مايا رعيدي ملكة جمال لبنان سابقاً تشعل شوارع باريس بإطلالة مثيرة! (شاهد)

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وطن– أشعلت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة ساحرة، من العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت مايا رعيدي، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، مقطع فيديو، وهي تستعرض بفستان قصير، مرتديةً فوقه جاكيتاً طويلاً، وذلك أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية، ما أثار إعجاب جمهورها.

View this post on Instagram A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

كما نشرت مايا رعيدي قبل ذلك، مجموعة من الصور، أطلّت فيها بفستان جريء زهري اللون، في قصر تروكاديرو.

View this post on Instagram A post shared by Maya Reaidy (@mayareaidy)

وتحرص مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، على مشاركة صورها ويومياتها مع متابعيها الذين يتجاوز عددهم على حسابها في انستغرام 453 ألف متابع.

وفيما يلي أحدث صور نشرتها مايا رعيـدي ملكة جمال لبنان السابقة:

وسبق أن نشرت مايــا رعيدي صورة مثيرة للجدل، ظهرت فيها وهي مستلقية على أحد الشواطئ في لبنان، بمايوه أسود اللون.

ملكة جمال لبنان لعام 2018

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حصدت مايا رعيـدي لقب ملكة جمال لبـنان عـام 2018.

وبسبب الاضطرابات السياسية، التي أحدثتها الاحتجاجات لم يستطع لبنان أن ينظم المسابقة السنوية لاختيار ملكة الجمال فيه عام 2019.

وفي 2020، حالت جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب، دون تنظيم المسابقة ذاتها.

وبناءً عليه، أصبحت مايا تحمل اللقب وواجباته للعام الثالث على التوالي. لكنها انتقلت للعيش في دبي.

كما أنّ مايا من مواليد العام 1995 لأم روسية وأب لبناني، ودرست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

بينما أعلنت مايا رعيـدي في 9 فبراير 2020، خطوبتها إلى برونو حيتي وهو رجل أعمال لبناني.