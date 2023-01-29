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وفاة الأمير عبدالإله بن سعود.. عمره وسبب الوفاة وكم تبلغ ثروته؟

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير عبدالإله بن سعود، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود

كتب باسل النجار
وفاة الأمير عبدالإله بن سعود.. عمره وسبب الوفاة وكم تبلغ ثروته؟ watanserb.com
وفاة الأمير عبدالإله بن سعود
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وطن- أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الأحد، في بيان رسمي له عن وفاة الأمير “عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود”.

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وكشف بيان الوفاة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه سيصلى على الأمير عبدالإله بن سعود، يوم غد الإثنين، بعد صلاة العصر.

وستؤدى صلاة الجنازة عليه ـ بحسب بيان الديوان ـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8 / 7 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

واختتم الديوان الملكي بيانه الذي طالعته (وطن) بالدعاء للأمير المتوفي عبدالإله بن سعود بالرحمة والمغفرة، وتقدم بخالص التعازي للأسرة المالكة عامة وأبناء الملك سعود وأسرته خاصة.

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سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

ويشار إلى أن الأمير عبدالإله بن سعود توفي في مدينة الرياض اليوم، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود.

وفيما لم يشر بيان الديوان الملكي إلى سبب وفاة الأمير عبدالإله الذي توفي عن عمر ناهز (82 عاما)، تساءل العديد من النشطاء عن سبب الوفاة.

ومعروف أن الأمير عبدالإله بن سعود، قد ولد في الرياض عام 1941.

ولم يكشف بيان الديوان الملكي السعودي عن أسباب الوفاة أو حتى الكشف عن مرض الأمير الراحل، بل اكتفى البيان بالكشف عن خبر الوفاة وتفاصيل ومكان أداء صلاة الجنازة.

الأمير عبدالإله، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود
الأمير عبدالإله، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود

إلا أن بعض المصادر السعودية كشفت أن الأمير عبدالإله كان يعاني من المرض منذ مدة والذي اشتد عليه مؤخرا، ما استدعى نقله للمستشفى حتى أعلن عن وفاته اليوم.

من هو الأمير عبدالإله بن سعود وكم تبلغ ثروته؟

وتدرب الأمير عبدالإله، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود، منذ صغره المبكر في حفظ القرآن الكريم ودراسة الفروسية وتعلم السباحة وتعلم القراءة والكتابة.

فدرس في قصر والده الملك سعود الإبتدائية، ثم درس المتوسطة في معهد العاصمة النموذجية، وبعدها الثانوية في ذات المعهد.

وكان الأمير عبدالإله يطلب العلم فدرس في جامعة القاهرة في مصر، وتخرج من الجامعة وعمره 23عاما.

ويعد الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، من أغنى أمراء آل سعود حيث أنه أحد مؤسسي شركة “لجين” التي تأسست في عام 1991 بالمملكة العربية السعودية مركزها الرئيسي في مدينة جدة، والتي يبلغ رأسمالها 692 مليون ريال سعودي.

وهي شركة للصناعات البتروكيماوية والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، والتي نمت من خلال الاستفادة من ميزة توافر الموارد الطبيعية بالمملكة مثل الهيدروكربون والمعادن.

ونعى العديد من السعوديين والأمراء والشخصيات البارزة في المملكة، وفاة الأمير عبدالإله بن سعود، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذويه.

وعن حياته السياسية فقد كان الأمير عبدالإله هو النائب الثاني لرئيس مكتبة الملك سعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السويد.

كما شغل منصب نائب رئيس نادي الهلال، ومساعد وزير الداخلية للشؤون البلدية، ومدير فرع وزارة الداخلية في الجوف.

المصدرتوتير ،واس ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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