خارج دبي ، ولكن حتى إلى منازل الأصدقاء دون إشراف.

وقد لقيت مصير مماثل للأخت الكبرى ، الأميرة شمسة ، التي هربت في عام 2000 من مزرعة ساري المكتوم ، ليتم تعقبها من قبل فريق أمن الشيخ ، وسحبها إلى سيارة وخرجت من البلاد على متن طائرة خاصة.

بعد ثلاث سنوات من رحلتها من دبي ، لم يُشاهد سوى القليل هيا بخلاف مثولها المعتاد في المحكمة ، وغالبًا ما ترافقها المحامية الشهيرة فيونا شاكلتون ، التي مثلت الأمير تشارلز في طلاقه من الأميرة ديانا ، وفرقة البيتلز السابقة السير بول مكارتني بعد انهيار زواجه من هيذر ميلز. استعان الشيخ ، الذي رفض الظهور شخصيًا ، بقوة قانونية مماثلة في شكل المحامي الكبير هيلين وارد ، التي مثلت المخرج السينمائي جاي ريتشي في طلاقه من مادونا.

ونوهالموقع إلى أن الأميرة هيا لا تقول شيئًا في العلن ، ولكن في بيان للمحكمة ، صرحت: “أشعر كما لو أن الجدران تقترب مني. أشعر وكأنني مطاردة ولا يوجد مكان أذهب إليه حرفيًا كن في مأمن من [الشيخ] أو من يتصرفون لمصلحته. إنه قمع للغاية “.

ملاحقة محمد بن راشد للأميرة هيا بعد فرارها

استمعت المحكمة إلى أدلة مذهلة حول كيف سعى الشيخ إلى شراء عقار باركوود الضخم بقيمة 50 مليون دولار في بيركشاير ، بجوار منزل زوجته الريفي ، كاسلوود. كان القصد ، وفقًا لمحامي هيا ، هو ترهيبها وإبقائها تحت المراقبة الدقيقة.

وزُعم أيضًا أنه استخدم برامج تجسس إسرائيلية متطورة للغاية لاختراق ليس هاتف هيا فحسب ، بل أيضًا هاتف البارونة شاكلتون وفريقها القانوني ، وشخصيات رئيسية أخرى في القضية.

بعد الاستماع إلى الأدلة ، اتهم السير أندرو ماكفارلين ، رئيس قسم الأسرة بالمحكمة العليا ، الشيخ “بالاستعداد لاستخدام ذراع دولة الإمارات لتحقيق أهدافه فيما يتعلق بنساء عائلته” و ” استخدم ثروته الهائلة وقوته السياسية ونفوذه الدولي “في أفعاله ضد هيا.

ووفقا للموقع، لا أحد يشك في أن حاكم دبي مشغل هائل، حيث انه خلال 30 عامًا ، حول مملكته الصحراوية من محطة تجارية إلى واحدة من أكثر الوجهات ديناميكية وسحرًا على وجه الأرض. اليوم تبيع الدولة المدينة نفسها على أنها أرض خيالية مستقبلية مليئة بمراكز التسوق الجذابة والفنادق الفاخرة وناطحات السحاب الشاهقة ، مع جاذبية إضافية لنهج بسيط للحياة لا يوجد بسهولة في العالم الإسلامي.

دبي مجرد وهم

ومع ذلك ، يقول النقاد إن هذه الصورة الجذابة مجرد وهم. تقول رادها ستيرلنغ ، ناشطة أسترالية في مجال حقوق الإنسان ومؤسِّسة منظمة محتجزة في دبي ومقرها لندن: “في الواقع ، دبي دولة بوليسية تديرها زمرة مصابة بجنون العظمة ويترأسها الشيخ”. “الهدف الأساسي للعائلة الحاكمة هو الاحتفاظ بالسلطة المطلقة ، وكل شيء آخر تراه هو مجرد علاقات عامة باهظة الثمن. هناك القليل من الحقوق المدنية أو القضائية ، والنساء ليس لها حقوق على الإطلاق”.

وبحسب ستيرلنغ،فإن الانتقادات الموجهة لدبي قد خفت حدتها بسبب صلات الشيخ الوثيقة بالسياسيين ورجال الأعمال والأرستقراطيين. أصبحت المملكة الصحراوية شريكًا تجاريًا مهمًا ، حيث استثمر الشيخ المليارات في صناعة الدماء البريطانية وبناء مجموعة رائعة من الممتلكات الخاصة.

ولفت الموقع إلى أن القاعدة الإنجليزية الرئيسية لـ “آل مكتوم” هي قاعة دلهام ، المقر السابق لأسقف إيلي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ، ويقع بالقرب من نيوماركت ، عاصمة سباق الخيل في بريطانيا. كانت هيا والشيخ يمكثان هناك كل صيف هربًا من حرارة الخليج.

كان هناك الكثير من العقارات الأخرى أيضًا ، بما في ذلك منزل مستقل من خمسة طوابق في منطقة بلغرافيا باهظة التكلفة في لندن ، وملكية مترامية الأطراف في ساري و 30 ألف هكتار “لإطلاق النار وصيد الأسماك” في المرتفعات الاسكتلندية.

