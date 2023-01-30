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“يوم أسود”.. مصرية تعض أصابع الندم على انتخابها السيسي (فيديو)

المواطنة المصرية ظهرت في مقطع مصور تهاجم فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشدة وتشكو غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار

كتب خالد الأحمد
عبد الفتاح السيسي watanserb.com
عبد الفتاح السيسي
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وطن- اشتكت مواطنة مصرية من الارتفاع الجنوني للأسعار في البلاد، وعيرت عن ندمها الشديد لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي متهمة إياه بتجويع الشعب المصري.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة بينها ارتفاع الأسعار وضعف الأجور وعدم وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شكر السيسي الشعب على تحمّله تبعات القرارات الاقتصادية.

ويعاني المصريون حاليا ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات ضمن أزمة اقتصادية عالمية.

“أندم على اليوم الأسود الذي انتخبتك فيه”

وقالت السيدة في فيديو مصور انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن)، أنها تندم على ما وصفته “باليوم الأسود الذي ذهبت فيه لانتخاب السيسي“.

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وتابعت بنبرة تهكم:”يا سعادة الباشا الريس في يوم من الأيام وعدتنا ووعدت الستات بالذات وهم أكثر من انتخبك أن تجعل أيامهم سعيدة”.

وأضافت: “زعمت أن كل ست في البلد اختك وبنتك وقلبك وروحك.. لكن انت طلعت روحنا”.

وأظهرت المواطنة الشاكية أمام الكاميرا عبوة زيت وقالت إنها فرغت، وأنها تريد أن تجهز أكل لأبنائها وليس لديها سوى ثمانية جنيهات :”هعملهم أكل بكام؟!”

وكذلك الحال في الفول والخبز فماذا ستطعم أبناءها؟ وتابعت بنبرة استهزاء: “أأكلهم طوب ولا زلط.. ولا أجبهم لحضرتك تأكلهم.”

وأضافت المواطنة المصرية الغاضبة ساخرة من عبدالفتاح السيسي: “حتشربهم من ثلاجتك اللي كانت فارغة إلا من الماء”.

وتوجهت له بنبرة حادة:” كنتوا بتاكلوا إيه بتاكلو زلط” وقالت موجهة كلامها للرئيس المصري: “قلنا ناكل إيه وأنا أعملوا للعيال”.

وكررت المواطنة المصرية ندمها على انتخاب السيسي والإتيان به للسلطة:”بنندم على اليوم اللي انتخبناك فيه وقلنا لجوازنا لازم نروح ننتخب”.

واختتمت: “حسبنا الله ونعم الوكيل هادعي.. واللي يحصل يحصل”؟

انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي

عيش المصريين

وكانت أكثر المطالب الرئيسية للمصريين خلال الاحتجاجات ضد نظام حسني مبارك، في ثورة يناير 2011، هي كلمة “عيش”، التي تعني باللغة العربية “الحياة”، ولكنها في اللهجة المحلية تشير أيضًا إلى الخبز أو الرغيف.

بيد أنه بعد أكثر من عقد من الزمان على الهتاف في الشوارع بعبارات: “خبز وحرية وعدالة اجتماعية”، بات يصعب على غالبية السكان الحصول على هذا الخبز وتحقيق الحياة الكريمة التي طمحوا إليها سابقًا علاوة على متطلبات الحياة الأخرى.

وبحسب تقرير لصحيفة “إل دياريو” الإسبانية صدر هذا الشهر فإنه في كانون الثاني (يناير) الماضي، تجاوز سعر كيلو الدجاج في مصر 70 جنيها، وارتفع سعر الذرة وزيوت عباد الشمس، بعد ما مرت هذه المنتجات بعدة زيادات منذ عام 2022.

كما أن الخبز المدعوم من الدولة والذي يحصل عليه أفقر المصريين يكلف أقل من جنيه للرغيف (الخبز المدعوم من الدولة).

ناهيك عن أن حجمه وجودته يتناقصان منذ بعض الوقت. أما في السوق يمكن أن يُكلف ما بين 1 و 6 جنيهات حسب وزن رغيف الخبز، الذي عادة ما يملأه المصريون بكرات الفلافل أو الفول المهروس لملء بطونهم في الصباح.

المصدرتويتر، صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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