نصيحتان من بيل غيتس للحصول على ذاكرة تعصمك من الخطأ

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وطن– لطالما قدّم بيل غيتس نصائح جيدة في مواضيع مختلفة، ومؤخرًا أوصى في مدونته بقراءة مجموعة من الكتب، يعتقد أنها ضرورية لحماية وصقل ملكة العقل والنجاح وقضاء وقت ممتع مع نفسك والآخرين.

وبحسب تقرير لموقع “جي كيو” الفرنسي، تحدّث منشئ شركة مايكروسوفت أيضًا عما يمكننا القيام به للاستعداد للمستقبل، واختيار أفضل الاستثمارات والأشياء الأخرى التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في العيش بشكل جيد.

ولكن من بين جميع نصائحه، هناك نصيحة مهمة بشكل خاص يمكننا القيام بها جميعًا للحصول على ذاكرة أفضل، ومساعدة عقولنا على تذكر جميع المعلومات، وذلك لتخزينها بشكل أفضل واستخدامها كلما احتجنا إليها.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الأمر لا يتعلق فقط بتجميع أكبر قدر ممكن من البيانات؛ بل يتعلق أيضًا بتذكرها بشكل صحيح وإبرازها في الوقت المناسب. هذا هو المفتاح لذاكرة قوية وصامدة، وهنا قدّم بيل غيتس طريقة فعالة.

تمرين بيل غيتس الذي ساعده على أن تكون له ذاكرة جيدة

قبل بضع سنوات، صادف بيل غيتس كتابًا بعنوان: “Joshua Foer Moonwalking with Einstein”، والذي يتحدث عن الذاكرة والأداء العقلي، وهكذا قاده هذا الكتاب إلى التفكير فيما يمكن أن يفعله الجميع لتقوية عقولهم.

يوصي بيل غيتس بإجراء تمارين التخيل، موضحًا أنّ “الأشخاص الذين يفوزون في مسابقات الذاكرة يستخدمون تقنيات معينة لتصور الأشياء، وهي تقنيات تم تطويرها بشكل أساسي في اليونان القديمة. يتحدث هؤلاء الناس عما يفعلونه لبناء الذاكرة. إنهم يتخيلون حرفيًا منزلًا به العديد من الغرف والأشخاص المختلفين والأشياء في كل غرفة، ويصورون ما يحاولون تذكره”.

تذكّر ولكن افهم أيضًا

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يستشهد بيل غيتس أيضًا بتمرين الارتباط، والذي يتكون من ربط اسم أو معلومات معينة بصورة أو مكان أو شيء تتذكره بسهولة ويقودك إلى التفكير فيما تريد تذكره.

وفقًا للملياردير، فإن هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل عندما تمارسها بانتظام، ويمكن أن تساعدك على حفظ أي شيء. كما أن لها معايير تساعدك على عدم نسيان ما تتعلمه أبدًا. لكن احذر، فالأمر لا يتعلق فقط بحفظ الأشياء؛ بل عليك أيضًا أن تفهم ما تراه وتقرأه، وهو عنصر أساسي حتى تتمكن من التعلم وتطبيق المعرفة التي تجمعها.

هل تريد أن تعرف عن ظهر قلب الجدول الدوري للعناصر، وأسماء جميع زملائك في العمل أو وصفة كعكة جدتك؟ تعدّ تمارين التصور والترابط خيارًا رائعًا، ولكن خذ الوقت الكافي لمعرفة كل ما تريد تخزينه في ذاكرتك حتى تتمكن من تذكرها.