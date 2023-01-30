فيديو مروع لتفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان وقتلى بالجملة

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وطن- أسفر انفجار مروع داخل مسجد بمدينة “بيشاور” شمال غرب باكستان، تبنته حركة “طالبان باكستان” الإرهابية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

تفجير إرهابي يستهدف مسجدا في بيشاور و”طالبان باكستان” تتبنى

وبحسب وسائل إعلام باكستانية فقد ارتفعت حصيلة الانفجار الإرهابي إلى 47 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.

وتداول ناشطون باكستانيون صور ومقاطع مصورة وثقت جانبا من الانفجار الإرهابي في المسجد بمدينة بيشاور، كما أظهرت خروج بعض الضحايا من تحت الأنقاض أحياء ونقل المصابين من قبل رجال الشرطة.

بعد تفجير مسجد بيشاور الذي تبنته حركة طالبان باكستان الإرهابية وأودى بحياة أكثر من ٥١ مصلي، وإصابة أكثر من ١٢٠

تعالي أصوات التكبير، وخروج البعض من تحت الأنقاض pic.twitter.com/lWqWttZgxK — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) January 30, 2023

وكانت الشرطة الباكستانية، قد ذكرت في بيان لها أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة “بيشاور” في إقليم “خيبربختونخوا” بشمال غرب باكستان.

ما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم رجال شرطة، وإصابة أكثر من 150 بينهم عدد من الحالات الحرجة.

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وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المصابين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى فيما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، مشيرة إلى انهيار جزء من المسجد جراء الانفجار، فيما يعتقد أن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت في حصيلة أولية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة العشرات بجروح، جراء تفجير وقع داخل مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية.

#شاهد | قتلى وعشرات الجرحى من ضمنهم عناصر في الشرطة جراء تفجير استهدف مسجداً خلال صلاة الظهر بمدينة #بيشاور شمال غربي #باكستان pic.twitter.com/jGJZ9Ff32X — TRT عربي (@TRTArabi) January 30, 2023

موضحة أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت وقوع الانفجار.

الدول العربية تدين التفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

وأدانت العديد من الحكومات العربية هذا التفجير الإرهابي، ودعت لتعقب الإرهابيين وضبطهم ومحاسبتهم.

حيث أدانت دولة الإمارات “بشدة”، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، الإثنين، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

كما أدانت مصر، الاثنين، حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

مشاهد لنقل الجرحى عقب انفجار وقع في مسجد أسفر عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وجرح 150 آخرين أثناء أدائهم لصلاة العصر في مدينة بيشاور شمال غرب #باكستان#الحدث pic.twitter.com/VQjq4O5qqM — ا لـحـدث (@AlHadath) January 30, 2023

كما تقدمت مصر – في بيان لوزارة الخارجية – بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا.

وشددت مصر على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

التفجير وقع أثناء صلاة الظهر

وبحسب وكالة “رويترز” فقد استهدفت قنبلة مسجداً كان يعج بالمصلين أثناء صلاة الظهر في مدينة بشاور شمال غرب باكستان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مستشفى “ليدي ريدينغ” في بشاور، قوله إن “الانفجار وقع في مسجد به عدد كبير من المصلين، وأن ذلك الجزء من المبنى دمر”.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد الشرطة محمد إعجاز خان، قوله: “إن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر في المدينة القريبة من أفغانستان”.

من جانبها، قالت الشرطة الباكستانية: “إن المسجد كان يقع بالقرب من مجمع سكني وكان يضم حوالي 260 شخصاً وقت الانفجار”.