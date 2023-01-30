الإثنين, يناير 30, 2023
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هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

ساعة رونالدو الخضراءمكونة من 216 مكونًا مختلفًا و 27 جوهرة مع احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة

كتب سالم حنفي
ساعة رونالدو الخضراء watanserb.com
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وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطنية بأن لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصل على ساعة فريدة بقيمة 630 ألف جنيه إسترليني تقديراً لانتقاله إلى النادي السعودي

وحصل رونالدو المخضرم والبالغ من العمر 37 عامًا ، على ساعة جاكوب وشركاه الفريدة من نوعها والقيمة للغاية للاحتفال بنقله، بحسب صحيفة “ديلي ميل“.

الساعة بألوان العلم السعودي

الساعة المهداة لرونالدو اتخذت الطابع السعودي، حيث غطاها اللون الأخضر الداكن لتمثل علم البلاد ودينها الرئيسي الإسلام، وتحتوي على 338 حجرًا نادرًا للغاية مدمجة فيها ومصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بمقاس 47 ملم × 15.85 ملم وحزام جلدي أخضر من جلد التمساح .

وكان الظهور الأول للساعة المكونة من 216 مكونًا مختلفًا و 27 جوهرة مع احتياطي طاقة لمدة 42 ساعة في صورة نشرها “رونالدو” عبر حسابه على انستغرام لحظة قدومه للسعودية قبل 3 1اسابيع، دون ان تتضح معالمها.

 

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وبدلاً من الزمرد، وهو حجر كريم أخضر تقليدي ، تحتوي الساعة على التسافوريت، الذي يُعتقد أنه أغلى ثمار العقيق ، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأندر 200 مرة.

ساعة رونالدو الجديدة
ساعة رونالدو الجديدة التي أهداها له نادي النصر

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو لديه مجموعة لا تصدق من الساعات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني ، من فرانك مولر المرصع بالماس 1.6 مليون جنيه إسترليني إلى رولكس جي إم تي ماستر II بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

ظهر مرتديا رولكس كوزموغراف دايتونا العربية

وكان “رونالدو” قد شوهد أيضا ليلة الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى نادي النصر السعودي، وهو يرتدي ساعة فخمة من روليكس خُطّت أرقامها بأحرف عربية.

وتبلغ تكلفة “رولكس كوزموغراف دايتونا العربية”، التي ظهرت في يد كريستيانو رونالدو 450 ألف دولار.

هذه الساعة ليست فقط واحدة من أندر ساعات رولكس، التي تم صنعها على الإطلاق، ولكنها تُباع حصريًا في متاجر رولكس المختارة في الشرق الأوسط.

يبلغ سعر ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا العربية” التي ارتدها رونالدو 450 ألف دولار

جورجينا تتمتع بذوق رفع في ارتداء ساعاتها أيضا

وتتمتع شريكته جورجينا بذوق باهظ الثمن من الساعات أيضا ، حيث شوهدت وهو ترتدي ساعة رولكس جي إم تي ماستر II مقاس 40 ملم ومرصعة بالذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا مع ألماس مصنع بقطع باغيت ، ويُعتقد أن قيمتها تقدر بنحو 400 ألف جنيه إسترليني خلال كأس العالم في قطر.

ساعة رونالدو الخضراء
ساعة جورجينا التي ارتدتها في كأس العالم

وكان المهاجم البرتغالي قد أكمل صفقة بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا للانتقال إلى الشرق الأوسط في يناير الحالي، بعد شهرين من إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بعد مقابلة غريبة ومفاجئة انتقدت النادي مع بيرس مورغان.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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