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نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

بطل جريمة السرقة هو نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا "ريو فيرديناند"، وروت القصة المحللة الرياضية أليكس سكوت في كتابها "كيف لا أكون قوياً؟"

كتب خالد الأحمد
نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتينwatanserb.com
فلاديمير بوتين
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وطن- قام نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا “ريو فيرديناند”، بسرقة ملعقة خلسة خلال اجتماع على مائدة الطعام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الكرملين، أثناء فعاليات مونديال روسيا 2018، وتم اكتشافه من قبل لإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أليكس سكوت.

أليكس سكون وفي كتابها بعنوان “كيف لا أكون قويا”، روت أن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي، وكتبت سكوت: “كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم (2018 الذي استضافته روسيا.

“لقد جعلني ريو أضحك وأنا في طريقي للخروج من الاجتماع”

وبحسب موقع “ديلي ستار” قالت سكوت في كتابها : “لقد جعلني ريو أضحك وأنا في طريقي للخروج من الاجتماع عندما فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة من على طاولة الكرملين كتذكار.”

كما أوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، “أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة: “كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت”.

وشغلت الحادثة الطريفة وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، حيث تبيّن أن النجم الشهير أخذ “خلسة” ملعقة من على طاولة الطعام أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء فعاليات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

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وتابعت المذيعة الرياضية: “كان اليوم كله غير معتاد تماما. التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية”.

ويشار إلى أن كأس العالم 2018 كان البطولة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد استضافتها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو من عام 2018، وتكلل بفوز بفرنسا بالكأس.

من هو ريو فيرديناند؟

و”ريو فيرديناند” لاعب كرة قدم إنجليزي معتزل، مواليد 7 فوفمبر 1978، كان يلعب في مركز قلب الدفاع في منتخب مانشستر يونايتد ومثّل منتخب إنجلترا بين عامي 1997–2011 .

ويعتبره الكثيرون واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ إنجلترا، وهو واحد من أكثر لاعبي كرة القدم الإنجليزية حصولاً على الألقاب عبر التاريخ.

يذكر أن “ريو فيرديناند” لم يستسغ اجتماع بوتين الذي كان حضره العديد من الإدارات الرياضية في العالم.

وكان بوتين يحاول فيه أن يفرض رأيه وحضوره على المجتمعين وبعد الاجتماع آنذاك كتب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “بوتين – أوباما لا يطعن في عملنا. أيضًا ، إذا كنت ترغب في العمل معنا ، فلا تتصرف وكأنك تستطيع التحدث إلينا كما لو كنا أطفالًا”.

المصدرتوتير ،ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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