الكلاسيكو يتجدد .. تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

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وطن- أسفرت نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الصدام الناري المرتقب لعشاق ومحبي كرة القدم بين ريال مدريد وغريمه الأزلي برشلونة.

ويتجدد لقاء قمة الكلاسيكو الناري بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، للمرة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة ستكون ذهاباً وإياباً، لحسم أحدهما بالعبور إلى نهائي البطولة.

تفاصيل قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

وجاءت مواجهات قمة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما يلي:

ريال مدريد (الميرينغي) X برشلونة (البلوغرانا).

أتلتيك بيلباو X أوساسونا.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

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كما وستنطلق مباريات ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، في ال28 من شهر فبراير/ شباط القادم.

بينما ستكون مباراة الإياب لدور النصف النهائي في ال4 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

كما وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة الذهاب على ملعب (سنتياغو برنابيو)، على أن تكون مباراة الإياب داخل ملعب (الكامب نو).

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك، بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد في قمة الديربي بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل برشلونة إلى دور النصف النهائي بعد فوزه النظيف على ريال سوسيداد بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.