ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعامل بيراميدز

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وطن- يتصدر فريق الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري 2022-2023، بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين له بيراميدز مع ختام الجولة ال16.

وشهدت منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز، عودة فريق الزمالك إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد فوزه الثمين على فيوتشر بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وتعادل فريق بيراميدز أمام نظيره سيراميكا كليو باترا بهدفين لكليهما، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا الفريقين.

وستختتم منافسات الأسبوع ال16، الاثنين، بمواجهة غزل المحلة أمام البنك الأهلي.

مباراة الزمالك ضد فيوتشر

وسجل هدفي فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، داخل شباك منافسه فيوتشر، النجم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري في الدقيقة ال14 وال34.

أهداف مباراة الزمالك 2-1 فيوتشر | الجولة 16 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/XxYB1rByw5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 30, 2023

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كما وأحرز فريق فيوتشر الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال24 عن طريق اللاعب مروان محسن.

تعادل بيراميدز وسيراميكا كليو باترا

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق بيراميدز وسيراميكا كليو باترا بهدفين لكليهما، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز في شباك سيراميكا كليو باترا، اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة ال18 من ركلة جزاء، وعبد الله السعيد في الدقيقة ال58.

أهداف مباراة بيراميدز 2-2 سيراميكا كليوباترا | الجولة 16 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/404HM99Pez — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 30, 2023

كما وأحرز سيراميكا كليو باترا هدفي التعادل في المباراة أمام نظيره بيراميدز، اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصلاح محسن في الدقيقة ال90.

أبرز الصور من مباراة الفريق أمام سيراميكا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 #بيراميدز https://t.co/p49fCMqcFw pic.twitter.com/Kjp78dgVor — Pyramids FC (@pyramidsfc) January 30, 2023

وشهدت المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين، طرد نجم فريق بيراميدز أحمد سامي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال34.

ترتيب جدول الدوري المصري 2023

كما وآتى ترتيب جدول الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال16، فيما يلي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) بيراميدز 31 نقطة.

(3) فيوتشر 31 نقطة.

(4) الزمالك 29 نقطة.

(5) المقاولون العرب 28 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 26 نقطة.

(7) غزل المحلة 25 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(9) نادي أسوان 19 نقطة.

(10) سموحة 19 نقطة.

الاهلى على القمه

ترتيب الدورى المصرى بدون ما الاهلى يلعب pic.twitter.com/b5xqUpsBkw — محمود بنها (@Bnha_Mhmwd) January 29, 2023

(11) سيراميكا كليو باترا 18 نقطة.

(12) فاركو 16 نقطة.

(13) طلائع الجيش 16 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) إنبي 13 نقطة.

(16) البنك الأهلي 12 نقطة.

(17) الإسماعيلي 12 نقطة.

(18) حرس الحدود 11 نقطة.

وستنطلق منافسات الجولة ال17 من الدوري المصري الممتاز، الأحد، بمواجهة الداخلية ونادي أسوان، كما وستختتم الجولة بمواجهة فيوتشر والبنك الأهلي، الثلاثاء.