وفاة الأمير عبدالإله بن سعود.. عمره وسبب الوفاة وكم تبلغ ثروته؟

- Advertisement -

وطن- أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الأحد، في بيان رسمي له عن وفاة الأمير “عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود”.

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وكشف بيان الوفاة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه سيصلى على الأمير عبدالإله بن سعود، يوم غد الإثنين، بعد صلاة العصر.

وستؤدى صلاة الجنازة عليه ـ بحسب بيان الديوان ـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8 / 7 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

توفي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله وجعل الجنة مئواه. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/3mq3pUY6g5 — شقران ——— (@YSSDQ) January 29, 2023

واختتم الديوان الملكي بيانه الذي طالعته (وطن) بالدعاء للأمير المتوفي عبدالإله بن سعود بالرحمة والمغفرة، وتقدم بخالص التعازي للأسرة المالكة عامة وأبناء الملك سعود وأسرته خاصة.

- Advertisement -

سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

ويشار إلى أن الأمير عبدالإله بن سعود توفي في مدينة الرياض اليوم، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود.

وفيما لم يشر بيان الديوان الملكي إلى سبب وفاة الأمير عبدالإله الذي توفي عن عمر ناهز (82 عاما)، تساءل العديد من النشطاء عن سبب الوفاة.

ومعروف أن الأمير عبدالإله بن سعود، قد ولد في الرياض عام 1941.

ننعي الأمير عبدالإله بن سعود رحمه الله وغفر له ، واسكنه جناته ، الذي توفي في مدينة الرياض اليوم ، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود رحمه الله .. ونتقدم بالعزاء للأمراء ، منصور وتركي ووليد ، ولجميع ابناء واسرة الملك سعود ، وانا لله وانا اليه راجعون . pic.twitter.com/ZD8L6qYzr5 — الملك سعود (@kingsaud) January 29, 2023

ولم يكشف بيان الديوان الملكي السعودي عن أسباب الوفاة أو حتى الكشف عن مرض الأمير الراحل، بل اكتفى البيان بالكشف عن خبر الوفاة وتفاصيل ومكان أداء صلاة الجنازة.

إلا أن بعض المصادر السعودية كشفت أن الأمير عبدالإله كان يعاني من المرض منذ مدة والذي اشتد عليه مؤخرا، ما استدعى نقله للمستشفى حتى أعلن عن وفاته اليوم.

من هو الأمير عبدالإله بن سعود وكم تبلغ ثروته؟

وتدرب الأمير عبدالإله، الابن السادس عشر من أبناء الملك سعود، منذ صغره المبكر في حفظ القرآن الكريم ودراسة الفروسية وتعلم السباحة وتعلم القراءة والكتابة.

فدرس في قصر والده الملك سعود الإبتدائية، ثم درس المتوسطة في معهد العاصمة النموذجية، وبعدها الثانوية في ذات المعهد.

#النشرة_الرئيسة | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. #قناة_السعودية pic.twitter.com/qmrq3D5eOI — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) January 29, 2023

وكان الأمير عبدالإله يطلب العلم فدرس في جامعة القاهرة في مصر، وتخرج من الجامعة وعمره 23عاما.

ويعد الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، من أغنى أمراء آل سعود حيث أنه أحد مؤسسي شركة “لجين” التي تأسست في عام 1991 بالمملكة العربية السعودية مركزها الرئيسي في مدينة جدة، والتي يبلغ رأسمالها 692 مليون ريال سعودي.

وهي شركة للصناعات البتروكيماوية والتعدين والمعادن وقطاعات الطاقة في المملكة العربية السعودية، والتي نمت من خلال الاستفادة من ميزة توافر الموارد الطبيعية بالمملكة مثل الهيدروكربون والمعادن.

ونعى العديد من السعوديين والأمراء والشخصيات البارزة في المملكة، وفاة الأمير عبدالإله بن سعود، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لذويه.

#الديوان_الملكي:

وفاة صاحب السمو الملكي الأمير

عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وسيصلى عليه يوم غد الإثنين بعد صلاة العصر

في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض

رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ، خالص

التعازي للأسرة المالكة عامة وأبناء الملك سعود

واسرته الكريمة pic.twitter.com/d0LodDHpIg — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) January 29, 2023

وعن حياته السياسية فقد كان الأمير عبدالإله هو النائب الثاني لرئيس مكتبة الملك سعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى السويد.

كما شغل منصب نائب رئيس نادي الهلال، ومساعد وزير الداخلية للشؤون البلدية، ومدير فرع وزارة الداخلية في الجوف.