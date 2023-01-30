الإثنين, يناير 30, 2023
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حياتنا

نصيحتان من بيل غيتس للحصول على ذاكرة تعصمك من الخطأ

"تعد تمارين التصور والترابط خيارًا رائعًا للذاكرة والأداء العقلي.."

كتب معالي بن عمر
بيل غيتس watanserb.com
بيل غيتس
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وطن– لطالما قدّم بيل غيتس نصائح جيدة في مواضيع مختلفة، ومؤخرًا أوصى في مدونته بقراءة مجموعة من الكتب، يعتقد أنها ضرورية لحماية وصقل ملكة العقل والنجاح وقضاء وقت ممتع مع نفسك والآخرين.

وبحسب تقرير لموقع “جي كيو” الفرنسي، تحدّث منشئ شركة مايكروسوفت أيضًا عما يمكننا القيام به للاستعداد للمستقبل، واختيار أفضل الاستثمارات والأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في العيش بشكل جيد.

لم يكن بيل غيتس لينجح لو لم يتخلص من هذه العادة السيئة..

ولكن من بين جميع نصائحه، هناك نصيحة مهمة بشكل خاص يمكننا القيام بها جميعًا للحصول على ذاكرة أفضل، ومساعدة عقولنا على تذكر جميع المعلومات، وذلك لتخزينها بشكل أفضل واستخدامها كلما احتجنا إليها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتجميع أكبر قدر ممكن من البيانات؛ بل يتعلق أيضًا بتذكرها بشكل صحيح وإبرازها في الوقت المناسب. هذا هو المفتاح لذاكرة قوية وصامدة، وهنا قدّم بيل غيتس طريقة فعالة.

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تمرين بيل غيتس الذي ساعده على أن تكون له ذاكرة جيدة

قبل بضع سنوات، صادف بيل غيتس كتابًا بعنوان: “Joshua Foer Moonwalking with Einstein”، والذي يتحدث عن الذاكرة والأداء العقلي، وهكذا قاده هذا الكتاب إلى التفكير فيما يمكن أن يفعله الجميع لتقوية عقولهم.

نصائح بيل غيتس
نصائح بيل غيتس

يوصي بيل غيتس بإجراء تمارين التخيل، موضحًا أنّ “الأشخاص الذين يفوزون في مسابقات الذاكرة يستخدمون تقنيات معينة لتصور الأشياء، وهي تقنيات تم تطويرها بشكل أساسي في اليونان القديمة. يتحدث هؤلاء الناس عما يفعلونه لبناء الذاكرة. إنهم يتخيلون حرفيًا منزلًا به العديد من الغرف والأشخاص المختلفين والأشياء في كل غرفة، ويصورون ما يحاولون تذكره”.

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تذكّر ولكن افهم أيضًا

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يستشهد بيل غيتس أيضًا بتمرين الارتباط، والذي يتكون من ربط اسم أو معلومات معينة بصورة أو مكان أو شيء تتذكره بسهولة ويقودك إلى التفكير فيما تريد تذكره.

وفقًا للملياردير، فإن هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل عندما تمارسها بانتظام، ويمكن أن تساعدك على حفظ أي شيء. كما أن لها معايير تساعدك على عدم نسيان ما تتعلمه أبدًا. لكن احذر، فالأمر لا يتعلق فقط بحفظ الأشياء؛ بل عليك أيضًا أن تفهم ما تراه وتقرأه، وهو عنصر أساسي حتى تتمكن من التعلم وتطبيق المعرفة التي تجمعها.

تمارين التخيّل
تمارين التخيّل

هل تريد أن تعرف عن ظهر قلب الجدول الدوري للعناصر، وأسماء جميع زملائك في العمل أو وصفة كعكة جدتك؟ تعدّ تمارين التصور والترابط خيارًا رائعًا، ولكن خذ الوقت الكافي لمعرفة كل ما تريد تخزينه في ذاكرتك حتى تتمكن من تذكرها.

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المصدرجي كيو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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