الحصول على الاموال التي أقرتها المحكمة هو الاكثر صعوبة

ما المقدار الذي ستحصل عليه هيا من كل هذا يبقى مفتوحًا للتساؤل. منحتها المحكمة مبلغًا إجماليًا قدره 251 مليون جنيه إسترليني ، معظمه لتغطية تكاليف الأمن لنفسها ولأطفالها. بالإضافة إلى ذلك ، أُمر الشيخ بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني للأطفال ، بالإضافة إلى مبالغ إضافية لتعليمهم ودعمهم في المستقبل.

ويحذر خبراء قانونيون من أن وضع اليد على المال قد يكون أصعب من الطلاق، حيث تقول سارة إنجرام ، محامية الطلاق البارزة في لندن: “هذه هي المرحلة الأولى فقط بالنسبة لهيا”. “ستواجه الآن مهمة لا تحسد عليها تتمثل في تنفيذ الأمر حتى تحصل على الجائزة بالفعل. كما هو الحال في حالات الطلاق البارزة الأخرى ، يمكن أن تكون هذه مهمة طويلة وشاقة. في حين أن المحاكم لديها السلطة لتقديم هذه الجوائز الكبيرة ، فإنها لا تفعل ذلك. لدينا أدوات فعالة لضمان تنفيذها “.

يُعتقد أن الأصول البريطانية للشيخ ملفوفة في شركات قابضة خارجية ، مما يجعلها خارج اختصاص المحكمة.

بداية تدهو الزواج وعلاقة الأميرة هيا بحارسها الشخصي

ولفت الموقع إلى أن القصة التي ظهرت في المحكمة هي أن الزواج بدأ يتدهور بعد اختطاف لطيفة. ساءت الأمور عندما بدأت علاقة غرامية بين هيا وحارسها الشخصي البريطاني البالغ من العمر 37 عامًا ، راسل فلاورز ، مما أدى إلى ابتزاز الأميرة مقابل عدة ملايين من الدولارات.

ثم شن “آل مكتوم” على هيا ، حملة ترهيب ضدها. وزُعم أن مسدس محشو ترك على وسادتها مع قفل الأمان. وذُكر أن طائرة هليكوبتر هبطت في إحدى المرات خارج مسكنها ، وتم تهديدها بنقلها إلى سجن صحراوي نائي.

هروب الأميرة هيا

وفي أبريل 2019 ، هربت هيا وأطفالها من دبي على متن طائرة خاصة ، متوجهة أولاً إلى ألمانيا ، ثم إلى بريطانيا ، حيث انتقلت إلى منزل كبير في كنسينغتون ، وبدأت لاحقًا إجراءات الطلاق والحضانة التي لا تزال مستمرة.

أثبتت هذه الاكتشافات أنها محرجة للعائلة المالكة والحكومة البريطانية. هيا قريبة من كاميلا ، دوقة كورنوال ، والأمير تشارلز ، بينما كان الشيخ ضيفًا منتظمًا على الملكة في قلعة وندسور ويصفه مدير الدماء جون وارن بأنه “صديق”. أحد الأسباب التي قيل أن الشيخ قدمها لرغبته في شراء العقار المطل على كاسلوود هو أنه سيكون “ملائمًا” لزيارة وندسور.

وبحسب الموقع، فإن حكومة المملكة المتحدة معضلة محرجة مماثلة، حيث تعتبر دبي شريكًا اقتصاديًا مهمًا ، ويعمل حوالي 15000 بريطاني في المملكة. وقد دعا العديد من النواب إلى “مراجعة كاملة” للعلاقات مع الإمارات ، وإجراء تحقيق في ما كشفت عنه المحكمة.

في بيان صدر بعد تقييم المحكمة لأنشطته ، قال “آل مكتوم”: “لطالما أنكرت المزاعم الموجهة إلي ، وما زلت أفعل ذلك. بصفتي رئيس حكومة يشارك في إجراءات عائلية خاصة ، لم يكن ذلك مناسبًا لي لتقديم أدلة على مثل هذه الأمور الحساسة ، سواء بشكل شخصي أو من خلال مستشاري في محكمة أجنبية. بالإضافة إلى ذلك ، استندت النتائج إلى أدلة لم يتم الكشف عنها لي أو لمستشاري. لذلك أؤكد أنها تمت بطريقة غير منصفة.”

ووفقا للموقع، فغنه إذا اتفق الطرفان على أي شيء ، فهو أن القضية يجب أن تذهب أبعد من ذلك ، وأن هناك فواتير أكبر سترتفع، موضحا أن “آل مكتوم” مدمر لكنه بعيد كل البعد عن الأرض ويطالب بمقابلة أبنائه وقد يستأنف الحكم. ويبدو أن الأميرة مصممة بنفس القدر، حيث قالت في تصريحات لها: “في كل مرة أعتقد أن هناك قرارًا يلوح في الأفق ، تتغير الأرض ويتراجع خط النهاية..في بعض الأحيان أشعر بالإرهاق من محاولة الحفاظ على اتزاني ورأس مستوي في حجم ما أواجهه.”