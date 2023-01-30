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حرق رجل دين إيراني حتى الموت.. تم اقتحام منزله وسكب البنزين عليه

الملا يوسف محمدي قُتل بعد اقتحام منزله وسكب البنزين على جسده مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت في النهاية لوفاته

كتب خالد الأحمد
الملا يوسف محمدي watanserb.com
الملا يوسف محمدي
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وطن- قُتل “الملا يوسف محمدي” وهو أحد رجال الدين الإيرانيين من أهل السنة في مدينة “سسندج” التابعة لمحافظة كردستان غرب إيران، الاثنين، حرقاً بالبنزين داخل منزله.

الملا يوسف محمدي إمام قرية “كلاته”

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن مدير المركز الإسلامي في غرب البلاد سعيد عسكري قوله، إن “الملا يوسف محمدي، إمام صلاة الجماعة وإمام قرية كلاته في مدينة سنندج التابعة لمحافظة كردستان، قُتل بعد اقتحام منزله وسكب البنزين على جسده من قبل مجهولين.”

مما أدى بحسبه، إلى إصابته بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى “التوحيد” في سنندج، ولكن بسبب شدة الحروق التي طالته فارق الحياة.

ولم يتم الكشف عن سبب الواقعة أو المتسبب بها حتى الآن، بينما أكد نشطاء أن مقتل “محمدي” تم على يد القوات الأمنية الإيرانية بعد مداهمة منزله وحرق مكتبته الخاصة، مما أدى إلى احتراق الشيخ بنسبة 70٪ وتوفي أثرها.

ونشرت وكالة “وصال حق” مقطع فيديو لمراسم تشييع الملا يوسف محمدي، حيث بدا المئات من المشيعين الأكراد السنة في مكان المقبرة عند سفح جبل وشوهد عدد من الأشخاص وهو يحفرون القبر لمواراته.

إيران.. مقتل رجل الدين الملا يوسف محمدي حرقا بالبنزين
إيران.. مقتل رجل الدين الملا يوسف محمدي حرقا بالبنزين
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ويأتي اغتيال الملا يوسف محمدي في سياق استهداف رجال الدين السنة الذين تتهمهم إيران بتأجيج الاحتجاجات ضدها منذ مقتل الشابة الكردية “مهسا أميني”، التي توفيت داخل أحد الفروع الأمنية الإيرانية في 16 أيلول سبتمبر ،2022 وهي الحادثة التي كانت شرارة الاحتجاجات ضد نظام الملالي إلى الآن.

وكان مسلحون مجهولون اغتالوا في أيار الماضي الشيخ مولوي محمد كريم حملي من الطائفة السنية، وإمام صلاة الجمعة في مدينة “سرباز” ذات الغالبية البلوشية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية حينها أن عملية اغتيال الشيخ مولوي محمد كريم حملي، جرت عندما كان يستقل سيارته مع سائقه الشخصي أثناء عودته من مدينة “إيرانشهر”.

ووفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا“، فقد أصيب الشيخ مولوي بجروح نتيجة هجوم مسلحين نفذه مجهولون، على الطريق الرابط بين مدينتي ايرانشهر وسرباز في محافظة سيستان وبلوشستان.

وتشهد إيران موجات احتجاجية عنيفة منذ شهور وضعت النظام الإيراني في أزمة غير مسبوقة، وباتت تهدد بقائه بشكل فعلي.

المصدريوتيوب، وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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