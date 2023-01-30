مستشار سياسي لـ”ابن سلمان” يرد على الإعلام المصري بعد الهجوم عليه.. ماذا قال؟

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وطن – رد الكاتب السعودي الليبرالي، والذي تصفه الصحافة الإسرائيلية بأنه المستشار السياسي لولي العهد، تركي الحمد، على هجوم الغعلام المصري عليه، بسبب تغريداته التي تناول فيها الأوضاع الصعبة في مصر، والتي ألقى من خلالها المسؤولية على الجيش في تحول مصر لدولة فاشلة.

وردا على هجوم الإعلامي المصري المقرب من الاجهزة السيادية، نشأت الديهي، قال تركي الحمد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ساخرا:” حين يتعلق الأمر بالسعودية ودول الخليج العربية، ف إن النقد والشجب والشتم واللعن أمر مشاع، فكلنا في النهاية عرب، ومصيرنا واحد، وثرواتنا واحدة،ولسان الضاد يجمعنا”.

وأضاف قائلا: “ولكن حين يتعلق الأمر ببلادهم (مصر)، فذاك خط أحمر ليس لك أن تتجاوزه، فلست من أهلنا أو “بلدياتنا”..أما ان للنفاق العربي أن ينتهي؟”.

حين يتعلق الأمر بالسعودية ودول الخليج العربية،فإن النقد والشجب والشتم واللعن أمر مشاع،فكلنا في النهاية عرب،ومصيرنا واحد،وثرواتنا واحدة،ولسان الضاد يجمعنا..ولكن حين يتعلق الأمر ببلادهم،فذاك خط أحمر ليس لك أن تتجاوزه، فلست من أهلنا أو "بلدياتنا"..أما ان للنفاق العربي أن ينتهي؟.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 30, 2023

كما علق “الحمد” على حديث مغرد سعودي انتقد الهجوم الإعلامي المصري عليه، قائلا: “صدقت، فقبل فترة حاولت أن أحلل الأوضاع في الكويت موضوعيا والبحث عن الخلل في تراجع الكويت، فانبرت أقلام الشجب والتخوين والمؤامرة على الديموقراطية، واليوم كل ذلك أصبح واضحا.واليوم،حاولت تحليل الأوضاع في مصر،فاستثيرت “النرجسية” المصرية الشعبوية التي تتحسس من كل نقد لا يأتي من مصري”.

صدقت،فقبل فترة حاولت أن أحلل الأوضاع في الكويت موضوعيا والبحث عن الخلل في تراجع الكويت،فانبرت أقلام الشجب والتخوين والمؤامرة على الديموقراطية،واليوم كل ذلك أصبح واضحا.واليوم،حاولت تحليل الأوضاع في مصر،فاستثيرت "النرجسية" المصرية الشعبوية التي تتحسس من كل نقد لا يأتي من مصري.. https://t.co/fmVVclc9r2 — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 30, 2023

نشات الديهي يشن هجوما حادا على تركي الحمد

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وكان الإعلامي المصري المقرب من السلطات “نشأت الديهي“، قد شن هجومًا حادا على “تركي الحمد”، بسبب حديثه الأخير عن مصر، والذي انتقد فيه سيطرة الجيش على الاقتصاد، وتحذيره من 3 أسباب قد تقود مصر إلى الهاوية.

وقال “الديهي” خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “TEN” (خاصة) السبت: “بقول لتركي الحمد، أنت مالك ومال مصر، هناك مجموعة من المغرضين من دول الخليج ليس لهم علاقة بدولهم الرسمية، موجودين في الكويت والسعودية والامارات”.

وأضاف: “بقول لتركي الحمد وأمثاله، عيب، أنا لا أرد عليك بالمنطق، لأنك لا تمتلك أي منطق”.

وتابع مخاطبا “الحمد: “من أنت كي تتكلم عن تاريخ مصر.. مصر باقية، هذه الدولة خلقت لتبقى”.

وزاد “الديهي”: “حديث تركي الحمد عبارة عن صفر كبير”.

وتابع: “ما يحدث من تركي الحمد عيب، والأكثر عيبًا بأن خونة الإخوان ينتقدون الدولة المصرية، ويتحدثون على أن الدولة المصرية تسقط.. هذه الدولة لن تقع”.

واختتم: “هذه البلد خلقت لكي تعيش، مصر لم ولن تسقط.. مصر جاءت ثم جاء التاريخ”.

تركي الحمد يحمل الجيش المصري مسؤولية الانهيار الاقتصادي

وكان “تركي الحمد” قد انتقد ما وصفها بـ”هيمنة الجيش المتصاعدة” على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، ما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي.

وقال “الحمد” في سلسة تغريدات الخميس على “تويتر”، إن “الحديث عن مصر ليس حديثًا عن أي دولة عربية أخرى، وليس تدخلًا في شؤونها الداخلية”، مؤكدًا أن التاريخ المصري الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.

وعدد الأكاديمي السعودي 3 أسباب أو عوامل، أدت إلى تردي الأوضاع في مصر ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثّلت ما أسماه بداية “الصعود إلى الهاوية”.

وقال إن السبب الأول، يكمن في هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد بحيث أصبحت كل المشروعات في البلاد تمرّ عن طريق مؤسسات خاضعة للقوات المسلحة، ولصالح أشخاص متنفذين داخلها، مبينًا أن ذلك جاء على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي كانت في أقوى حالاتها قبيل عام 1952.

5)بل هي عدة عوامل لعل من أبرزها،أولا:هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة،وخاصة الاقتصاد،بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش،وبإشراف الجيش،ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش،ولصالح متنفذين في الجيش،كما يرى بعض المراقبين مكامن الأزمة وجذورها،وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 26, 2023

وأضاف “الحمد” أن السبب الثاني هو “البيروقراطية المصرية الهرِمة المقاومة للتغيير، التي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية”.

أما السبب الثالث، حسب “الحمد”، فهو “الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من (فوق).. مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة”.