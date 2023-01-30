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رياضة

الكلاسيكو يتجدد .. تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

الكلاسيكو يتجدد بين الريال وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك 2023

كتب فارس أبو شيحة
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- أسفرت نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الصدام الناري المرتقب لعشاق ومحبي كرة القدم بين ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة.

ويتجدد لقاء قمة الكلاسيكو الناري بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة ستكون ذهاباً وإياباً، لحسم أحدهما بالعبور إلى نهائي البطولة.

تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

وجاءت مواجهات قمة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الميرينغي) X برشلونة (البلوغرانا).

أتلتيك بيلباو X أوساسونا.

قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023
قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

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كما وستنطلق مباريات ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في ال28 من شهر فبراير/ شباط القادم.

بينما ستكون مباراة الإياب لدور النصف النهائي في ال4 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

كما وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة الذهاب على ملعب (سنتياغو برنابيو)، على أن تكون مباراة الإياب داخل ملعب (الكامب نو).

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك، بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد في قمة الديربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل برشلونة إلى دور النصف النهائي بعد فوزه النظيف على ريال سوسيداد بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

المصدروطن + برشلونة + ريال مدريد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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