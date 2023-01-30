بايرن ميونخ يتعاقد مع جواو كانسيلو.. وهذه تفاصيل الصفقة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ وقع بالفعل مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو 28 عاماً، لاعب ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، قبيل ساعات من إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في قارة أوروبا، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، “بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وقعوا على صفقة انتقال جواو كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

انتقال كانسيلو إلى بايرن ميونخ

وأردف الإيطالي رومانو، ” تم وضع بند تأكيد خيار الشراء للاعب كانسيلو مع نهاية الموسم ب70 مليون يورو”.

كما وينتهي عقد البرتغالي كانسيلو مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف عام 2027.

FC Bayern and Manchester City are signing the contracts for João Cancelo deal on loan until the end of season 🚨🔴✍🏻 #FCBayern Buy option clause confirmed: €70m. 🎥 What happened with Man City: https://t.co/GnEOI8ib5u pic.twitter.com/WQ71AkguZs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023

من هو جواو كانسيلو؟!

جواو بيدرو كانسيلو، لاعب كرة قدم برتغالي الجنسية، يلعب في مركز الظهير الأيسر، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1994 (28 عاماً).

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بدأ مشواره الكروي من بوابة نادي بنفكيا البرتغالي، لينتقل بعدها إلى صفوف فالنسيا الإسباني عام 2014، ثم الانتقال إلى نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة. بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم تعاقد معه مانشستر سيتي في صيف 2019.

ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني

كما وتوج البرتغالي كانسيلو بالعديد من الألقاب المحلية مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، كان من أبرزها الدوري البرتغالي والإيطالي والإنجليزي مرتين. وكأس السوبر الإيطالي ورابطة الإنجليزية وغيرها.

وتوج مع منتخب بلاده البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية 2018-2019، كما وأقصي من دور ربع النهائي (دور8)، من مونديال كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف دون مقابل.

ويحافظ فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023. برصيد 37 نقطة، كما بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف يونيون برلين صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة لهذا الموسم.