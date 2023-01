نجم دفاع مانشستر سرق ملعقة من مائدة الكرملين أثناء غداء مع بوتين

- Advertisement -

وطن- قام نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا “ريو فيرديناند”، بسرقة ملعقة خلسة خلال اجتماع على مائدة الطعام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داخل الكرملين، أثناء فعاليات مونديال روسيا 2018، وتم اكتشافه من قبل لإعلامية الرياضية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أليكس سكوت.

أليكس سكون وفي كتابها بعنوان “كيف لا أكون قويا”، روت أن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي، وكتبت سكوت: “كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم (2018 الذي استضافته روسيا.

وبحسب موقع “ديلي ستار” قالت سكوت في كتابها : “لقد جعلني ريو أضحك وأنا في طريقي للخروج من الاجتماع عندما فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة من على طاولة الكرملين كتذكار.”

كما أوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، “أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة: “كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت”.

وشغلت الحادثة الطريفة وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، حيث تبيّن أن النجم الشهير أخذ “خلسة” ملعقة من على طاولة الطعام أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء فعاليات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

وتابعت المذيعة الرياضية: “كان اليوم كله غير معتاد تماما. التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية”.

ويشار إلى أن كأس العالم 2018 كان البطولة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد استضافتها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو ولغاية 15 يوليو من عام 2018، وتكلل بفوز بفرنسا بالكأس.

و”ريو فيرديناند” لاعب كرة قدم إنجليزي معتزل، مواليد 7 فوفمبر 1978، كان يلعب في مركز قلب الدفاع في منتخب مانشستر يونايتد ومثّل منتخب إنجلترا بين عامي 1997–2011 .

ويعتبره الكثيرون واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ إنجلترا، وهو واحد من أكثر لاعبي كرة القدم الإنجليزية حصولاً على الألقاب عبر التاريخ.

يذكر أن “ريو فيرديناند” لم يستسغ اجتماع بوتين الذي كان حضره العديد من الإدارات الرياضية في العالم.

Putin – Obama don't poke ya nose in our business. Also, if you want to work with us don't act like you can talk down to us like we are kids

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) June 19, 2015