الإثنين, يناير 30, 2023
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فيديو مروع لتفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان وقتلى بالجملة

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي لمسجد في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 47 قتيلا وأكثر من 150 جريحا

كتب باسل النجار
تفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان watanserb.com
تفجير إرهابي استهدف مسجدا في باكستان
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وطن- أسفر انفجار مروع داخل مسجد بمدينة “بيشاور” شمال غرب باكستان، تبنته حركة “طالبان باكستان” الإرهابية، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

تفجير إرهابي يستهدف مسجدا في بيشاور و”طالبان باكستان” تتبنى

وبحسب وسائل إعلام باكستانية فقد ارتفعت حصيلة الانفجار الإرهابي إلى 47 قتيلا وأكثر من 150 جريحا.

وتداول ناشطون باكستانيون صور ومقاطع مصورة وثقت جانبا من الانفجار الإرهابي في المسجد بمدينة بيشاور، كما أظهرت خروج بعض الضحايا من تحت الأنقاض أحياء ونقل المصابين من قبل رجال الشرطة.

تفجير إرهابي يستهدف مسجدا في بيشاور وطالبان باكستان تتبنى
تفجير إرهابي يستهدف مسجدا في بيشاور وطالبان باكستان تتبنى

وكانت الشرطة الباكستانية، قد ذكرت في بيان لها أن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة “بيشاور” في إقليم “خيبربختونخوا” بشمال غرب باكستان.

ما أسفر عن مقتل العشرات، بينهم رجال شرطة، وإصابة أكثر من 150 بينهم عدد من الحالات الحرجة.

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وأوضحت الشرطة الباكستانية أن المصابين تم نقلهم إلى أقرب مستشفى فيما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، مشيرة إلى انهيار جزء من المسجد جراء الانفجار، فيما يعتقد أن الكثيرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وكانت الشرطة الباكستانية، أعلنت في حصيلة أولية، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة العشرات بجروح، جراء تفجير وقع داخل مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية.

موضحة أن المسجد يقع بالقرب من مجمع سكني لأفرادها وكان به نحو 260 شخصا وقت وقوع الانفجار.

عشرات القتلى في انفجار داخل مسجد مكتظ بالمصلين في مدينة بيشاور
عشرات القتلى في انفجار داخل مسجد مكتظ بالمصلين في مدينة بيشاور

الدول العربية تدين التفجير الإرهابي لمسجد في باكستان

وأدانت العديد من الحكومات العربية هذا التفجير الإرهابي، ودعت لتعقب الإرهابيين وضبطهم ومحاسبتهم.

حيث أدانت دولة الإمارات “بشدة”، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، الإثنين، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

كما أدانت مصر، الاثنين، حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

كما تقدمت مصر – في بيان لوزارة الخارجية – بخالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ولذوي الضحايا.

وشددت مصر على إدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

التفجير وقع أثناء صلاة الظهر

وبحسب وكالة “رويترز” فقد استهدفت قنبلة مسجداً كان يعج بالمصلين أثناء صلاة الظهر في مدينة بشاور شمال غرب باكستان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في مستشفى “ليدي ريدينغ” في بشاور، قوله إن “الانفجار وقع في مسجد به عدد كبير من المصلين، وأن ذلك الجزء من المبنى دمر”.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد الشرطة محمد إعجاز خان، قوله: “إن الانفجار وقع أثناء صلاة الظهر في المدينة القريبة من أفغانستان”.

من جانبها، قالت الشرطة الباكستانية: “إن المسجد كان يقع بالقرب من مجمع سكني وكان يضم حوالي 260 شخصاً وقت الانفجار”.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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