الإثنين, يناير 30, 2023
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بوريس جونسون يكشف عن تهديد “بوتين” له بشكل مباشر: قتلك سيستغرق دقيقة واحدة!

اعتراف بوريس جونسون بأن بوتين هدده بالقتل جاء في فيلم وثائقي لهيئة الإذعة البرطانية بعنوان: "بوتين ضد الغرب"

كتب سالم حنفي
بوتين يهدد بوريس جونسون watanserb.com
بوريس جونسون وبوتين
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وطن – ادعى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أنه تلقى تحذيرًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه قد يقتله في غضون بضع دقائق.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق إن “بوتين” أخبره قبل وقت قصير من الغزو الروسي لأوكرانيا : “لا أريد أن أؤذيك ، لكن بصاروخ ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة فقط”.

وأوضح أن التهديد المخيف من قبل “بوتين” جاء عندما زار جونسون كييف في محاولة لإظهار القوة والتضامن مع أوكرانيا في محاولة لمنع إراقة الدماء.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ففقد جاءت ادعاءات بوريس جونسون كجزء من فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بوتين ضد الغرب) ، يبحث في كيفية تعامل الغرب مع “بوتين” المحب للعنف في الفترة التي سبقت الغزو، بحسب الصحيفة.

وزعم بوريس جونسون، المؤيد الصريح لأوكرانيا وزعيمها فولوديمير زيلينسكي ، أنه أخبر بوتين أن العواقب بالنسبة لروسيا من حيث العقوبات ستكون وخيمة إذا قام بغزو أوكرانيا.

جونسون أخبر بوتين بأن الناتو سيكون قريبا أكثر من روسيا في حال غزو أوكرانيا

وقال “جونسون” الذي أجبر على الاستقالة من أعلى منصب في المملكة المتحدة في سبتمبر 2022 بعد سلسلة من الفضائح ، إنه حذر بوتين من أن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى “المزيد من الناتو ، وليس أقل من الناتو” على حدود روسيا.

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وأضاف مستذكراً محادثته الهاتفية مع بوتين، قال: “بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب. […] ما هو أي وقت قريب؟ ” وقلت “حسنًا ، لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور. أنت تعرف ذلك جيدًا”.

وأضاف: “لقد هددني في وقت ما وقال لي ، بوريس ، لا أريد أن أؤذيك ، لكن بصاروخ ، لن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة” ، أو شيء من هذا القبيل.

ومن المقرر عرض سياسيين بارزين آخرين في الفيلم الوثائقي ، بما في ذلك وزير الدفاع بن والاس ، الذي يتذكر المحادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وزير الدفاع البريطاني يكشف تفاصيل مفاوضاته مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو

وقال والاس: “وأذكر أنني قلت للوزير شويغو” سوف يقاتلون “وقال: ” أمي أوكرانية ، لن يفعلوا! “. كما قال إنه لا ينوي الغزو”.

وتابع بالقول: “سيكون هذا ‘Vrane في اللغة الروسية..أعتقد أن” Vran’e “هو نوع من إظهار التنمر أو القوة: سأكذب عليك. أنت تعلم أنني أكذب. أعلم أنك تعلم أنني أكذب وما زلت أكذب عليك”.

وأردف أنه أثناء محاولاته لحثه على التفاوض: “كان يعلم أنني عرفت وعرفت أنه يعرف. لكني أعتقد أن الأمر كان يتعلق بالقول: أنا قوي ..لقد كانت كذبة مخيفة إلى حد ما ولكنها مباشرة عما لن يفعلوه ، وأعتقد أنني أكدت لنفسي أنهم سيفعلون ذلك.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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