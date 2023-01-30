جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال20

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وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان يحافظ على جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي من جديد أمام ريمس بهدف لكليهما مع نهاية الجولة ال20.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في المباراة الماضية أمام منافسه ريمس، وهو الثالث للفريق في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه ريمس، عند الدقيقة ال51.

كما وأدرك الفريق المنافس ريمس هدف التعادل في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب فولارين بالوغون.

هدف رائع في الوقت القاتل من فلوريان بالوجون في مرمى باريس سان جيرمان! 🔥#باريس_ريمس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/p6F30wIeE1 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 30, 2023

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وشهدت المباراة طرد نجم فريق باريس سان جيرمان ماركو فيراتي في الدقيقة ال59، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وآتى جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال20، كما يلي:

(1) باريس سان جيرمان 48 نقطة.

(2) لانس 45 نقطة.

(3) أولمبيك مارسيليا 43 نقطة.

(4) موناكو 38 نقطة.

(5) رين 37 نقطة.

(6) لوريان 35 نقطة.

(7) ليل 34 نقطة.

(8) كلير مونت 29 نقطة.

(9) أولمبيك ليون 28 نقطة.

(10) نيس 28 نقطة.

(11) ريمس 26 نقطة.

(12) تولوز 26 نقطة.

(13) نانت 22 نقطة.

(14) مونبيليه 20 نقطة.

(15) تروا 19 نقطة.

(16) بريست 18 نقطة.

(17) ستراسبورغ 15 نقطة.

(18) أجاكسيو 15 نقطة.

(19) أوكسير 13 نقطة.

(20) أنجيه 8 نقاط.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي لهذا الموسم، أمام منافسه مونبيليه،الأربعاء، في منافسات الأسبوع ال21.