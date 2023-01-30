الإثنين, يناير 30, 2023
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حضن الدبيبة لجورجينا ميلوني في طرابلس يثير سخرية واسعة (فيديو)

عبد الحميد الدبيبة استقبل رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس

كتب فهمي الورغمي
حضن الدبيبة لجورجينا ميلوني watanserb.com
حضن الدبيبة لجورجينا ميلوني
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وطن- أثارت استقبال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس، السبت، موجة سخرية واسعة، بعد تداول مقطع فيديو للدبيبة وهو يضحك بسعادة غامرة مع ميلوني حتى أنه قام بإمساكها من كتفها في لقطة أشعلت تفاعل النشطاء عبر السوشيال ميديا.

عبدالحميد الدبيبة يحتضن جورجيا ميلوني

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، في مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

عبدالحميد الدبيبة يحتضن جورجيا ميلوني
عبدالحميد الدبيبة يحتضن جورجيا ميلوني
عبدالحميد الدبيبة و جورجيا ميلوني
عبدالحميد الدبيبة و جورجيا ميلوني

وظهر “الدبيبة” وهو يرافق ميلوني منذ وصولها، جنبا إلى جنب خلال جولتهم وحديثهم الثنائي، الذي بدا للكثيرين شيقا، داخل مجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عبد الحميد الدبيبة، متبسما بينما كانت ميلوني تبادله الابتسامة، في لقاء ثنائي وصفته بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ “الودي جداً”.

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أثارت جولة الدبيبة الثنائية رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، سخرية واسعة عبر السوشيال ميديا، وخلفت ردود فعل واسعة.

وجاء في بعضها بأسلوب ساخر: “الرئيس الحنين رزق” و”كلنا محتاجين حضن الدولة الليبية مش أنت فقط يا ميلوني”.

ومن جانبه علق الصحفي الليبي “عامر فتح الله” ساخرا من احتضان الدبيبة لميلوني قائلا: “يبدو أن رئيس وزرائنا يحب الشقراوات”.

قبل أن برد عليه أحد المغردين في تعليقه على منشوره، في ذات السياق من السخرية، قائلا “الدبيبة اليوم شدني بنطيح شدني، وخدني معاك للجو الحلو…باشاغا غرامك مزيف ضميرك عدم “.

فيما قال الناشط الليبي “عماد” بأن “حركة الدبيبة مع ميلوني عفوية ما فيهاش مشكلة.” وأضاف ساخرا: “انا اللي مدوخني بأي لغة كلمها وهو حتى بالعربي ما يعرفش يوصل المعلومة”.

إيني الإيطالية توقع اتفاقية بقيمة 8 مليار دولار مع مؤسسة النفط الليبية

وتأتي زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا السبت الماضي، بعد أقل من 3 أيام على زيارتها التي أدتها الإثنين والثلاثاء الذي سبقه، إلى الجزائر.

وكان من أبرز مخرجات هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى ليبيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، لحضور توقيع شركة “إيني”، عملاق الطاقة الإيطالي، اتفاقاً مع ليبيا لإنتاج الغاز بقيمة 8 مليارات دولار.

ووقع فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس شركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكاليزي، السبت، في العاصمة طرابلس اتفاقية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في حقول بحرية للغاز بقيمة 8 مليارات يورو لمدة ثلاث سنوات.

وحول فحوى الاتفاقية التي وُقعت بين الجانبين، قال بن قدارة في المؤتمر الصحافي المشترك مع ديسكاليزي، إن الاتفاقية هي عبارة عن عودة الحياة للقطاع النفط والغاز وجاءت بناء على مفاوضات منصفة بين الدولة الليبية وشريكها الاستراتيجي “إيني”.

مضيفا أنها استثمارات لم يشهدها قطاع النفط منذ ما يزيد من ربع قرن.

كما أكد أن الاتفاقية لتطوير حقول الغاز ورفع الاحتياطيات إلى 6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وإنتاج يومي يتراوح ما بين 750 مليون قدم مكعبة إلى 800 قدم مكعب لفترة تناهز 25 سنة من الاستثمارات، مؤكدا أن بلاده تسعى لتأمين مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاتفاقية سوف توفر فرص عمل للعنصر المحلي والاتفاقية جاءت عبر مباحثات بين خبراء في مجال النفط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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