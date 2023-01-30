كلارا شيا تختبئ في هذا المكان بعدما جعلتها شاكيرا على لسان إسبانيا والعالم بأسره (شاهد)

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وطن- يبدو أن صديقة جيرارد بيكيه الجديدة تترنح من أغنية شاكيرا الناجحة؛ حيث يبدو أن كونها “المرأة الأخرى” قد تسبّبَ في خسائر فادحة لها.

عمل عن بعد

أفادت تقارير أن طالبة العلاقات العامة كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا تعمل عن بُعد من منزل والديها في إسبانيا، هربًا من أعين المتطفلين.

وقالت الصحفية الإسبانية لورينا فاسكويز: “أوقفوها في الشارع، وغنوا لها الأغنية، والجميع يتعرف عليها، وهي فتاة خجولة إلى حد ما”.

بالأمس، قدّمت الصحفية شاول أورتيز مزيدًا من الأحداث الجديدة حول كلارا وهي تكافح وابلًا من الكراهية من حبيبة جيرارد السابقة، شاكيرا (45 عامًا)، بعد أغنيتها الجديدة مع الأرجنتيني بيزارب، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن“.

على لسان إسبانيا والعالم

قالت أورتيز: “كانت في منزل والديها منذ نحو ثمانية أيام، تعمل عن بعد”.

وتابعت: “لقد احتاجت كلارا شيا إلى ملجأ لأن حالتها العقلية ليست جيدة. ليس من السهل أن تكون شابة صغيرة تبلغ من العمر 23 عامًا، وأن تكون على لسان إسبانيا والعالم بأسره. لقد أثر ذلك عليها وعليها أن تخطوَ خطوة”.

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انخرط جيرارد وشاكيرا في خلاف حادّ منذ أن انفصلا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا.

“كان يجب أن أطردك”

في الأغنية، تهين شاكيرا جيرارد وكلارا شيا، بعبارة واحدة: “آسف حبيبي كان يجب أن أطردك منذ فترة.. أتمنى لك حظًا سعيدًا مع البديل المفترض”.

في مقطع آخر، تقول عن كلارا شيا وهي تغني: “لقد استبدلت فيراري مقابل توينغو / لقد استبدلت رولكس بساعة كاسيو”.

رد جيرارد على الأغنية بالتوجه للعمل في سيارة رينو توينجو، بقيمة 8000 جنيه إسترليني.

“ليست جدتكم!”

واصلت شاكيرا شنّ الحرب على عشيقها السابق المتهم بالخيانة؛ بل منعت ابنيها؛ ساشا، البالغ من العمر سبعة أعوام، وميلان، البالغ من العمر عشرة أعوام، من تسمية أم جيرارد بـ”جدة”.

يُزعم أن والدة بيكيه، مونتسيرات برنابيو، أظهرت دعمها لعشيقة ابنها الجديد، مما أثار غضب شريكته السابقة شاكيرا.

وفقاً لماركا، فإن أعصاب مونتسيرات قد “دمرتها الحرب التي شنتها شاكيرا”.

تم تصوير مدافع برشلونة السابق سابقًا وهو يبدو بائسًا في مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في باريس، بعد الانشقاق المرير عن شاكيرا.

نجاح منقطع النظير

بينما أثارت الأغنية بعض الجدل بين المعجبين، وصفتها شاكيرا بـ”التنفيس والإفراج”.

صعدت أغنية النجمة الكولومبية إلى قمة أفضل 50 مساراً عالميًا على Spotify، في غضون أيام بعد إصدارها.

أصبحت أيضًا الأغنية اللاتينية التي حققت أكبر عدد من الاستماعات في يوم واحد في سجل مخطط المنصة.