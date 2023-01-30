الإثنين, يناير 30, 2023
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حياتنا

هبة عبوك لم يدم حزنها طويلا.. نعت شريكها وظهرت عارية بعد ساعتين!

تشبه أزياء هبة إلى حد كبير فستان النجمة سلمى حايك الذي ارتدته في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك لم يدم حزنها طويلا.. نعت شريكها وظهرت عارية بعد ساعتين! watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– لم يدم حزن النجمة الإسبانية، تونسية الأصل، هبة عبوك، طويلاً على وفاة صديقها الممثل المغربي نور الدين العتاب، بطريقة مأساوية.

إيلي صعب

فبعد أن نعته بساعتين فقط، قامت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي، بالمشاركة في عرض أزياء للمصمم اللبناني إيلي صعب. ظهرت خلاله بفستان شفاف كشف ما تحت ملابسها.

ونشرت هبة عبوك الصور عبر حسابها على “انستجرام”، ارتدت خلالها فستاناً باللون الأسود مع جاكيت رسمي مفتوح الصدر.

شاركت هبة في عرض أزياء بعد ساعتين فقط

وعلقت هبة: “مبروك إيلي صعب، يا لها من مجموعة ملهمة، تهانينا”.

ظهرت هبة بفستان شفاف كشف ما تحت ملابسها
هبة عبوك إيلي صعب
عبرت هبة عن إعجابها بمجموعة إيلي صعب

لا يوجد بطانة

وتميز الفستان من الجزء الأسفل، بعدم وجود بطانة، ويشبه إلى حد كبير فستان النجمة سلمى حايك الذي ارتدته في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance.

هبة عبوك إيلي صعب
يشبه فستان هبة ما ارتدته النجمة سلمى حايك في العرض الخاص والأول لفيلمها الجديد Magic Mike’s Last Dance
هبة عبوك إيلي صعب
هبة في عرض إيلي صعب

حيث أطلّت سلمى حايك ذات الأصول اللبنانية، بفستان مخرّم باللون الأسود، وعليه طبعات من الورود المطرزة فوق حمالة صدر وملابس داخلية. بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية لامعة وزوج من أحذية الكعب العالي.

 

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A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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وكانت هبة قد نعت صديقها الممثل المغربي الشاب نور الدين العتاب، الذي توفي بطريقة مأساوية.

ارقد بسلام شريكي

ونشرت هبة عبوك صورة نور الدين العتاب، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، معبّرةً عن صدمتها لرحيله.

وكتبت زوجة النجم المغربي أشرف حكيمي: “أخلص التعازي لكل عائلتك وأحبائك. سنفتقدك! ارقد بسلام أيتها الشريك”.

وفي صورة أخرى جمعتها به في كواليس أحد الأعمال الفنية، كتبت هبة عبوك: “ارقد بسلام نور”.

وفاة نورالدين العتاب

وتوفي نور الدين العتاب (39 عاماً)، والمقيم في “كاستيون” بإسبانيا، بعدما سقط من قارب في البحر.

ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثّراً بانخفاض حرارة جسمه، ولم تنجح محاولات إنعاشه.

وتحدث نور الدين في لقاء سابق موضحًا مدى صعوبة لعب دور “الشرير”، أمام هبة عبوك في مسلسل الأمير.

وقال الممثل الراحل حينها: “تشارك مسلسلاً مع البطلة وتسيء معاملتها. كان من الممكن أن يكون مشهد حب أو قبلة أفضل بكثير من صفعة”.

في أحد المشاهد، يصفع نور الدين العتاب هبة عبوك عندما يكتشف أنه تم تنصيبها للتجسس على مكتبه.

نور الدين العتاب اعترف في هذه المقابلة بأنه بعد تسجيل المشهد، كان يرتجف لمدة عشر دقائق بسبب عنفه مع هبة التي كان يتمنى تقبيلها بدلاً من تعنيفها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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