حضن الدبيبة لجورجينا ميلوني في طرابلس يثير سخرية واسعة (فيديو)

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وطن- أثارت استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، السبت، موجة سخرية واسعة، بعد تداول مقطع فيديو للدبيبة وهو يضحك بسعادة غامرة مع ميلوني حتى أنه قام بإمساكها من كتفها في لقطة أشعلت تفاعل النشطاء عبر السوشيال ميديا.

عبدالحميد الدبيبة يحتضن جورجيا ميلوني

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

🔴#ليبيا🇱🇾..رئيس حكومة الوحدة الوطنية #عبدالحميد_الدبيبة @Dabaibahamid يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية 🇮🇹 جورجيا ميلوني @GiorgiaMeloni اليوم في طرابلس. pic.twitter.com/zYsQStsJ6d — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) January 28, 2023

وظهر “الدبيبة” وهو يرافق ميلوني منذ وصولها، جنبا إلى جنب خلال جولتهم وحديثهم الثنائي، الذي بدا للكثيرين شيقا، داخل مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبد الحميد الدبيبة، متبسما بينما كانت ميلوني تبادله الابتسامة، في لقاء ثنائي وصفته بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ “الودي جداً”.

#طرابلس ..رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس. pic.twitter.com/Oohh7zhxDe — ليبيا لايف (@libyalive218) January 28, 2023

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أثارت جولة الدبيبة الثنائية رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، سخرية واسعة عبر السوشيال ميديا، وخلفت ردود فعل واسعة.

وجاء في بعضها بأسلوب ساخر: “الرئيس الحنين رزق” و”كلنا محتاجين حضن الدولة الليبية مش أنت فقط يا ميلوني”.

صورة تجمع عبد الحميد #الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلوني" تثير جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/4aVd81SYsE — الاستقلال – المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) January 28, 2023

ومن جانبه علق الصحفي الليبي “عامر فتح الله” ساخرا من احتضان الدبيبة لميلوني قائلا: “يبدو أن رئيس وزرائنا يحب الشقراوات”.

قبل أن برد عليه أحد المغردين في تعليقه على منشوره، في ذات السياق من السخرية، قائلا “الدبيبة اليوم شدني بنطيح شدني، وخدني معاك للجو الحلو…باشاغا غرامك مزيف ضميرك عدم “.

فيما قال الناشط الليبي “عماد” بأن “حركة الدبيبة مع ميلوني عفوية ما فيهاش مشكلة.” وأضاف ساخرا: “انا اللي مدوخني بأي لغة كلمها وهو حتى بالعربي ما يعرفش يوصل المعلومة”.

حركة الدبيبة مع ميلوني عفوية مافيهاش مشكلة … انا اللي مدوخني بأي لغة كلمها وهو حتى بالعربي ما يعرفش يوصل المعلومة. — Amadou (@1libyan) January 28, 2023

إيني الإيطالية توقع اتفاقية بقيمة 8 مليار دولار مع مؤسسة النفط الليبية

وتأتي زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا السبت الماضي، بعد أقل من 3 أيام على زيارتها التي أدتها الإثنين والثلاثاء الذي سبقه، إلى الجزائر.

وكان من أبرز مخرجات هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى ليبيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، لحضور توقيع شركة “إيني”، عملاق الطاقة الإيطالي، اتفاقاً مع ليبيا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار.

ووقع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس شركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكاليزي، السبت، في العاصمة طرابلس اتفاقية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في حقول بحرية للغاز بقيمة 8 مليارات يورو لمدة ثلاث سنوات.

وحول فحوى الاتفاقية التي وُقعت بين الجانبين، قال بن قدارة في المؤتمر الصحافي المشترك مع ديسكاليزي، إن الاتفاقية هي عبارة عن عودة الحياة للقطاع النفط والغاز وجاءت بناء على مفاوضات منصفة بين الدولة الليبية وشريكها الاستراتيجي “إيني”.

مضيفا أنها استثمارات لم يشهدها قطاع النفط منذ ما يزيد من ربع قرن.

كما أكد أن الاتفاقية لتطوير حقول الغاز ورفع الاحتياطيات إلى 6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وإنتاج يومي يتراوح ما بين 750 مليون قدم مكعبة إلى 800 قدم مكعب لفترة تناهز 25 سنة من الاستثمارات، مؤكدا أن بلاده تسعى لتأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتفاقية سوف توفر فرص عمل للعنصر المحلي والاتفاقية جاءت عبر مباحثات بين خبراء في مجال النفط.