بايرن ميونخ يتعاقد مع جواو كانسيلو.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن- ذكرت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ وقع بالفعل مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو 28 عاماً، لاعب ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي، قبيل ساعات من إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم في قارة أوروبا، بتغريده نشرها عبر حسابه الشخصي (تويتر)، “بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وقعوا على صفقة انتقال جواو كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري”.

وأردف الإيطالي رومانو، ” تم وضع بند تأكيد خيار الشراء للاعب كانسيلو مع نهاية الموسم ب70 مليون يورو”.

كما وينتهي عقد البرتغالي كانسيلو مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف عام 2027.

FC Bayern and Manchester City are signing the contracts for João Cancelo deal on loan until the end of season 🚨🔴✍🏻 #FCBayern

Buy option clause confirmed: €70m.

🎥 What happened with Man City: https://t.co/GnEOI8ib5u pic.twitter.com/WQ71AkguZs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023