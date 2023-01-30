الإثنين, يناير 30, 2023
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كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض خلال السفر جواََ؟ مضيفو طيران يجيبون

شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الطيران يعد أمرا مهما لتجنب الإصابة بالأمراض

كتب ايمان الباجي
كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض خلال السفر جواََ؟ مضيفو طيران يجيبون watanserb.com
كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض خلال السفر جواََ؟
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وطن– تحتوي الطائرات على الكثير من الجراثيم والأمراض. وإذا كنت من الأشخاص الذين يصابون بالمرض بعد رحلة جوية استغرقت ساعة واحدة، فقد تتساءل عن الخطوات التي يتبعها أفراد طاقم الطائرة للحفاظ على صحتهم على متن الطائرة، خاصة وأنهم عرضة لمجموعة كبيرة من البكتيريا بشكل مستمر، بسبب طبيعة عملهم.

وفي هذا السياق، سنتعرف معََا على الخطوات التي يتبعها مضيفو الطيران للوقاية من الأمراض، وفقا لما أوردته مجلة “rdasiaفي نسختها الآسيوية.

الحفاظ على رطوبة الجسم

تقول تايلور ستريكلاند، المسؤولة الرئيسية عن مضيفي الطيران في “أليرون أفييشن”، إنها لم تصب بالمرض سوى مرة واحدة خلال حياتها المهنية. وتتمثل نصيحتها في شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الطيران.

قالت لمجلة ريدرز دايجست:”إن الطيران يسبب الجفاف وإذا كنت تعاني منه، فسيكون جسمك ضعيف المناعة، مما يجعل عملية التصدي للجراثيم التي قد يواجهها أمرا صعبا”.

تتمثل نصيحة مضيفة الطيران الأولى في شرب كميات كبيرة من الماء أثناء الطيران

ومن جهتها، تقول لورين جيلفويل، مضيفة طيران تابعة لطيران الإمارات، إنها تشرب لترًا من الماء قبل كل رحلة.

تجنب ماء الصنبور أو القهوة أو الشاي

رغم ضرورة الحفاظ على ترطيب جسمك أثناء السفر، تجنب تناول ماء الصنبور والقهوة والشاي. وكشفت دراسة نُشرت عام 2015 عن أن مياه خزانات الطائرات “تساعد على نمو الميكروبات”.لذلك تجنب شربها وتناول المياه المعبأة.

استخدم المناشف المبللة

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إن تنظيف يديك ببعض المناديل المبللة ليس أمرًا منعشًا فحسب، بل يساعد أيضًا في التخلص من الجراثيم. بالإضافة إلى المناديل المبللة، توصي غيلفويل باستخدام رذاذ مرطب، ووضع زيت الأرجانو على الوجه.

تنظيف يديك ببعض المناديل المبللة يساعد في التخلص من الجراثيم

عليك بالمكملات الغذائية

رغم عدم وجود أدلة علمية كافية تثبت فعالية المكملات الغذائية، فإن عددا كبيرا من الأشخاص يؤكدون نجاعتها في منع الإصابة بالأمراض.

تعقيم أسطح الطائرة

لا يتم تنظيف أجزاء كثيرة من الطائرات بالطريقة التي ينبغي أن يتم تنظيفها، لذلك عليك أن تقوم بهذه المهمة بنفسك. تحمل ستريكلاند دائمًا مناديل مبللة مضادة للبكتيريا لتطهير أسطح الطائرة.

العصار المنعشة

تعد ستريكلاند من محبي شرب العصائر الخضراء التي تحتوي مكونات كالزنجبيل والليمون.

وتقول “قد يظن معظم الأشخاص أن استهلاك هذه العصائر من الموضة، لكنها تساعدني في الحصول على مغذيات مختلفة أثناء التنقل”.

العصار المنعشة

الاسترخاء وعدم التوتر

خلال السفر، ينصح دائما بعدم التوتر والاسترخاء. وتنصح غيلفويل باستخدام بضع قطرات من زيوت اللافندر الأساسية للمساعدة على الاسترخاء.

تجنب الكافيين

أشارت غيلفويل إلى أنه من المهم”تجنب الكافيين لأنه يسبب جفاف الجسم، وبدل ذلك يمكنك شرب عصير الفاكهة للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء النهار”.

تناول الفاكهة والخضروات النيئة

تقول جيلفويل إن الأطعمة التي تعتمد على الماء، مثل الفواكه والخضروات النيئة، لن تحافظ على رطوبتك وتمنع الانتفاخ فحسب، بل ستمنحك أيضًا دفعة إضافية من مضادات الأكسدة المهمة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

تمنح الفاكهة والخضروات دفعة إضافية من مضادات الأكسدة المهمة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى خلال الطيران

تجنب ممارسة الرياضة بعد الرحلة مباشرة

رغم أن ممارسة الرياضة مباشرة بعد انتهاء الرحلة قد تبدو فكرة جيدة، فإن مضيفة الطيران صوفي جونز قالت إنها في الحقيقة ليست كذلك.
وكما صرحت قائلة “لا جدوى من دفع الجسم لممارسة التمارين الرياضية في حين أنه لم يتمتع بالراحة الكافية والوقت اللازم للتأقلم مع التوقيت الزمني الجديد.”
المصدرمجلة "rdasia"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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