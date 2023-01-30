الإثنين, يناير 30, 2023
الرئيسيةرياضةترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعامل بيراميدز
رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعامل بيراميدز

الأهلي يحافظ على الصدارة بفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز مع نهاية الجولة ال16

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب جدول الدوري المصري watanserb.com
ترتيب جدول الدوري المصري
- Advertisement -

وطن- يتصدر فريق الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين له بيراميدز مع ختام الجولة ال16.

وشهدت منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز، عودة فريق الزمالك إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد فوزه الثمين على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وتعادل فريق بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليو باترا بهدفين لكليهما، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا الفريقين.

وستختتم منافسات الأسبوع ال16، الاثنين، بمواجهة غزل المحلة أمام البنك الأهلي.

مباراة الزمالك ضد فيوتشر

وسجل هدفي فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، داخل شباك منافسه فيوتشر، النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري في الدقيقة ال14 وال34.

- Advertisement -

كما وأحرز فريق فيوتشر الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال24 عن طريق اللاعب مروان محسن.

تعادل بيراميدز وسيراميكا كليو باترا

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق بيراميدز وسيراميكا كليو باترا بهدفين لكليهما، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز في شباك سيراميكا كليو باترا، اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة ال18 من ركلة جزاء، وعبد الله السعيد في الدقيقة ال58.

كما وأحرز سيراميكا كليو باترا هدفي التعادل في المباراة أمام نظيره بيراميدز، اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصلاح محسن في الدقيقة ال90.

وشهدت المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق بيراميدز أحمد سامي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال34.

ترتيب جدول الدوري المصري 2023

كما وآتى ترتيب جدول الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال16، فيما يلي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) بيراميدز 31 نقطة.

(3) فيوتشر 31 نقطة.

(4) الزمالك 29 نقطة.

(5) المقاولون العرب 28 نقطة.

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

(6) الاتحاد السكندري 26 نقطة.

(7) غزل المحلة 25 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(9) نادي أسوان 19 نقطة.

(10) سموحة 19 نقطة.

(11) سيراميكا كليو باترا 18 نقطة.

(12) فاركو 16 نقطة.

(13) طلائع الجيش 16 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) إنبي 13 نقطة.

مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري
مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري المصري

(16) البنك الأهلي 12 نقطة.

(17) الإسماعيلي 12 نقطة.

(18) حرس الحدود 11 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة الداخلية ونادي أسوان، كما وستختتم الجولة بمواجهة فيوتشر والبنك الأهلي، الثلاثاء.

المصدروطن + نادي الزمالك + بيراميدز + رابطة الأندية المصرية للمحترفين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رئيس ناد سعودي يوجه اتهامات خطيرة لأسامة نبيه مدرب الزمالك الجديد

رياضة

إقالة مدرب الزمالك فيريرا بسبب سوء النتائج وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه

رياضة

الأهلي يقسو على غريمه الزمالك بالثلاثة في قمة كبار الدوري المصري (شاهد)

رياضة

بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم يلا شوت في الدوري المصري

رياضة

تشكيلة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الدوري المصري

رياضة

بيراميدز يصل إلى نهائي كأس مصر بعد هزيمة الزمالك بركلات الترجيح (فيديو)

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري مع نهاية الجولة الـ12

رياضة

فوز الأهلي وتعثر الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

رياضة

عقوبات بالجملة على نادي الزمالك.. وهذه تفاصيلها

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023 مع نهاية الجولة الـ9

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هارفارد: ​​العلاقة الزوجية السعيدة سرّ من أسرار طول العمر!

بوريس جونسون يكشف عن تهديد “بوتين” له بشكل مباشر: قتلك سيستغرق دقيقة واحدة!

وصلة غزل جريئة بـ”المهرة البحرينية” على الهواء مباشرة تنتهي بكارثة (فيديو)

الملكة رانيا تنشر صورة رومانسية مع الملك عبدالله الثاني: “ممتنة لكل يوم معك”

الكشف عن ثروة العقارات الطائلة لمنصور بن زايد في بريطانيا والعقار الأغلى باسم زوجته!

تقرير يكشف سبب فشل مفاوضات ليفربول للتعاقد مع سفيان أمرابط

فضيحة رهف القحطاني.. هذه ما فعلته والدتها وأثار صدمة الجميع (شاهد)

فيديو يهز لبنان.. تلاسن في متجر ينتهي بإطلاق نار من المسافة صفر والجاني عسكري

سعودي يرش الكعبة بالخمر ويشتم آل سعود.. فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل! (شاهد)

برشلونة ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC