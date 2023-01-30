نابولي يتربع على عرش الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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وطن- يُحلق فريق نابولي وحيداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع نهاية الأسبوع ال20.

وحقق فريق نابولي الفوز الرابع على التوالي في آخر 5 مباريات، على منافسه روما بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

منافسات الدوري الإيطالي الممتاز

كما وشهدت منافسات الجولة ال20، تعثر حامل اللقب ميلان بالخسارة القاسية أمام ساسولو بخماسية ثمينة مقابل هدفين، إلى جانب فوز جاره الإنتر على نظيره كريمونيسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتلقى فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الخسارة أمام منافسه مونزا في ذات الجولة بهدفين نظيفين دون مقابل.

نهاية جولة أخرى من جولات دوريكم المفضل 🤩 إليكم النتائج 👇#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/Rm5InzBat5 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) January 30, 2023

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (الوطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام الجولة ال20، على النحو الآتي:

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(1) نابولي 53 نقطة.

(2) الإنتر 40 نقطة.

(3) لاتسيو 38 نقطة.

(4) أتالانتا 38 نقطة.

(5) ميلان 38 نقطة.

(6) روما 37 نقطة.

(7) أودينيزي 29 نقطة.

(8) تورينو 27 نقطة.

(9) بولونيا 26 نقطة.

(10) إمبولي 27 نقطة.

نظرة على جدول الترتيب بعد الجولة الـ 20 📊 راض عن مركز فريقك حتى الآن؟ 🤔#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/AP10xpClH5 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) January 30, 2023

(11) مونزا 25 نقطة.

(12) فيورنتينا 24 نقطة.

(13) يوفنتوس 23 نقطة.

(14) ساليرنيتانا 21 نقطة.

(15) ليتشي 20 نقطة.

(16) ساسولو 20 نقطة.

(17) سبيزيا 18 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 13 نقطة.

(19) سامبدوريا 9 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال20، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 14 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

(3) لوتارو مارتينيز (الإنتر) 11 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بلاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.

وستبدأ منافسات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، السبت، بمواجهة روما وإمبولي، كما وستنتهي الجولة بلقاء يوفنتوس وساليرنيتانا، الثلاثاء.