عشيقة كيليان مبابي المتحولة جنسياً تشعل مواقع التواصل.. هل تستجدي العودة له؟ (شاهد)

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وطن– انتهت علاقة كيليان مبابي مع عارضة الأزياء المتحولة جنسياً إينيس راو، قبل بضعة أسابيع، ومنذ ذلك الحين انتشرت شائعات ارتباطه بالعارضة البلجيكية ستيفاني روز بيرترام.

لم يعلن المهاجم الفرنسي علنًا عن أي علاقة عاطفية مع إينيس راو أو روز بيرترام، لكن الصحف الشعبية أخذت على عاتقها إشعال هذه القصص.

شاركت راو، التي كانت أول امرأة عابرة تظهر على غلاف مجلة بلاي بوي، صورةً على حسابها على إنستغرام أشعلت النار في وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء وقوفها داخل سيارة في ثوب أحمر مسائي، لتخبرنا أنها في طريقها إلى عرض الموضة في باريس، وهي الصورة التي ولدت الآلاف من الإعجابات والتعليقات.

لم يفوّت بعض المستخدمين فرصة ربط الصورة بنيّة إيناس راو لجذب انتباه كيليان مبابي بهذا المنشور الجذاب، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

View this post on Instagram A post shared by INES RAU (@supa_ines)

من إيناس راو؟

إينيس راو هي عارضة أزياء متحولة جنسياً كانت في دائرة الضوء لبضعة أشهر حتى الآن، بعد أن ظهرت صور لها في أحضان كيليان مبابي.

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ولدت إيناس في 18 مارس 1990 في فرنسا، وخضعت لعملية جراحية لتغيير الجنس في سن الـ16، بعد أن استلهمت أفكارها من قصة عارضة الأزياء الإنجليزية كارولين “تولا” كوزي.

وفقًا لمجلة “إيليه”، فإن “راو” سبق لها أن حملت اسم ماريو كاريزو.

عاشت لاحقًا كامرأة، لكنها لم تكشف عن هويتها المتحولة جنسيًا حتى بلغت 24 عامًا.

وصعدت “راو” إلى الشهرة بعد ظهورها في حلقة من المسلسل الوثائقي لـTF1 Sept a Huit، والتي ركز على يوم في حياة عارضة الأزياء.

وتعتبر “راو” زميلة اللعب لشهر نوفمبر 2017 في مجلة Playboy، وأول زميلة متحولة جنسياً.

وفقًا لموقع allfamousbirthday، تعدّ “راو” واحدة من أغنى العارضات وهي مدرجة في قائمة العارضات الأكثر شعبية، وتبلغ ثروتها الصافية 5 ملايين دولار.

علاقة كيليان مبابي بـ إينيس روز

وسبق أن فجّر تقرير صحفي مفاجأة مدوية، حول ارتباط مهاجم فريق باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، بعارضة الأزياء “بلاي بوي”، إينيس راو، المتحولة جنسياً.

وبحسب موقع “كورييري ديلو سبورت – Corriere dello Sport” الإيطالي، فإن كليان مبابي (22 عاماً) وعارضة الأزياء، إينيس راو، المنحدرة من أصول جزائرية، على علاقة منذ عدة أشهر، وتم رصدهما معاً لأول مرة في مايو الماضي، خلال مهرجان كان السينمائي.

Mbappé, in Francia sicuri: la nuova fidanzata è la modella transgender Ines Rau https://t.co/hzvHdx6Nmk — Corriere della Sera (@Corriere) August 30, 2022

وكانت تقارير إعلامية قد زعمت، أن “مبابي” أصبح يواعد العارضة البلجيكية روز بيرترام، وأن هذه الشائعات تأكدت بسبب الصور التي رفعها المصمم إيلي مزراحي على إنستجرام.

ولاحقاً، نفت روز بيرترام البالغة من العمر 28 عامًا ولديها ابنتان من شريكها السابق، الظهير الأيمن السابق لنادي “أياكس” ولاعب وباريس سان جيرمان غريغوري فان دير ويل، صحة هذه الشائعات.

بيان روز بيرترام الكامل حول نفي شائعة ارتباطها بكيليان مبابي

وكتبت “بيرترام” عبر حسابها على انستغرام قائلة: “في العادة لا أرد على النميمة أو الشائعات، ولكن هناك أيضًا سطر لا يجب تجاوزه”.

وأضافت: “انتشرت أكاذيب عني في الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في أضرار جسيمة لعائلتي ونفسي ومن حولي”.

وتابعت: “لقد بدأ عام 2023 بالنسبة لي بالكراهية والتسلط عبر الإنترنت، وللأسف هذه الصورة المحزنة لما أصبح عليه عالمنا”، مردفة: “لا شيء قيل أو كتب صحيح بأي شكل من الأشكال”.

وقالت: “في عالم يكون فيه الحصول على المشاهدات والنقرات والإعجابات هو كل ما يهم، ننسى أحيانًا أننا جميعًا ما زلنا بشرًا، وأن التسلط عبر الإنترنت يمكن للأسف أن يدمر الأرواح”.

واختتمت بيانها بالقول: “لذلك شعرت بالحاجة للتحدث، لأننا إذا سمحنا للجميع فقط بما يريدون قوله، فقد نبدأ في الاعتقاد بأن هذا أمر طبيعي. هناك كثير من الأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع هذا وذاك بمنطق شر محض”.