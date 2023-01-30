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مجانية وتتيح العمرة.. كل ما تريد معرفته عن تأشيرة المرور السعودية الجديدة

التأشيرة السعودية الجديدة تصدر مجانا وبشكل فوري مع تذكرة السفر وتتيح الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام،وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر

كتب باسل النجار
تأشيرة المرور السعودية الجديدة watanserb.com
تأشيرة المرور السعودية الجديدة
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وطن- بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جوا إلكترونيا.

مميزات “تأشيرة المرور” التي أصدرتها السعودية

والتأشيرة السعودية الجديدة المعلن عنها وبحسب “وكالة الأنباء السعودية” تصدر مجانا وبشكل فوري مع تذكرة السفر.

كما تتيح للمستفيد الإقامة في المملكة لمدة 4 أيام، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر.

وبموجب “تأشيرة المرور للزيارة” يمكن لحاملها التنقل في مناطق السعودية وحضور الفاعليات المختلفة.

كما يمكن لحامل التأشيرة السعودية الجديدة أيضا، أداء العمرة بعد أخذ موعد من تطبيق (نسك) خلال مدة الإقامة في المملكة

مميزات "تأشيرة المرور" التي أصدرتها السعودية
مميزات “تأشيرة المرور” التي أصدرتها السعودية

آلية الحصول على تأشيرة المرور السعودية الجديدة:

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ـ يمكن الحصول على التأشيرة المشار إليها عبر حجز تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس.

ـ بعدها سيصل بريد إلكتروني للمستفيد بالتأشيرة بعد إصدارها عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية.

ـ يمكن التقديم عليها قبل الرحلة ومدة صلاحيتها 90 يوما من تاريخ إصدراها.

وتشدد وزارة الخارجية السعودية على أن تأشيرة المرور لا تمكن حاملها من أداء فريضة الحج.

كما أكد بيان الخارجية بشأن هذه التأشيرة على أنه يجب على حاملها مغادرة أراضي السعودية قبل نهايتها.

من جانبها قالت “الهيئة السعودية للسياحة” إن “تأشيرة المرور الجديدة” التي تمتد إلى 96 ساعة، هي خطوةً متقدمةً في السياحة السعودية.

حيث توفر بحسبها، خيارات جديدة لاستقطاب شرائح مختلفة من الزوار والسياح؛ ليستمتعوا بكل ما تقدمه السعودية من فعاليات ومواقع سياحية فريدة.

تأشيرة المرور السعودية الجديدة
تأشيرة المرور السعودية الجديدة

وزير السياحة السعودي يشيد بتأشيرة المرور الجديدة

هذا وأكد وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، بحسب ما نقلت “واس” على أن إطلاق تأشيرة المرور الجديدة يأتي دليلاً آخر على التزام المملكة بتطوير ودفع عجلة النمو في القطاع السياحي، التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

كما أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، من جانبه أن إطلاق هذه التأشيرة يأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص، وتسخير التقنيات المتقدمة؛ لضمان تقديم تجربة ثرية وممتعة وسلسة وآمنة، للراغبين في العمرة، أو زوار الوجهات السياحية والفعاليات النوعية حول المملكة.

جذب أكثر من 100 مليون زيارة سنوية

وهو ما يعزِّز بحسبه، من تحقيق مستهدفات القطاع بجذب أكثر من 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزِّز الجهود في جذب المسافرين الدوليين واستهداف شرائح جديدة من الأسواق الدولية، والاستمرار في تقديم التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

كما أكد الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران، يعدُّ إحدى مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص.

ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا، أن هذه الخدمة تسهم في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال، عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور؛ ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها”.

وأضاف “المهنا” أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، ونقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران “ناس” إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضا اتساقاً مع إستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء السعودية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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