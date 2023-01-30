الإثنين, يناير 30, 2023
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إعلامي جزائري يسب مرتضى منصور بعد تطاوله على رئيس وفاق سطيف

رئيس الزمالك مرتضى منصور وجه اتهامات خطيرة لرئيس نادي وفاق سطيف عبدالحكيم سرار والأخير رد عليه بسخرية

كتب خالد السعدي
مرتضى منصور رئيس نادي وفاق سطيف watanserb.com
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
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وطن – سبَّ الإعلامي والصحفي الجزائري وحيد بوسيوف، رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرا بعد إعلان صفقة انتقال أحمد قندوسي من نادي وفاق سطيف إلى النادي الأهلي المصري.

وقال بوسيوف في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “الكثير من الجماهير الجزائرية استغربت من الإساءة التي تعرض لها سرار رئيس نادي وفاق سطيف من قبل مرتضى منصور، لأنها لم تتعود على وقاحته التي دمرت ناديه المحبوب حتى في الجزائر”.

وأضاف: “للمرة الألف قندوسي اختار الفريق الأنسب ليطور مستواه، على حساب نادي رئيسه لم يسلم من وقاحته حتى أولاده”.

مرتضى منصور يوجه اتهامات خطيرة لرئيس نادي وفاق سطيف

وكان مرتضى منصور قد وجه اتهامات خطيرة لرئيس نادي وفاق سطيف عبدالحكيم سرار زعم فيه أن “الأخير” تواصل معه لبيع اللاعب للنادي الأبيض والحصول على عمولة من الصفقة واصفا رئيس النادي الجزائري بأنه سمسار، وأذاع ما قال إنها رسالة صوتية تتضمن عرض قندوسي على الزمالك.

وادعى مرتضى قائلا: “رئيس وفاق سطيف طرد وكلاء سوريين بسبب طلبهم عمولة في صفقة قندوسي، لأنه هو من يريد العمولة، وهو الذي فوت مباراة الأهلي ووفاق سطيف الماضية في دوري أبطال إفريقيا”.

رئيس النادي الجزائري يرد على مرتضى منصور

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ورد رئيس وفاق سطيف على اتهامات مرتضى منصور، قائلا: “أنا معتاد على الانتقادات، بالتالي لا أشعر بأي حرج من تصريحاته.. الأمر المهم بالنسبة لي هو كون أحمد قندوسي انضم للنادي الأهلي المصري”.

وأضاف ساخرا: “رئيس الزمالك رجل كبير فوق الـ80 عامًا، أتمنى أن يُخصص لنا مواعظ في موضوعات أخرى قد تُفيدنا للنجاة من نار جهنم”.

وتابع: “من الأفضل لمرتضى أن يُفيدنا بفضل عيشه في أم الدنيا التي لديها تاريخ ديني، بمواعيظ دينية تُساعدنا على التوبة”.

انضمام أحمد قندوسي للأهلي المصري

وانضم أحمد قندوسي إلى صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تعثر مفاوضات الزمالك مع النادي الجزائري لضم اللاعب.

ومنذ الإعلان عن الصفقة، أثيرت حالة من الجدل بعد الحديث عن نادي الزمالك كان قريبا من الصفقة، إلا أن مسؤولي النادي الجزائري أكّدوا أن إدارة الزمالك لم تكن جادة واكتفت بإرسال سمسار سوري للتفاوض معهم على الصفقة.

انضم اللاعب أحمد قندوسي إلى النادي الأهلي المصري
المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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