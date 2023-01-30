دراسة حديثة تكشف قدرات مذهلة تتمتع بها عناكب البحر

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وطن– توجد عناكب البحر تقريبًا في جميع أنحاء العالم. وأظهرت دراسة حديثة نُشرت مؤخرا أن هذه العناكب تستطيع إعادة تكوين أجزاء من أجسامها في حال تعرّضها للبتر، وفقا لما أورده موقع “.viva.co.id“.

عناكب البحر

في سلسلة من التجارب، اكتشف العلماء أن هذا النوع من العنكبوت، الذي يسمى علمياً “بيكنوغونيدا”، كان قادراََ على إعادة تجديد كامل أو شبه كامل لأجزاء الجسم المفقودة، بما في ذلك الأطراف الخلفية وأجزاء من الأمعاء والأعضاء التناسلية.

تنتمي عناكب البحر إلى فئة بيكنوجونيدا Pycnogonida، وهي مجموعة من حوالي 1300 من المفصليات البحرية بثمانية أرجل.

على الرغم من أنها تشبه قليلاََ العناكب الأرضية، إلا أنها قد طورت هياكل خارجية صلبة لحمايتها من الحيوانات المفترسة، مما يشير إلى أنها قد لا تحتاج إلى أي شكل آخر من أشكال الدفاع.



في دراسة جديدة نُشرت في 23 يناير في مجلة Evolution، اختبر الباحثون هذا الافتراض عن طريق بتر أطراف وأجزاء مختلفة لـ23 ذكراً من هذه العناكب.

أثناء التجارب، كانت العناكب البحرية الصغيرة قادرة على تجديد أعضاء منها الأمعاء الخلفية والشرج والعضلات وأجزاء من الأعضاء التناسلية.

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أما بالنسبة للعناكب البالغة، توفي معظمها، لكن بعضها كان لا يزال على قيد الحياة بعد عامين.

دراسة تُمهد الطريق