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رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال20

باريس سان جيرمان يحافظ على الصدارة رغم التعادل أمام ريمس مع نهاية الجولة ال20

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان يحافظ على جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي من جديد أمام ريمس بهدف لكليهما مع نهاية الجولة ال20.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في المباراة الماضية أمام منافسه ريمس، وهو الثالث للفريق في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه ريمس، عند الدقيقة ال51.

كما وأدرك الفريق المنافس ريمس هدف التعادل في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب فولارين بالوغون.

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وشهدت المباراة طرد نجم فريق باريس سان جيرمان ماركو فيراتي في الدقيقة ال59، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال20، كما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 48 نقطة.

(2) لانس 45 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 43 نقطة.

(4) موناكو 38 نقطة.

(5) رين 37 نقطة.

البرازيلي نيمار
البرازيلي نيمار

(6) لوريان 35 نقطة.

(7) ليل 34 نقطة.

(8) كلير مونت 29 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 28 نقطة.

(10) نيس 28 نقطة.

(11) ريمس 26 نقطة.

(12) تولوز 26 نقطة.

(13) نانت 22 نقطة.

(14) مونبيليه 20 نقطة.

(15) تروا 19 نقطة.

(16) بريست 18 نقطة.

(17) ستراسبورغ 15 نقطة.

(18) أجاكسيو 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي لهذا الموسم، أمام منافسه مونبيليه،الأربعاء، في منافسات الأسبوع ال21.

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
المصدروطن + الدوري الفرنسي + باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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