الإثنين, يناير 30, 2023
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رياضة

نابولي يتربع على عرش الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

نابولي يوسع الفارق إلى 10 نقاط مع أقرب المنافسين له على صدارة الكالتشيو

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
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وطن- يُحلق فريق نابولي وحيداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع نهاية الأسبوع ال20.

وحقق فريق نابولي الفوز الرابع على التوالي في آخر 5 مباريات، على منافسه روما بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

منافسات الدوري الإيطالي الممتاز

كما وشهدت منافسات الجولة ال20، تعثر حامل اللقب ميلان بالخسارة القاسية أمام ساسولو بخماسية ثمينة مقابل هدفين، إلى جانب فوز جاره الإنتر على نظيره كريمونيسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

فريق نابولي الإيطالي
فريق نابولي الإيطالي

وتلقى فريق يوفنتوس (السيدة العجوز)، الخسارة أمام منافسه مونزا في ذات الجولة بهدفين نظيفين دون مقابل.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

كما ونرفق لكم متابعو (الوطن) في كل مكان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، مع ختام الجولة ال20، على النحو الآتي:

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(1) نابولي 53 نقطة.

(2) الإنتر 40 نقطة.

(3) لاتسيو 38 نقطة.

(4) أتالانتا 38 نقطة.

(5) ميلان 38 نقطة.

(6) روما 37 نقطة.

(7) أودينيزي 29 نقطة.

(8) تورينو 27 نقطة.

(9) بولونيا 26 نقطة.

(10) إمبولي 27 نقطة.

(11) مونزا 25 نقطة.

(12) فيورنتينا 24 نقطة.

(13) يوفنتوس 23 نقطة.

(14) ساليرنيتانا 21 نقطة.

(15) ليتشي 20 نقطة.

(16) ساسولو 20 نقطة.

(17) سبيزيا 18 نقطة.

(18) هيلاس فيرونا 13 نقطة.

(19) سامبدوريا 9 نقاط.

(20) كريمونيسي 8 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2023

كما وجاء أبرز جدول هدافين الدوري الإيطالي 2022-2023، مع نهاية الجولة ال20، فيما يلي:

(1) فيكتور أوسيمين (نابولي) 14 هدفاً.

(2) أديمولا لوكمان (أتالانتا) 12 هدفاً.

(3) لوتارو مارتينيز (الإنتر) 11 هدفاً.

(4) مبالا نزولا (سبيزيا) 9 أهداف.

(5) بلاي ديا (ساليرنيتانا) 8 أهداف.

إنتر ميلان
إنتر ميلان

وستبدأ منافسات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، السبت، بمواجهة روما وإمبولي، كما وستنتهي الجولة بلقاء يوفنتوس وساليرنيتانا، الثلاثاء.

المصدروطن + الدوري الإيطالي + نابولي + الإنتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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