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مايا رعيدي ملكة جمال لبنان سابقاً تشعل شوارع باريس بإطلالة مثيرة! (شاهد)

نشرت مايا رعيدي، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تستعرض بفستان قصير، مرتديةً فوقه جاكيت طويل، أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية

كتب أنس السالم
مايا رعيدي ملكة جمال لبنان عام 2018 watanserb.com
مايا رعيدي ملكة جمال لبنان عام 2018
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وطن– أشعلت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة ساحرة، من العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت مايا رعيدي، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تستعرض بفستان قصير، مرتديةً فوقه جاكيتاً طويلاً، وذلك أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية، ما أثار إعجاب جمهورها.

 

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كما نشرت مايا رعيدي قبل ذلك، مجموعة من الصور، أطلّت فيها بفستان جريء زهري اللون، في قصر تروكاديرو.

 

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وتحرص مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، على مشاركة صورها ويومياتها مع متابعيها الذين يتجاوز عددهم على حسابها في انستغرام 453 ألف متابع.

وفيما يلي أحدث صور نشرتها مايا رعيـدي ملكة جمال لبنان السابقة: 

نشرتها مايا رعيدي ملكة جمال لبنان نشرتها مايا رعيدي ملكة جمال لبنان نشرتها مايا رعيدي ملكة جمال لبنان نشرتها مايا رعيدي ملكة جمال لبنان

وسبق أن نشرت مايــا رعيدي صورة مثيرة للجدل، ظهرت فيها وهي مستلقية على أحد الشواطئ في لبنان، بمايوه أسود اللون.

ملكة جمال لبنان لعام 2018

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حصدت مايا رعيـدي لقب ملكة جمال لبـنان عـام 2018.

وبسبب الاضطرابات السياسية، التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

تتويج مايا رعيدي
تتويج مايا رعيدي

وفي 2020، حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب، دون تنظيم المسابقة ذاتها.

وبناءً عليه، أصبحت مايا تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي. لكنها انتقلت للعيش في دبي.

مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018
مايا رعيـدي ملكة جمال لبنان 2018

كما أنّ مايا من مواليد العام 1995 لأم روسية وأب لبناني، ودرست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

بينما أعلنت مايا رعيـدي في 9 فبراير 2020، خطوبتها إلى برونو حيتي وهو رجل أعمال لبناني.

 

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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