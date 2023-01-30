إعلان وفاة عبد الرحمن العنزي.. ما هي ملابسات وفاته وأين عثر على جثته؟ (فيديو)

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وطن- بعد أيام من فقدانه بظروف غامضة أعلن بدر العنزي، شقيق المواطن السعودي “عبد الرحمن فلاح العنزي”، عن وفاته في كليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان وفاة السعودي المفقود بأمريكا عبدالرحمن العنزي

وكان الفقيد عبدالرحمن العنزي متزوجا ولديه أطفال، وهو موظف حكومي، قد غادر مرافقًا مع أخيه الأكبر بندر للعلاج في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

وأكد خبر الوفاة أيضا الصحفي بجريدة الرياض جاسر الصقري عبر حسابه في تويتر.

حيث قال:”توفي الشاب السعودي المفقود في أمريكا عبدالرحمن العنزي غرقاً في بحيرة بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو بعد مرور يومين على اختفائه.”

انتقل إلى رحمة الله #عبدالرحمن_العنزي المفقود في أمريكا غرقاً في بحيرة في مدينة كليفلاند الأميركية..وسيتم نقل الجثمان بعد انهاء الاجراءات،عثر عليه من قبل اخيه.

أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وابناءه بدر وبندر وطلال وعبدالعزيز وكافة اخوانه.

رحمك الله ابا وليد https://t.co/AVigAqokkB — جاسر الصقري (@jasseralsagri) January 30, 2023

وتابع أنه سيتم نقل الجثمان بعد انهاء الإجراءات، وأن جثة العنزي قد عثر عليها من قبل أخيه.

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واختتم: “أحر التعازي وصادق المواساة لأبناء العم فلاح عتقاء وأبنائه بدر وبندر وطلال وعبدالعزيز وكافة إخوانه.. رحمك الله ابا وليد”

ويوم الجمعة 27/1/2023 أعلنت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية اختفاء العنزي، وأضافت أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة، وأفادت الشرطة بأن المواطن المفقود يبلغ من العمر 30 عاماً واختفى في السابع والعشرين من يناير.

كما أصدرت الشرطة إشعارًا لأي شخص لديه معلومات للاتصال برقم 911 أو 216-621-1234.

وشوهد العنزي لآخر مرة وهو يرتدي سترة وسروالا بلون بيج وقالت الشرطة إنه لا يتحدث الإنجليزية، مشيرة إلى أن المفقود كان برفقة أصدقائه في منطقة وسط المدينة قرب إحدى البحيرات ليختفي بعد ذلك.

تفاصيل اختفاء ووفاة عبدالرحمن العنزي يرويها أخيه

وأكد بدر العنزي شقيق الفقيد عبدالرحمن خبر وفاة أخيه عبر مداخلة له مع قناة الإخبارية السعودية، وكشف تفاصيل وملابسات الوفاة لافتا إلى أنه ذهب للبحيرة للاغتسال واختفى فجأة.

وقال في حواره للإخبارية الذي رصدته (وطن): “عبدالرحمن يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه طفلين يعمل بإحدى القطاعات العسكرية منذ أكثر من 13 عام تقريبا.”

وتابع أن شقيقه عبدالرحمن العنزي، ذهب في رحلة علاجية مع أخيه بندر في الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة الكبد، وفي يوم الجمعة 27 يناير كان في زيارتهم ابن خالهم سلطان وهو طالب في الطب بأمريكا، أتى لهم للاطمئنان على بندر.

وبعد الزيارة قام عبدالرحمن بدعوته لتناول طعام العشاء ثم ذهبوا في السيارة حتى أتوا بالقرب من أحد البحيرات، حتى أن عبدالرحمن طلب الاغتسال، بحسب رواية شقيقه.

وتابع أنه “في هذه الأثناء نزع الجاكت الخاص به وكان فيه جولاته وأوراقه الثبوتية ووضعهم في السيارة ثم نزل للبحث عن دورات المياه.”

وأوضح شقيق العنزي:”في هذه الأثناء جلس تقريبا من 10 دقائق إلى ربع ساعة، وذهب سلطان للبحث عنه فلم يجده فقام بالاتصال ببندر ثم إبلاغ الجهات الرسمية بأمريكا ومن ثم القنصلية.”

هذا وأكدت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن السلطات الأمريكية، عثرت على المواطن السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي غريقاً في بحيرة كليفلاند.

فيديو | السلطات الأميركية تعثر على المواطن السعودي المفقود عبدالرحمن العنزي غريقاً في بحيرة كليفلاند#الإخبارية pic.twitter.com/KBq5NQeHvq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2023

وفاة العنزي تأتي بعد جريمة مقتل الوليد الغريبي طعنا بأمريكا أيضا

ويأتي اختفاء العنزي ووفاته لاحقاً بعد أيام قليلة من مقتل المواطن السعودي الوليد الغريبي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، الاثنين الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

إذ عثر على جثة الشاب، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث. وأعلنت وفاة الغريبي في مكان الحادثة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد كان المبتعث الوليد الغريبي على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين

الشاب البالغ من العمر 25 عامًا، طعن حتى الموت في مبنى شقته على يد “نيكول ماري رودجرز”، البالغة من العمر 19 عامًا من جورجيا التي تم القبض عليها فيما بعد ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة وعدة تهم أخرى.