لتحمي قلبك..دراسة حديثة تكشف كمية البيض التي يمكنك تناولها أسبوعيًا

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وطن– وجدت دراسة أجريت على أكثر من 3000 شخص بالغ أن أولئك الذين يأكلون ما بين بيضة واحدة وثلاث بيضات أسبوعياً كانوا أقل عرضة بنسبة 60٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض القلب

يُشير مصطلح أمراض القلب والشرايين إلى مجموعة من الحالات المرضية التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، وهذه الأمراض أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة.



مثل العديد من الحالات الطبية، يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع نمط حياة صحي.

وقد كشفت دراسة حديثة تحدثت عنها مجلة “إكسبرس” البريطانية، أن استهلاك البيض يمكن أن يكون مفتاحًا للوقاية من الأمراض.



كم بيضة يمكن تناولها في الأسبوع؟

خلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrients Journal، والتي شارك فيها قرابة 3000 شخص، إلى أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعياً “يبدو أنه يحمي” من الإصابة بهذا المرض.

وكجزء من الدراسة، أجاب الأفراد على استطلاعات حول عدد البيض الذي يأكلونه في الأسبوع.



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وبعد 10 سنوات، تم إجراء تقييم للأمراض القلبية الوعائية، ووجد أن 317 منهم قد عانوا بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية في ذلك الوقت.

نتائج الدراسة

وجد الباحثون أنه من بين الأشخاص الذين يتناولون بيضة واحدة أو أقل في الأسبوع، كان هناك معدل 18 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالنسبة للأشخاص الذين يأكلون من بيضة واحدة إلى أربع بيضات أسبوعياً، كان معدل الإصابة بأمراض القلب تسعة بالمائة، وأولئك الذين يأكلون من أربع إلى سبع بيضات أسبوعياً لديهم خطر الإصابة بنسبة ثمانية بالمائة.

أما بالنسبة للمشاركين الذين تناولوا بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات أسبوعيًا كان لديهم خطر أقل بنسبة 60 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأولئك الذين تناولوا 4 إلى 7 بيضات لديهم مخاطر أقل بنسبة 75 في المائة.

وفي الأخير، استنتج الباحثون أن تناول بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات في الأسبوع كان أكثر أمانًا لحماية الشخص من هذه الأمراض.



في الواقع، ظل البيض ظل محل جدل لعقود بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول وقد حذرت هذه الدراسة من أن استهلاك البيض يجب أن يقترن بنظام غذائي صحي للحصول على فوائده.