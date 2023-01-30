صاحب أضخم قضيب في العالم يتخذ هذا القرار بعد احتلاله عناوين الصحف العالمية (شاهد)

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وطن – كشف الرجل الذي يدعي أنه يمتلك أكبر قضيب في العالم عن خطط جديدة للتباهي بعضوه الضخم.

ويزعم الأمريكي جونا فالكون إن طول قضيبه يبلغ 13.5 بوصة عندما يكون منتصبًا و 9.5 بوصة عندما يكون مترهلًا.

وتصدر جونا فالكون عناوين الصحف لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا عندما ظهر في الفيلم الوثائقي Private Dicks: Men Exposed.

مارس الجنس الفموي مع نفسه

وقال إن رجولته كبيرة جدًا لدرجة أنه تمكن من ممارسة الجنس الفموي مع نفسه في الوقت الذي كان فيه في سن المراهقة – والآن لدى يونان خطط جديدة لإحضاره إلى الشاشة الكبيرة.

في حديثه لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كشف جونا فالكون أنه يعمل على مشروع لعرض قضيبه من السينما.

جونا فالكون يستعد لمشهد عاري أمامي بشكل كامل

وقال “أنا حاليا أكتب سيناريو”، موضحا أن الفيلم الذي سيعرض لن يكون إباحيا أو فيلما جنسيا، وأنه سيلعب دور نادل، ولديه خطط جديدة للتباهي بعضوه في مشهد عري “أمامي كامل”.

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وقال جونا فالكون، من نيويورك ، إنه يعمل على السيناريو جنبًا إلى جنب مع العمل التلفزيوني الجاري ، والذي لم يكن قادرًا على مناقشته حاليًا ، بعد أن لعب دور البطولة في برامج ناجحة مثل The Sopranos و Law & Order و Melrose Place.

كما أصدر أغنيته الخاصة، إنه كبير جدًا ، وكانت موضوع الفيلم الوثائقي UnHung Hero.

ولكن على الرغم من نجاحه ، يقول جونا البلاغ من العمر 52 عامًا ، إن العمل التلفزيوني غالبًا ما يكون صعبًا بسبب سمعته السيئة.

طول قضيبه يتسبب بعزوف الأعمال التلفزيوينة عنه

وعندما سُئل عن إيجابيات وسلبيات ادعاءاته بالشهرة ، قال: “أحصل على المزيد من التواريخ بسبب حجمي ولكني أحصل على أدوار أقل”.

وأضاف: “بطريقة ما اشتهرت بسبب مقاس قضيبي وهو ما يجعلني غير مرغوب فيه للسينما والتلفزيون.”

ولفت إلى أنه “ربما في المملكة المتحدة أو ألمانيا قد يساعد ذلك في مسيرتي المهنية ، لكن الأمر هنا في هوليوود أمر سلبي”.

ويقول جونا أيضًا إنه رفض سابقًا عروض الأداء في الأفلام الإباحية لأنها ستكون “الطريقة الأسهل للشهرة”.

وسبق أن كشف جونا فالكون أنه لا يستطيع ارتداء ملابس ضيقة بسبب انتفاخ عضوه الضخم.