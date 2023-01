هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطنية بأن لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على ساعة فريدة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني تقديراً لانتقاله إلى النادي السعودي

وحصل رونالدو المخضرم والبالغ من العمر 37 عامًا ، على ساعة جاكوب وشركاه الفريدة من نوعها والقيمة للغاية للاحتفال بنقله، بحسب صحيفة “ديلي ميل“.

الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي، حيث غطاها اللون الأخضر الداكن لتمثل علم البلاد ودينها الرئيسي الإسلام، وتحتوي على 338 حجرًا نادرًا للغاية مدمجة فيها ومصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بمقاس 47 ملم × 15.85 ملم وحزام جلدي أخضر من جلد التمساح .

وكان الظهور الأول للساعة المكونة من 216 مكونًا مختلفًا و 27 جوهرة مع احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة في صورة نشرها “رونالدو” عبر حسابه على انستغرام لحظة قدومه للسعودية قبل 3 1اسابيع، دون ان تتضح معالمها.

وبدلاً من الزمرد، وهو حجر كريم أخضر تقليدي ، تحتوي الساعة على التسافوريت، الذي يُعتقد أنه أغلى ثمار العقيق ، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأندر 200 مرة.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو لديه مجموعة لا تصدق من الساعات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني ، من فرانك مولر المرصع بالماس 1.6 مليون جنيه إسترليني إلى رولكس جي إم تي ماستر II بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

وكان “رونالدو” قد شوهد أيضا ليلة الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي النصر السعودي، وهو يرتدي ساعة فخمة من روليكس خُطّت أرقامها بأحرف عربية.

وتبلغ تكلفة “رولكس كوزموغراف دايتونا العربية”، التي ظهرت في يد كريستيانو رونالدو 450 ألف دولار.

هذه الساعة ليست فقط واحدة من أندر ساعات رولكس، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكنها تُباع حصريًا في متاجر رولكس المختارة في الشرق الأوسط.

Cristiano Ronaldo was officially unveiled as a player for Al Nassr in Riyadh after signing a two-and-a-half-year contract with the Saudi club. He was wearing a fantastic platinum 40 mm Rolex Cosmograph Daytona ‘Hindu-Arabic’ 🤩 during his first press conference for AlNassr FC. pic.twitter.com/ECgRSbhHQZ

— Chronoly (@Chronolyio) January 5, 2023