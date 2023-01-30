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إعلان وفاة عبد الرحمن العنزي.. ما هي ملابسات وفاته وأين عثر على جثته؟ (فيديو)

المواطن السعودي عبدالرحمن العنزي اختفى في ظروف غامضة قرب إحدى البحيرات بولاية أوهايو الأمريكية

كتب خالد الأحمد
وفاة عبد الرحمن العنزي watanserb.com
وفاة عبد الرحمن العنزي
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وطن- بعد أيام من فقدانه بظروف غامضة أعلن بدر العنزي، شقيق المواطن السعودي “عبد الرحمن فلاح العنزي”، عن وفاته في كليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان وفاة السعودي المفقود بأمريكا عبدالرحمن العنزي

وكان الفقيد عبدالرحمن العنزي متزوجا ولديه أطفال، وهو موظف حكومي، قد غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأكد خبر الوفاة أيضا الصحفي بجريدة الرياض جاسر الصقري عبر حسابه في تويتر.

حيث قال:”توفي الشاب السعودي المفقود في أمريكا عبدالرحمن العنزي غرقاً في بحيرة بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو بعد مرور يومين على اختفائه.”

وفاة السعودي المفقود بأمريكا عبدالرحمن العنزي
وفاة السعودي المفقود بأمريكا عبدالرحمن العنزي
شقيق السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي
شقيق السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي

وتابع أنه سيتم نقل الجثمان بعد انهاء الإجراءات، وأن جثة العنزي قد عثر عليها من قبل أخيه.

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واختتم: “أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وأبنائه بدر وبندر وطلال وعبدالعزيز وكافة إخوانه.. رحمك الله ابا وليد”

ويوم الجمعة 27/1/2023 أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية اختفاء العنزي، وأضافت أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة، وأفادت الشرطة بأن المواطن المفقود يبلغ من العمر 30 عاماً واختفى في السابع والعشرين من يناير.

كما أصدرت الشرطة إشعارًا لأي شخص لديه معلومات للاتصال برقم 911 أو 216-621-1234.

وشوهد العنزي لآخر مرة وهو يرتدي سترة وسروالا بلون بيج وقالت الشرطة إنه لا يتحدث الإنجليزية، مشيرة إلى أن المفقود كان برفقة أصدقائه في منطقة وسط المدينة قرب إحدى البحيرات ليختفي بعد ذلك.

تفاصيل اختفاء ووفاة عبدالرحمن العنزي يرويها أخيه

وأكد بدر العنزي شقيق الفقيد عبدالرحمن خبر وفاة أخيه عبر مداخلة له مع قناة الإخبارية السعودية، وكشف تفاصيل وملابسات الوفاة لافتا إلى أنه ذهب للبحيرة للاغتسال واختفى فجأة.

وقال في حواره للإخبارية الذي رصدته (وطن): “عبدالرحمن يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه طفلين يعمل بإحدى القطاعات العسكرية منذ أكثر من 13 عام تقريبا.”

وتابع أن شقيقه عبدالرحمن العنزي، ذهب في رحلة علاجية مع أخيه بندر في الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة الكبد، وفي يوم الجمعة 27 يناير كان في زيارتهم ابن خالهم سلطان وهو طالب في الطب بأمريكا، أتى لهم للاطمئنان على بندر.

وبعد الزيارة قام عبدالرحمن بدعوته لتناول طعام العشاء ثم ذهبوا في السيارة حتى أتوا بالقرب من أحد البحيرات، حتى أن عبدالرحمن طلب الاغتسال، بحسب رواية شقيقه.

وتابع أنه “في هذه الأثناء نزع الجاكت الخاص به وكان فيه جولاته وأوراقه الثبوتية ووضعهم في السيارة ثم نزل للبحث عن دورات المياه.”

وأوضح شقيق العنزي:”في هذه الأثناء جلس تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وذهب سلطان للبحث عنه فلم يجده فقام بالاتصال ببندر ثم إبلاغ الجهات الرسمية بأمريكا ومن ثم القنصلية.”

هذا وأكدت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن السلطات الأمريكية، عثرت على المواطن السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي غريقاً في بحيرة كليفلاند.

وفاة العنزي تأتي بعد جريمة مقتل الوليد الغريبي طعنا بأمريكا أيضا

ويأتي اختفاء العنزي ووفاته لاحقاً بعد أيام قليلة من مقتل المواطن السعودي الوليد الغريبي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الاثنين الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

إذ عثر على جثة الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد كان المبتعث الوليد الغريبي على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين

الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، طعن حتى الموت في مبنى شقته على يد “نيكول ماري رودجرز”، البالغة من العمر 19 عامًا من جورجيا التي تم القبض عليها فيما بعد ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة وعدة تهم أخرى.

المصدرتويتر، قناة الإخبارية السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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