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كلارا شيا تختبئ في هذا المكان بعدما جعلتها شاكيرا على لسان إسبانيا والعالم بأسره (شاهد)

انخرط جيرارد وشاكيرا في خلاف حاد منذ أن انفصلا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا لدرجة منعت النجمة الكولومبية أبناءها من مناداة والدة اللاعب بـ"جدة"

كتب رفيف عبدالله
كلارا شيا تختبئ في هذا المكان بعدما جعلتها شاكيرا على لسان إسبانيا والعالم بأسره (شاهد) watanserb.com
شاكيرا وكلارا شيا
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وطن- يبدو أن صديقة جيرارد بيكيه الجديدة تترنح من أغنية شاكيرا الناجحة؛ حيث يبدو أن كونها “المرأة الأخرى” قد تسبّبَ في خسائر فادحة لها.

عمل عن بعد

أفادت تقارير أن طالبة العلاقات العامة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا تعمل عن بُعد من منزل والديها في إسبانيا، هربًا من أعين المتطفلين.

لقد واجه طائرا الحب الكثير من الكراهية من أغنية شاكيرا

وقالت الصحفية الإسبانية لورينا فاسكويز: “أوقفوها في الشارع، وغنوا لها الأغنية، والجميع يتعرف عليها، وهي فتاة خجولة إلى حد ما”.

بالأمس، قدّمت الصحفية شاول أورتيز مزيدًا من الأحداث الجديدة حول كلارا وهي تكافح وابلًا من الكراهية من حبيبة جيرارد السابقة، شاكيرا (45 عامًا)، بعد أغنيتها الجديدة مع الأرجنتيني بيزارب، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن“.

على لسان إسبانيا والعالم

قالت أورتيز: “كانت في منزل والديها منذ نحو ثمانية أيام، تعمل عن بعد”.

وتابعت: “لقد احتاجت كلارا شيا إلى ملجأ لأن حالتها العقلية ليست جيدة. ليس من السهل أن تكون شابة صغيرة تبلغ من العمر 23 عامًا، وأن تكون على لسان إسبانيا والعالم بأسره. لقد أثر ذلك عليها وعليها أن تخطوَ خطوة”.

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انخرط جيرارد وشاكيرا في خلاف حادّ منذ أن انفصلا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا.

“كان يجب أن أطردك”

في الأغنية، تهين شاكيرا جيرارد وكلارا شيا، بعبارة واحدة: “آسف حبيبي كان يجب أن أطردك منذ فترة.. أتمنى لك حظًا سعيدًا مع البديل المفترض”.

في مقطع آخر، تقول عن كلارا شيا وهي تغني: “لقد استبدلت فيراري مقابل توينغو / لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

كلارا شيا وشاكيرا
صورة كلارا شيا وجيرارد التي نشرت رسميًا الأسبوع الماضي عبر انستجرام

رد جيرارد على الأغنية بالتوجه للعمل في سيارة رينو توينجو، بقيمة 8000 جنيه إسترليني.

“ليست جدتكم!”

واصلت شاكيرا شنّ الحرب على عشيقها السابق المتهم بالخيانة؛ بل منعت ابنيها؛ ساشا، البالغ من العمر سبعة أعوام، وميلان، البالغ من العمر عشرة أعوام، من تسمية أم جيرارد بـ”جدة”.

يُزعم أن والدة بيكيه، مونتسيرات برنابيو، أظهرت دعمها لعشيقة ابنها الجديد، مما أثار غضب شريكته السابقة شاكيرا.

وفقاً لماركا، فإن أعصاب مونتسيرات قد “دمرتها الحرب التي شنتها شاكيرا”.

كلارا شيا وشاكيرا
كان الزوجان يتشاجران منذ ظهور خيانته العام الماضي

تم تصوير مدافع برشلونة السابق سابقًا وهو يبدو بائسًا في مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في باريس، بعد الانشقاق المرير عن شاكيرا.

نجاح منقطع النظير

بينما أثارت الأغنية بعض الجدل بين المعجبين، وصفتها شاكيرا بـ”التنفيس والإفراج”.

صعدت أغنية النجمة الكولومبية إلى قمة أفضل 50 مساراً عالميًا على Spotify، في غضون أيام بعد إصدارها.

كلارا شيا وشاكيرا
شوهدت كلارا وجيرارد يتبادلان القبلات بحماس في الأماكن العامة من قبل

أصبحت أيضًا الأغنية اللاتينية التي حققت أكبر عدد من الاستماعات في يوم واحد في سجل مخطط المنصة.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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