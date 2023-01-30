جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023 مع نهاية الجولة ال20

وطن- ما زال فريق باريس سان جيرمان يحافظ على جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، رغم سقوطه في فخ التعادل الإيجابي من جديد أمام ريمس بهدف لكليهما مع نهاية الجولة ال20.
وتعادل فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، في المباراة الماضية أمام منافسه ريمس، وهو الثالث للفريق في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.
مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس
وسجل النجم البرازيلي نيمار جونيور أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه ريمس، عند الدقيقة ال51.
غفلوا عن الساحر فباغتهم
نيمار يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #ميسي #نيمار #باريس_سان_جيرمان_ريمس pic.twitter.com/NXW39F4hwh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 29, 2023
كما وأدرك الفريق المنافس ريمس هدف التعادل في الدقيقة ال96 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق اللاعب فولارين بالوغون.
هدف رائع في الوقت القاتل من فلوريان بالوجون في مرمى باريس سان جيرمان! 🔥#باريس_ريمس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/p6F30wIeE1
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 30, 2023
وشهدت المباراة طرد نجم فريق باريس سان جيرمان ماركو فيراتي في الدقيقة ال59، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.
كل الحب من @neymarjr لكم جميعًا 😘#باريس_ريمس | #الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/zEDFUT19AD
— الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 29, 2023
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023
وآتى جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023، مع ختام منافسات الجولة ال20، كما يلي:
(1) باريس سان جيرمان 48 نقطة.
(2) لانس 45 نقطة.
(3) أولمبيك مارسيليا 43 نقطة.
(4) موناكو 38 نقطة.
(5) رين 37 نقطة.
(6) لوريان 35 نقطة.
(7) ليل 34 نقطة.
(8) كلير مونت 29 نقطة.
(9) أولمبيك ليون 28 نقطة.
(10) نيس 28 نقطة.
ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الأسبوع الـــ 20#رياضة#قناة_اليوم pic.twitter.com/Lk5fLO4svP
— قناة اليوم (@alyaum_news) January 30, 2023
(11) ريمس 26 نقطة.
(12) تولوز 26 نقطة.
(13) نانت 22 نقطة.
(14) مونبيليه 20 نقطة.
(15) تروا 19 نقطة.
(16) بريست 18 نقطة.
(17) ستراسبورغ 15 نقطة.
(18) أجاكسيو 15 نقطة.
(19) أوكسير 13 نقطة.
(20) أنجيه 8 نقاط.
وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي لهذا الموسم، أمام منافسه مونبيليه،الأربعاء، في منافسات الأسبوع ال21.