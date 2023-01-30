الثلاثاء, يناير 31, 2023
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رياضة

بايرن ميونخ يتعاقد مع جواو كانسيلو.. وهذه تفاصيل الصفقة

البرتغالي كانسيلو ينتقل إلى صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

كتب فارس أبو شيحة
جواو كانسيلو watanserb.com
جواو كانسيلو
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وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ وقع بالفعل مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو 28 عاماً، لاعب ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، قبيل ساعات من إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في قارة أوروبا، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، “بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وقعوا على صفقة انتقال جواو كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

انتقال كانسيلو إلى بايرن ميونخ

وأردف الإيطالي رومانو، ” تم وضع بند تأكيد خيار الشراء للاعب كانسيلو مع نهاية الموسم ب70 مليون يورو”.

كما وينتهي عقد البرتغالي كانسيلو مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف عام 2027.

من هو جواو كانسيلو؟!

جواو بيدرو كانسيلو، لاعب كرة قدم برتغالي الجنسية، يلعب في مركز الظهير الأيسر، من مواليد شهر مايو/ آيار عام 1994 (28 عاماً).

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بدأ مشواره الكروي من بوابة نادي بنفكيا البرتغالي، لينتقل بعدها إلى صفوف فالنسيا الإسباني عام 2014، ثم الانتقال إلى نادي إنتر ميلان على سبيل الإعارة. بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم تعاقد معه مانشستر سيتي في صيف 2019.

ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني

كما وتوج البرتغالي كانسيلو بالعديد من الألقاب المحلية مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، كان من أبرزها الدوري البرتغالي والإيطالي والإنجليزي مرتين. وكأس السوبر الإيطالي ورابطة الإنجليزية وغيرها.

كانسيلو لاعب مانشستر سيتي
كانسيلو لاعب مانشستر سيتي

وتوج مع منتخب بلاده البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية 2018-2019، كما وأقصي من دور ربع النهائي (دور8)، من مونديال كأس العالم 2022. بعد الخسارة أمام المغرب بهدف نظيف دون مقابل.

فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ

ويحافظ فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2022-2023. برصيد 37 نقطة، كما بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف يونيون برلين صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + فابريزيو رومانو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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