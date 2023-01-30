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الكشف عن ثروة العقارات الطائلة لمنصور بن زايد في بريطانيا والعقار الأغلى باسم زوجته!

منصور بن زايد واحد من أعضاء العائلات المالكة في دول الخليج الذين يمتلكون عقارات في بريطانيا

كتب سالم حنفي
ممتلكات العائلات المالكة في الخليج بريطانيا watanserb.com
الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم
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وطن – كشفت صحيفة الغارديان أن العائلات المالكة في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ، تمتلك أكثر من مليار جنيه إسترليني من ممتلكات المملكة المتحدة عبر الولايات القضائية الخارجية، مثل جيرسي وجزر فيرجن البريطانية .

وقالت صحيفة “الغارديان” إن ما يقرب من 200 عقار ، بما في ذلك الفنادق والقصور في لندن والعقارات الريفية ، تنتمي إلى عدد قليل من العائلات الصغيرة ولكن فائقة الثراء ، وفقًا لتحليل سجل حكومي جديد يكشف من يقف وراء الشركات الخارجية التي تمتلك عقارات في المملكة المتحدة.

من بين أفراد العائلة المالكة الخليجية الذين يمتلكون أصولًا من خلال كيانات خارجية الشيخ منصور بن زايد ، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ، وأعضاء من عائلة آل سعود الحاكمة في المملكة العربية السعودية .

العقار الأغلى باسم زوجة منصور بن زايد

وبحسب الصحيفة، فإن أغلى هذه العقارات هو Surrey estate قيمته 150 مليون جنيه إسترليني ، وبحسب وثائق السجل العقاري ، فهو مملوك لزوجة الشيخ منصور بن زايد، الشيخة منال بنت محمد آل مكتوم.

ومنصور ، نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة ، يمتلك 17 سند ملكية أخرى عبر جيرسي ، بما في ذلك شقة في لندن وأرض متصلة بالتطورات الحضرية في مانشستر.

ممتلكات العائلات المالكة في الخليج بريطانيا
تمتلك زوجة منصور بن زايد عقار Surrey estate بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني

تمتلك العائلة المالكة السعودية أيضًا مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية ، بما في ذلك هولمي ، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن ، تم بناؤه عام 1818.

ممتلكات العائلات المالكة في الخليج بريطانيا
يقع قصر هولمي على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن المملوك لآل سعود
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العقار مملوك لكيان مقره غيرنزي ، ومن أصحابه المستفيدين عبد الله بن خالد آل سعود ، ممثل المملكة في الأمم المتحدة، ويقال إنه تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

تركي بن سلمان يمتلك 18 عقارا

أحد أفراد العائلة المالكة الآخر ، تركي بن سلمان آل سعود ، هو الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان.

ممتلكات العائلات المالكة في الخليج بريطانيا
تركي بن سلمان آل سعود الابن التاسع للملك سلمان

يمتلك تركي آل سعود شركة مونكريف هولدنجز التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية ، والتي تمتلك 18 عقارًا في لندن ، بما في ذلك شقق في برج بينتو في ناين إلمز.

ممتلكات العائلات المالكة في الخليج بريطانيا
يمتلك تركي بن سلمان شقق في برج بينتو

منصور بن زايد والأثرياء الروس

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد كشفت في أبريل/نيسان 2022 بأن منصور بن زايد يتولى ملف إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس الراغبين في نقل ثرواتهم إلى الإمارات منذ الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

واشتهر منصور بن زايد آل نهيان خارج الإمارات لكونه مالك نادي كرة القدم الإنجليزي البطل مانشستر سيتي، أما في الداخل، فهو يعد واحدا من أباطرة المال والاقتصاد وفرداً نافذاً في العائلة الملكية الإماراتية، بحسب تقرير الوكالة الأمريكية.

ومؤخرا برز له دور آخر وراء الكواليس، وقد زادت أهمية هذا الدور في الأشهر الأخيرة: المساعدة في إدارة العلاقات مع الأثرياء الروس المتطلعين إلى نقل أموالهم للإمارات، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على تعاملات أبوظبي مع الروس، والذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم؛ لسرية المعلومات.

دور منصور بن زايد في بتطوير العلاقات مع روسيا

ويشارك منصور بن زايد منذ زمنٍ بعيد، في تنمية العلاقات الإماراتية-الروسية، لكن أهمية وتعقيدات منصبه بدأت تزيد منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب المصادر.

ورغم القيود المالية الجديدة التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، على روسيا، مما يجعلها الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات في العالم، لم تفرض الإمارات أي قيود عليها.

المصدرالغارديان + بلومبيرغ - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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