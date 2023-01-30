هبة عبوك لم يدم حزنها طويلا.. نعت شريكها وظهرت عارية بعد ساعتين!

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وطن– لم يدم حزن النجمة الإسبانية، تونسية الأصل، هبة عبوك، طويلاً على وفاة صديقها الممثل المغربي نور الدين العتاب، بطريقة مأساوية.

إيلي صعب

فبعد أن نعته بساعتين فقط، قامت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، بالمشاركة في عرض أزياء للمصمم اللبناني إيلي صعب. ظهرت خلاله بفستان شفاف كشف ما تحت ملابسها.

ونشرت هبة عبوك الصور عبر حسابها على “انستجرام”، ارتدت خلالها فستاناً باللون الأسود مع جاكيت رسمي مفتوح الصدر.

وعلقت هبة: “مبروك إيلي صعب، يا لها من مجموعة ملهمة، تهانينا”.

لا يوجد بطانة

وتميز الفستان من الجزء الأسفل، بعدم وجود بطانة، ويشبه إلى حد كبير فستان النجمة سلمى حايك الذي ارتدته في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance.

حيث أطلّت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، بفستان مخرّم باللون الأسود، وعليه طبعات من الورود المطرزة فوق حمالة صدر وملابس داخلية. بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لامعة وزوج من أحذية الكعب العالي.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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وكانت هبة قد نعت صديقها الممثل المغربي الشاب نور الدين العتاب، الذي توفي بطريقة مأساوية.

ارقد بسلام شريكي

ونشرت هبة عبوك صورة نور الدين العتاب، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، معبّرةً عن صدمتها لرحيله.

وكتبت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي: “أخلص التعازي لكل عائلتك وأحبائك. سنفتقدك! ارقد بسلام أيتها الشريك”.

وفي صورة أخرى جمعتها به في كواليس أحد الأعمال الفنية، كتبت هبة عبوك: “ارقد بسلام نور”.

وفاة نورالدين العتاب

وتوفي نور الدين العتاب (39 عاماً)، والمقيم في “كاستيون” بإسبانيا، بعدما سقط من قارب في البحر.

ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثّراً بانخفاض حرارة جسمه، ولم تنجح محاولات إنعاشه.

وتحدث نور الدين في لقاء سابق موضحًا مدى صعوبة لعب دور “الشرير”، أمام هبة عبوك في مسلسل الأمير.

وقال الممثل الراحل حينها: “تشارك مسلسلاً مع البطلة وتسيء معاملتها. كان من الممكن أن يكون مشهد حب أو قبلة أفضل بكثير من صفعة”.

في أحد المشاهد، يصفع نور الدين العتاب هبة عبوك عندما يكتشف أنه تم تنصيبها للتجسس على مكتبه.

نور الدين العتاب اعترف في هذه المقابلة بأنه بعد تسجيل المشهد، كان يرتجف لمدة عشر دقائق بسبب عنفه مع هبة التي كان يتمنى تقبيلها بدلاً من تعنيفها.